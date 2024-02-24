https://sputniknews.com.tr/20240224/fenerbahce-kasimpasa-maci-ne-zaman-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-canli-yayinlanacak--1081059664.html

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda oynadığı 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan... 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T16:23+0300

2024-02-24T16:23+0300

2024-02-24T16:25+0300

spor

trendyol

trendyol süper lig

cihan aydın

hakem

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/07/1080514307_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d00ff21240514a29085946ef430d2e07.jpg

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da Kasımpaşa’yı konuk edecek.67 puanla Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, sahasında kazanmak ve zirve yarışından kopmamak istiyor. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek.Hakem belli olduÜlker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını, Aleks Taşcıoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.Maçının VAR'ı Erkan EnginMaçta VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR'da ise Mustafa İlker Coşkun ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.Muhtemele 11'lerFenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Çağlar, Osayi, İsmail, Krunic, Szymanski, Tadic, İrfan Can, DzekoKasımpaşa: Ali Emre, Ben Ounaes, Yasin, Porozo, W. Neto, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Oğulcan, M. Fall, Da Costa Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor.Süper Lig'de son 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde beşinci sırada yer alıyor.Fenerbahçe'de iki eksikFenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Joshua King, mücadelede forma giyemeyecek.Takımla çalışmalara başlayan Fred ise bu maçta riske edilmeyecek. Brezilyalı futbolcu, teknik heyetin onay vermesi durumunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyebilir.5 isim kart sınırındaSarı-lacivertli ekipte Kasımpaşa maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.Geçen hafta kart sınırında olan Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Alexander Djiku'ya Çaykur Rizespor deplasmanında sarı kart gören Cengiz Ünder de eklendi.Bu futbolcular kart görmesi durumunda, bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.Son 5 iç saha maçının 3'ünü kazanamadı​​Bu sezon deplasmanda daha çok puan toplayan Fenerbahçe, iç sahada ise 9 puan kaybetti.Evindeki 13 lig maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, son 5 maçın 3'ünde rakipleriyle berabere kaldı.Ligde 17. haftada oynanan Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 21. haftada Yılport Samsunspor'la da 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe evinde oynadığı son maç olan Corendon Alanyaspor karşılaşmasını da 2-2'lik skorla tamamlayarak, evindeki son 5 maçta 6 puan kaybetti.

https://sputniknews.com.tr/20240223/fenerbahcenin-uefa-avrupa-konferans-liginde-rakibi-belli-oldu-1081035390.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe-kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? fenerbahçe-kasımpaşahakemi kim? fenerbahçe-kasımpaşa var'ı kim? fenerbahçe-kasımpaşa detayları