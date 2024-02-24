Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Pasaportumuzun itibarı zedelenmiştir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye nasıl Avrupa'nın çöp merkezi oldu?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: Batı başaramayacak, Ukrayna toprakları kaybetti
11:41
2 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Başbakanı’ndan itiraf: Cephede üstünlük Rusya’da
13:34
1 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçi: Amerika, fantezilerini tüketti
13:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Hayatı, eserleri ve tarzıyla David Bowie
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suudi Arabistan'da reform gündemi
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Uganda Dışişleri Bakanı, Batı’yı şantajla suçladı
07:00
2 dk
SESLİ HABER
Enerji uzmanı Putin'in sözlerini Sputnik'e değerlendirdi: Yeni yatırımlar gelebilir.
07:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
9 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun “kalesi” olarak görülüyordu: Avdeyevka neden önemli?
08:00
4 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Turner: Uzaydaki ‘Rus tehdidine’ karşı bir planımız var
08:15
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Kaan’ın ilk uçuşu önemli bir başarı, Rusya Türkiye’ye yardımcı olabilir
08:30
3 dk
SESLİ HABER
Rusya Başbakan Yardımcısı açıkladı: Dost ülkelere petrol ihracatının payı yükseldi
09:12
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan, Rusya-Türkiye ilişkilerine dair mesaj
09:37
3 dk
SESLİ HABER
Avrupa Parlamentosu üyeleri, İsrail’in FIFA ve uzaklaştırılmasını talep etti
09:52
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli bakan: İsrail, Batı Şeria’yı tasfiye etmeye çalışıyor
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Washington Post: Ukrayna askerleri Avdeyevka’dan kaos içinde kaçtı
10:27
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ukrayna zayıflıyor, bir sene önce barış yapmalıydı
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ne kadar uzun sürerse Rusya için o kadar iyi olacak
11:21
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli bakan: ABD, İsrail’e soykırımı sürdürmesi için yeşil ışık yaktı
11:34
2 dk
SESLİ HABER
Donetsk yetkilisi: Avdeyevka’da yabancı paralı askerler de etkisizleştirildi
11:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Macar Dışişleri Bakanı: ABD'nin İsveç baskısı yapmasını tavsiye etmem
12:21
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör: Ödemeyen NATO’dan çıkarılsın
12:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ukrayna zayıflıyor, bir sene önce barış yapmalıydı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
ABD halkının yüzde 70’i Biden’ı yaşlı buluyor
16:24
1 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat açıkladı: Bir ülke, Rus teçhizatını ABD’ye devretme kararını iptal etti
16:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’ın yapay zeka için 2023’te gizlice Beyaz Saray’a geldiği iddia edildi
17:11
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyası itiraf etti: Rus ekonomisi çatışmaları sürdürecek kapasitede
17:25
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Başbakanı’ndan itiraf: Cephede üstünlük Rusya’da
17:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçi: Amerika, fantezilerini tüketti
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Suudi uzman: Rusya’yı stratejik ortak olarak görüyoruz
18:21
1 dk
SESLİ HABER
Kiev, Polonyalıları kızdıracak: Çiftçilerin amacı Ukraynalıları aşağılamak
18:51
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Karadeniz gazıyla dışa bağımlılığı azaltmayı planlıyor
20:00
8 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD istihbaratı beni takip etti, Putin röportajına engel olmak istedi
20:19
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Rusya bir savaş makinesi, Hitler’i ve Napolyon’u yendi
20:45
1 dk
SESLİ HABER
Alman yetkililer, devlet sırrını yanlışlıkla ifşa etti
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, ABD gazetesini Rus propagandası yapmakla suçladı
21:12
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: Batı başaramayacak, Ukrayna toprakları kaybetti
21:39
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınında itiraf gibi manşet: İran’daki patlamaların arkasında İsrail var
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya karşıtı Amerikalı siyasetçi terörist listesine dahil edildi
22:27
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240224/fenerbahce-kasimpasa-maci-ne-zaman-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-canli-yayinlanacak--1081059664.html
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda oynadığı 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan... 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T16:23+0300
2024-02-24T16:25+0300
spor
trendyol
trendyol süper lig
cihan aydın
hakem
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/07/1080514307_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d00ff21240514a29085946ef430d2e07.jpg
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da Kasımpaşa’yı konuk edecek.67 puanla Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, sahasında kazanmak ve zirve yarışından kopmamak istiyor. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek.Hakem belli olduÜlker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını, Aleks Taşcıoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.Maçının VAR'ı Erkan EnginMaçta VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR'da ise Mustafa İlker Coşkun ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.Muhtemele 11'lerFenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Çağlar, Osayi, İsmail, Krunic, Szymanski, Tadic, İrfan Can, DzekoKasımpaşa: Ali Emre, Ben Ounaes, Yasin, Porozo, W. Neto, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Oğulcan, M. Fall, Da Costa Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor.Süper Lig'de son 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde beşinci sırada yer alıyor.Fenerbahçe'de iki eksikFenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Joshua King, mücadelede forma giyemeyecek.Takımla çalışmalara başlayan Fred ise bu maçta riske edilmeyecek. Brezilyalı futbolcu, teknik heyetin onay vermesi durumunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyebilir.5 isim kart sınırındaSarı-lacivertli ekipte Kasımpaşa maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.Geçen hafta kart sınırında olan Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Alexander Djiku'ya Çaykur Rizespor deplasmanında sarı kart gören Cengiz Ünder de eklendi.Bu futbolcular kart görmesi durumunda, bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.Son 5 iç saha maçının 3'ünü kazanamadı​​Bu sezon deplasmanda daha çok puan toplayan Fenerbahçe, iç sahada ise 9 puan kaybetti.Evindeki 13 lig maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, son 5 maçın 3'ünde rakipleriyle berabere kaldı.Ligde 17. haftada oynanan Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 21. haftada Yılport Samsunspor'la da 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe evinde oynadığı son maç olan Corendon Alanyaspor karşılaşmasını da 2-2'lik skorla tamamlayarak, evindeki son 5 maçta 6 puan kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20240223/fenerbahcenin-uefa-avrupa-konferans-liginde-rakibi-belli-oldu-1081035390.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/07/1080514307_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_63565a3dba7458975f65137399814abf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe-kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? fenerbahçe-kasımpaşahakemi kim? fenerbahçe-kasımpaşa var'ı kim? fenerbahçe-kasımpaşa detayları
fenerbahçe-kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? fenerbahçe-kasımpaşahakemi kim? fenerbahçe-kasımpaşa var'ı kim? fenerbahçe-kasımpaşa detayları

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

16:23 24.02.2024 (güncellendi: 16:25 24.02.2024)
© AA / Luciano GonzalezFernebahce
Fernebahce - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2024
© AA / Luciano Gonzalez
Abone ol
Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda oynadığı 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, taraftarı önünde kazanıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da Kasımpaşa’yı konuk edecek.
67 puanla Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, sahasında kazanmak ve zirve yarışından kopmamak istiyor. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Hakem belli oldu

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını, Aleks Taşcıoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

Maçının VAR'ı Erkan Engin

Maçta VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR'da ise Mustafa İlker Coşkun ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.
Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemele 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Çağlar, Osayi, İsmail, Krunic, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Dzeko

Kasımpaşa: Ali Emre, Ben Ounaes, Yasin, Porozo, W. Neto, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Oğulcan, M. Fall, Da Costa
Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Süper Lig'de son 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde beşinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de iki eksik

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.
Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Joshua King, mücadelede forma giyemeyecek.
Takımla çalışmalara başlayan Fred ise bu maçta riske edilmeyecek. Brezilyalı futbolcu, teknik heyetin onay vermesi durumunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyebilir.

5 isim kart sınırında

Sarı-lacivertli ekipte Kasımpaşa maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.
Geçen hafta kart sınırında olan Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Alexander Djiku'ya Çaykur Rizespor deplasmanında sarı kart gören Cengiz Ünder de eklendi.
Bu futbolcular kart görmesi durumunda, bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Son 5 iç saha maçının 3'ünü kazanamadı

​​Bu sezon deplasmanda daha çok puan toplayan Fenerbahçe, iç sahada ise 9 puan kaybetti.
Evindeki 13 lig maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, son 5 maçın 3'ünde rakipleriyle berabere kaldı.
Ligde 17. haftada oynanan Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 21. haftada Yılport Samsunspor'la da 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe evinde oynadığı son maç olan Corendon Alanyaspor karşılaşmasını da 2-2'lik skorla tamamlayarak, evindeki son 5 maçta 6 puan kaybetti.
Fenerbahçe arma, forma, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
SPOR
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu
Dün, 15:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала