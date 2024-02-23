https://sputniknews.com.tr/20240223/fenerbahcenin-uefa-avrupa-konferans-liginde-rakibi-belli-oldu-1081035390.html
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti. 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T15:21+0300
2024-02-23T15:21+0300
2024-02-23T15:31+0300
spor
fenerbahçe
uefa
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi gerçekleştirildi.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.Organizasyondaki tek Türk takımı Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti.Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak.Eşleşmeler şöyle:Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)Ajax (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)Molde (Norveç)-Club Brugge (Belçika)Union Saint-Gilloise (Belçika)-FenerbahçeDinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan)Sturm Graz (Avusturya)-Lille (Fransa)Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya)Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)
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fenerbahçe, uefa
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu
15:21 23.02.2024 (güncellendi: 15:31 23.02.2024)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi gerçekleştirildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.
Organizasyondaki tek Türk takımı Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti.
Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak.
Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)
Ajax (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)
Molde (Norveç)-Club Brugge (Belçika)
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan)
Sturm Graz (Avusturya)-Lille (Fransa)
Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya)
Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)