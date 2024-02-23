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Galatasaray-Prag maçı sonunda saha karıştı: Okan Buruk'a kırmızı kart çıktı
Galatasaray-Prag maçı sonunda saha karıştı: Okan Buruk'a kırmızı kart çıktı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sparta Prag deplasmanına çıktı. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar rövanşta 4-1 mağlup olunca... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
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Sparta Prag - Galatasaray mücadelesinin hakemi Anthony Taylor son düdüğü çaldıktan hemen sonra saha içinde tansiyon gerildi. İki kulübe arasında büyük bir tartışma yaşandı. Araya girenler ile tartışanlar aynı karede olunca ortalık bir anda karıştı.Galatasaray'dan bir görevlinin, Praglı yetkiliye tekme attığı da görüldü. Praglı yetkili de karşılık verince gerginlik iyice büyüdü.Saha kenarının karışmasının ardından Okan Buruk'un da dahil olduğu itişmelerden sonra maçın hakemi Okan Buruk'a kırmızı kart gösterdi. Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart saha içerisinde çıkmadı. Galatasaray Televizyonu'nun duyurduğu gelişme daha sonra UEFA resmi sitesindeki maç verilerine de yansıdı.Okan Buruk: Özür dilemek istiyorumGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili özür diledi. Okan Buruk mücadele sonrası verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
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galatasaray, galatasaray sk, prag, maç, futbol, hakem, lukas haraslin, sparta prag, tarihi maç, kavga, tartışma, kırmızı kart, okan buruk
galatasaray, galatasaray sk, prag, maç, futbol, hakem, lukas haraslin, sparta prag, tarihi maç, kavga, tartışma, kırmızı kart, okan buruk

Galatasaray-Prag maçı sonunda saha karıştı: Okan Buruk'a kırmızı kart çıktı

06:42 23.02.2024
© AA / Lukas KabonGalatasaray- Prag maçı
Galatasaray- Prag maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© AA / Lukas Kabon
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sparta Prag deplasmanına çıktı. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar rövanşta 4-1 mağlup olunca Avrupa kupalarına veda etti. Çekya'daki maçın son düdüğü sonrası ortalık karıştı, Okan Buruk kırmızı kart gördü.
Sparta Prag - Galatasaray mücadelesinin hakemi Anthony Taylor son düdüğü çaldıktan hemen sonra saha içinde tansiyon gerildi. İki kulübe arasında büyük bir tartışma yaşandı. Araya girenler ile tartışanlar aynı karede olunca ortalık bir anda karıştı.
Galatasaray'dan bir görevlinin, Praglı yetkiliye tekme attığı da görüldü. Praglı yetkili de karşılık verince gerginlik iyice büyüdü.
Saha kenarının karışmasının ardından Okan Buruk'un da dahil olduğu itişmelerden sonra maçın hakemi Okan Buruk'a kırmızı kart gösterdi. Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart saha içerisinde çıkmadı. Galatasaray Televizyonu'nun duyurduğu gelişme daha sonra UEFA resmi sitesindeki maç verilerine de yansıdı.

Okan Buruk: Özür dilemek istiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili özür diledi. Okan Buruk mücadele sonrası verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
"Maç sonu yaşanan olaylar bize yakışmadı, yaşananlardan dolayı özür dilemek istiyorum. Maç içerisinde bir gerginlik oldu. Lukas Haraslin de soyunma odasında yanımıza geldi, özür diledi. Ben de ona sarıldım ve tebrik ettim. Maç sonunda yaşanan karışıklık nedeniyle özür dilemek istiyorum. Dördüncü hakem görevini maç içerisinde yapsaydı, bunlar olmazdı."
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Çekya'nın Sparta Prag ekibine 4-1 yenilerek elendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
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