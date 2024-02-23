https://sputniknews.com.tr/20240223/galatasaray-prag-maci-sonunda-saha-karisti-okan-buruka-kirmizi-kart-cikti-1081020780.html

Galatasaray-Prag maçı sonunda saha karıştı: Okan Buruk'a kırmızı kart çıktı

Galatasaray-Prag maçı sonunda saha karıştı: Okan Buruk'a kırmızı kart çıktı

Sputnik Türkiye

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sparta Prag deplasmanına çıktı. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar rövanşta 4-1 mağlup olunca... 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T06:42+0300

2024-02-23T06:42+0300

2024-02-23T06:42+0300

galatasaray

galatasaray sk

prag

maç

futbol

spor

hakem

lukas haraslin

sparta prag

tarihi maç

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/17/1081021087_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e645185f0421c847b10e7ddbe2037b8f.jpg

Sparta Prag - Galatasaray mücadelesinin hakemi Anthony Taylor son düdüğü çaldıktan hemen sonra saha içinde tansiyon gerildi. İki kulübe arasında büyük bir tartışma yaşandı. Araya girenler ile tartışanlar aynı karede olunca ortalık bir anda karıştı.Galatasaray'dan bir görevlinin, Praglı yetkiliye tekme attığı da görüldü. Praglı yetkili de karşılık verince gerginlik iyice büyüdü.Saha kenarının karışmasının ardından Okan Buruk'un da dahil olduğu itişmelerden sonra maçın hakemi Okan Buruk'a kırmızı kart gösterdi. Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart saha içerisinde çıkmadı. Galatasaray Televizyonu'nun duyurduğu gelişme daha sonra UEFA resmi sitesindeki maç verilerine de yansıdı.Okan Buruk: Özür dilemek istiyorumGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili özür diledi. Okan Buruk mücadele sonrası verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20240223/galatasaray-avrupaya-veda-etti-1081019651.html

prag

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, galatasaray sk, prag, maç, futbol, hakem, lukas haraslin, sparta prag, tarihi maç, kavga, tartışma, kırmızı kart, okan buruk