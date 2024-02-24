Erdoğan: KAAN savaş uçağına, Akıncı'ya, Kızılelma'ya sahip olmak bizim için beka meselesidir

Bu gece idrak edeceğimiz Berat gecenizi tebrik ediyorum. Başta Gazze’deki kardeşlerimiz olmak üzere mazlumların Allah yardımcısı olsun diye dua ediyorum. Bu gece idrak edeceğimiz Berat gecenizi tebrik ediyorum. Başta Gazze’deki kardeşlerimiz olmak üzere mazlumların Allah yardımcısı olsun diye dua ediyorum.

Şu anda meydana bakıyorum. Resmi rakamı istedim. Resmi rakam şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya ile aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir. Şu anda meydana bakıyorum. Resmi rakamı istedim. Resmi rakam şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya ile aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir.

Mayıs ayında tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yaşadık. Geriye baktığımızda nasıl bir badire atlattığımızı anlıyoruz Mayıs ayında tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yaşadık. Geriye baktığımızda nasıl bir badire atlattığımızı anlıyoruz

Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz. Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz.

Sakarya geleceğimize güvenle bakmamızın da teminatıdır. Milli mücadelede olduğu gibi 15 Temmuzda da hainlere geçit vermeyen şehir Türkiye Yüzyılı’nın parlayan şehridir. Muhalefetin oyunlarına hiç gelmedi. Ülkenin ikinci büyü partisi, işi gücü bırakmış kendi içinde saç saça kavga ediyor. Dün Türkiye'yi yönecetek diye Cumhurbaşkanı adayı diye karşımıza çıkardıkları genel başkanlarını çiğneyip geçtiler. Yaptıkları kongrenin üzerindeki şaibeleri, aday belirleme sürecindeki kirli pazarlıklar ve vahim iddialar izledi. Öyle bir haldeler ki dünya yansa, ülke batsa, kıyamet kopsa, millet feveran etse umurlarında değil. Kendi çıkarlarından, kendi şahsi kariyerlerinden başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Aslında bunlar tek parti devrinden beri hep böyleydiler. Bunun için milletimiz rahmetli Menderes'ten merhum Özal'a kendi hayallerini paylaşan herkese sahip çıkmıştır. Sakarya geleceğimize güvenle bakmamızın da teminatıdır. Milli mücadelede olduğu gibi 15 Temmuzda da hainlere geçit vermeyen şehir Türkiye Yüzyılı’nın parlayan şehridir. Muhalefetin oyunlarına hiç gelmedi. Ülkenin ikinci büyü partisi, işi gücü bırakmış kendi içinde saç saça kavga ediyor. Dün Türkiye'yi yönecetek diye Cumhurbaşkanı adayı diye karşımıza çıkardıkları genel başkanlarını çiğneyip geçtiler. Yaptıkları kongrenin üzerindeki şaibeleri, aday belirleme sürecindeki kirli pazarlıklar ve vahim iddialar izledi. Öyle bir haldeler ki dünya yansa, ülke batsa, kıyamet kopsa, millet feveran etse umurlarında değil. Kendi çıkarlarından, kendi şahsi kariyerlerinden başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Aslında bunlar tek parti devrinden beri hep böyleydiler. Bunun için milletimiz rahmetli Menderes'ten merhum Özal'a kendi hayallerini paylaşan herkese sahip çıkmıştır.

Tam 140 gündür İsrail'in işlediği insanlık suçlarını sadece seyrediyorlar. Öyle ki BM Güvenlik Konseyi, İsrail'e acil ateşkes çağrısı yapmıyor, yapamıyor. Tam 140 gündür İsrail'in işlediği insanlık suçlarını sadece seyrediyorlar. Öyle ki BM Güvenlik Konseyi, İsrail'e acil ateşkes çağrısı yapmıyor, yapamıyor.

"Ne batılı güçler ne de BM Güvenlik Konseyi İsrail vahşetini engelleyecek işe yarar bir çaba göstermedi." "Ne batılı güçler ne de BM Güvenlik Konseyi İsrail vahşetini engelleyecek işe yarar bir çaba göstermedi."

Son olarak güney sınırımız boyunca bir teröristan kurmaya teşebbüs ettiler. Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu senaryoyu da yırtıp attık. İnsansız hava araçlarımızla, SİHA'larımızla, AKINCI'larımızla bunları yok ettik. Bunları o mağaralarda yok ettik. Şimdi en son olarak ortaya hangi uçağımızı çıkardık? Şimdi de KAAN'ımızı çıkardık. KAAN'la beraber yine gökyüzü ile buluştuk. Son olarak güney sınırımız boyunca bir teröristan kurmaya teşebbüs ettiler. Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu senaryoyu da yırtıp attık. İnsansız hava araçlarımızla, SİHA'larımızla, AKINCI'larımızla bunları yok ettik. Bunları o mağaralarda yok ettik. Şimdi en son olarak ortaya hangi uçağımızı çıkardık? Şimdi de KAAN'ımızı çıkardık. KAAN'la beraber yine gökyüzü ile buluştuk.