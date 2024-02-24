https://sputniknews.com.tr/20240224/cumhurbaskani-erdogan-bulgaristan-muttefikimiz-ve-dostumuz-1081051091.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bulgaristan Türkiye için çok değerli bir müttefik ve güvenilir bir dosttur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bulgaristan Türkiye için çok değerli bir müttefik ve güvenilir bir dosttur

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak ve Özgürlükler Hareketinin, Bulgaristan siyaseti ve demokrasisinin yapı taşlarından biri konumuna gelmesinden... 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T10:07+0300

2024-02-24T10:07+0300

2024-02-24T10:20+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

bulgaristan

bulgaristan hak ve özgürlükler hareketi partisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı’na video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiği video mesajda herkesi selamlayarak, kurultay daveti için teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı'na gönderdiği video mesajda, Hareket'in mensuplarını hasret ve muhabbetle selamladığını söyledi.Hareket'in, 4 yıl önce Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi düzenlediği kongreye de video mesaj yoluyla iştirak ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultayın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de 31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yapılacağını hatırlatarak, "Kampanya döneminde çok yoğun bir temponun içerisindeyiz. Fiziken aranızda bulunamasam da kalbimin sizlerle olduğunu biliyorsunuz. Rabb'im aramızdaki muhabbeti ve dayanışmayı daim eylesin diyorum" ifadelerini kullandı.Bulgaristan'ın, Türkiye için çok değerli bir müttefik ve güvenilir bir dost olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Çok boyutlu meydan okumalarla karşılaştığımız bir dönemde Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin ilerletilmesine ayrı bir ihtimam gösteriyoruz. Bulgaristan'la münasebetlerimizi her alanda geliştirmenin çabasındayız. Bunun her iki ülkenin de müşterek menfaatine olduğuna inanıyoruz. Elbette bu süreçte iki devlet arasında kurdukları güçlü beşeri köprülerle soydaşlarımız hayati bir rol üstleniyor" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hareket'in Bulgaristan için önemine vurgu yaparak, şöyle devam etti:Davetleri için Hareket'e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bulgaristan'da yaşayan tüm soydaşlarımıza, tüm Hak ve Özgürlükler Hareketi üyelerine ve Bulgar dostlarımıza selamlarımı gönderiyorum." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221209/erdogan-bulgaristan-ile-ortak-hedefimiz-ticaret-hacmimizi-10-milyar-dolar-seviyesine-cikarmak-1064390152.html

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recep tayyip erdoğan, bulgaristan, bulgaristan hak ve özgürlükler hareketi partisi