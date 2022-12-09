https://sputniknews.com.tr/20221209/erdogan-bulgaristan-ile-ortak-hedefimiz-ticaret-hacmimizi-10-milyar-dolar-seviyesine-cikarmak-1064390152.html
Erdoğan: Bulgaristan ile ortak hedefimiz ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak
Erdoğan: Bulgaristan ile ortak hedefimiz ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile ortak açıklama yaptı. Erdoğan, "Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T17:38+0300
2022-12-09T17:38+0300
2022-12-09T18:32+0300
politika
recep tayyip erdoğan
bulgaristan
türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:"(Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüşme) Düzensiz göçün idaresinde etkin işbirliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk.Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak.Bulgaristan tarafındaki sınır kapılarının modernizasyonunun tamamlanması ve gıda deneti altyapısının güçlendirilmesiyle iş birliğimiz daha da gelişecektir."
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recep tayyip erdoğan, bulgaristan, türkiye
recep tayyip erdoğan, bulgaristan, türkiye
Erdoğan: Bulgaristan ile ortak hedefimiz ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak
17:38 09.12.2022 (güncellendi: 18:32 09.12.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile ortak açıklama yaptı. Erdoğan, "Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"(Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüşme) Düzensiz göçün idaresinde etkin işbirliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk.
Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak.
Bulgaristan tarafındaki sınır kapılarının modernizasyonunun tamamlanması ve gıda deneti altyapısının güçlendirilmesiyle iş birliğimiz daha da gelişecektir."