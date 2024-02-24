https://sputniknews.com.tr/20240224/bdt-genel-sekreteri-lebedev-batinin-bize-secim-dersi-verme-hakki-yok-1081055758.html
BDT Genel Sekreteri Lebedev: Batı’nın bize seçim dersi verme hakkı yok
BDT Genel Sekreteri Lebedev: Batı’nın bize seçim dersi verme hakkı yok
Sputnik Türkiye
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genel Sekreteri Sergey Lebedev, Batı ülkelerden gözlemcilerin BDT ülkelerine seçimleri nasıl organize etmeleri gerektiği... 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T13:30+0300
2024-02-24T13:30+0300
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sergey lebedev
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BDT Genel Sekreteri Lebedev, bugün Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Nurlan Yermekbayev ile Belarus’taki parlamento seçimlerini ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Lebedev, Belarus’taki parlamento seçimleriyle ilgili Batı ülkelerinden gelen eleştirileri şu sözlerle değerlendirdi:Lebedev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko dahil BDT liderlerinin, seçimleri 'kendileri için değil' devletin çıkarı için yaptığını söylerken haklı olduklarını kaydetti.Belarus’ta 20-25 Şubat günleri parlamentonun alt kanadı ve yerel meclisler için seçimler yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231226/putin-bdt-ulkeleri-arasinda-ulusal-para-birimleri-cinsinden-odemeleri-genisletmeyi-planliyoruz-1078995426.html
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sergey lebedev, bdt, bağımsız devletler topluluğu (bdt), bdt ülkeleri, şanghay işbirliği örgütü, şanghay işbirliği örgütü (şiö), belarus, aleksandr lukaşenko
sergey lebedev, bdt, bağımsız devletler topluluğu (bdt), bdt ülkeleri, şanghay işbirliği örgütü, şanghay işbirliği örgütü (şiö), belarus, aleksandr lukaşenko
BDT Genel Sekreteri Lebedev: Batı’nın bize seçim dersi verme hakkı yok
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genel Sekreteri Sergey Lebedev, Batı ülkelerden gözlemcilerin BDT ülkelerine seçimleri nasıl organize etmeleri gerektiği konusunda ders verme hakkına sahip olmadığını belirtti.
BDT Genel Sekreteri Lebedev, bugün Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Nurlan Yermekbayev ile Belarus’taki parlamento seçimlerini ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Lebedev, Belarus’taki parlamento seçimleriyle ilgili Batı ülkelerinden gelen eleştirileri şu sözlerle değerlendirdi:
Bu Batılı gözlemcilerin ve demokrasi vaizlerinin, kendi kurallarını bize dayatmaya veya seçimlerin organizasyonuyla ilgili herhangi bir tavsiyede bulunmaya ahlaki hakkı yok.
Lebedev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko dahil BDT liderlerinin, seçimleri 'kendileri için değil' devletin çıkarı için yaptığını söylerken haklı olduklarını kaydetti.
Belarus’ta 20-25 Şubat günleri parlamentonun alt kanadı ve yerel meclisler için seçimler yapılıyor.