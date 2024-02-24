https://sputniknews.com.tr/20240224/bdt-genel-sekreteri-lebedev-batinin-bize-secim-dersi-verme-hakki-yok-1081055758.html

BDT Genel Sekreteri Lebedev: Batı’nın bize seçim dersi verme hakkı yok

BDT Genel Sekreteri Lebedev: Batı’nın bize seçim dersi verme hakkı yok

Sputnik Türkiye

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genel Sekreteri Sergey Lebedev, Batı ülkelerden gözlemcilerin BDT ülkelerine seçimleri nasıl organize etmeleri gerektiği... 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T13:30+0300

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dünya

sergey lebedev

bdt

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

bdt ülkeleri

şanghay işbirliği örgütü

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

belarus

aleksandr lukaşenko

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BDT Genel Sekreteri Lebedev, bugün Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Nurlan Yermekbayev ile Belarus’taki parlamento seçimlerini ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Lebedev, Belarus’taki parlamento seçimleriyle ilgili Batı ülkelerinden gelen eleştirileri şu sözlerle değerlendirdi:Lebedev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko dahil BDT liderlerinin, seçimleri 'kendileri için değil' devletin çıkarı için yaptığını söylerken haklı olduklarını kaydetti.Belarus’ta 20-25 Şubat günleri parlamentonun alt kanadı ve yerel meclisler için seçimler yapılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231226/putin-bdt-ulkeleri-arasinda-ulusal-para-birimleri-cinsinden-odemeleri-genisletmeyi-planliyoruz-1078995426.html

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sergey lebedev, bdt, bağımsız devletler topluluğu (bdt), bdt ülkeleri, şanghay işbirliği örgütü, şanghay işbirliği örgütü (şiö), belarus, aleksandr lukaşenko