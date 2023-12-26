https://sputniknews.com.tr/20231226/putin-bdt-ulkeleri-arasinda-ulusal-para-birimleri-cinsinden-odemeleri-genisletmeyi-planliyoruz-1078995426.html
Putin: BDT ülkeleri arasında ulusal para birimleri cinsinden ödemeleri genişletmeyi planlıyoruz
Putin: BDT ülkeleri arasında ulusal para birimleri cinsinden ödemeleri genişletmeyi planlıyoruz
Rusya Devlet Başkanı Putin, BDT ülkeleri arasındaki karşılıklı işlemlerde ulusal para birimleri cinsinden ödemeleri genişletmeyi planladıklarını belirtti. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T21:24+0300
2023-12-26T21:24+0300
2023-12-26T21:24+0300
türkiye
vladimir putin
rusya
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
bağımsız devletler topluluğu
bağımsız devletler topluluğu
bağımsız devletler topluluğu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Konstantin Sarayı'nda düzenlenen resmi olmayan zirvesinde, Rusya’nın 2024'teki BDT başkanlığı sırasında, ulusal para birimlerindeki işlemlerin genişletilmesi için ortaklarıyla birlikte çalışacağını söyledi.Putin, “Karşılıklı işlemlerde ulusal para birimlerine daha aktif bir geçiş için BDT üyesi ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bunun devletlerimizin ekonomik ve mali egemenliğini daha güvenilir bir şekilde sağlamayı mümkün kılacağına inanıyoruz” dedi.BDT içindeki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem verileceğine vurgu yapan Rus lider, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi geride bıraktığımız yıl istikrarlı bir büyüme gösterdi. 10 aylık verilere göre, yüzde 2 artarak 83.7 milyar dolara ulaştı" diye konuştu.Putin, Rusya'nın BDT başkanı olarak Avrasya bölgesinde güvenlik ve istikrarın korunması, terörizm, aşırıcılık, sınır ötesi suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzlukla mücadele konularında ortak çalışmalar yapmayı planladığını vurguladı.Putin ayrıca mevkidaşlarına, Rusya'nın Avrasya Film Sanatları Akademisi kurulması, Avrasya Film Ödülü'nün oluşturulması ve uluslararası şarkı yarışması ‘Intervision’ın yeniden canlandırılması yönündeki girişimlerine destek vermeleri çağrısında bulundu.
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vladimir putin, rusya, bağımsız devletler topluluğu (bdt), bağımsız devletler topluluğu, bağımsız devletler topluluğu, bağımsız devletler topluluğu
vladimir putin, rusya, bağımsız devletler topluluğu (bdt), bağımsız devletler topluluğu, bağımsız devletler topluluğu, bağımsız devletler topluluğu
Putin: BDT ülkeleri arasında ulusal para birimleri cinsinden ödemeleri genişletmeyi planlıyoruz
Rusya Devlet Başkanı Putin, BDT ülkeleri arasındaki karşılıklı işlemlerde ulusal para birimleri cinsinden ödemeleri genişletmeyi planladıklarını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Konstantin Sarayı'nda düzenlenen resmi olmayan zirvesinde, Rusya’nın 2024'teki BDT başkanlığı sırasında, ulusal para birimlerindeki işlemlerin genişletilmesi için ortaklarıyla birlikte çalışacağını söyledi.
Putin, “Karşılıklı işlemlerde ulusal para birimlerine daha aktif bir geçiş için BDT üyesi ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bunun devletlerimizin ekonomik ve mali egemenliğini daha güvenilir bir şekilde sağlamayı mümkün kılacağına inanıyoruz” dedi.
BDT içindeki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem verileceğine vurgu yapan Rus lider, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi geride bıraktığımız yıl istikrarlı bir büyüme gösterdi. 10 aylık verilere göre, yüzde 2 artarak 83.7 milyar dolara ulaştı" diye konuştu.
Putin, Rusya'nın BDT başkanı olarak Avrasya bölgesinde güvenlik ve istikrarın korunması, terörizm, aşırıcılık, sınır ötesi suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzlukla mücadele konularında ortak çalışmalar yapmayı planladığını vurguladı.
Putin ayrıca mevkidaşlarına, Rusya'nın Avrasya Film Sanatları Akademisi kurulması, Avrasya Film Ödülü'nün oluşturulması ve uluslararası şarkı yarışması ‘Intervision’ın yeniden canlandırılması yönündeki girişimlerine destek vermeleri çağrısında bulundu.