https://sputniknews.com.tr/20231225/putin-avrasya-ekonomik-birligi-konseyinin-tum-uyeleri-deklarasyona-onay-vermeyi-kabul-etti-1078934786.html
Putin: Avrasya Ekonomik Birliği Konseyi’nin tüm üyeleri deklarasyona onay vermeyi kabul etti
Putin: Avrasya Ekonomik Birliği Konseyi’nin tüm üyeleri deklarasyona onay vermeyi kabul etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) en yüksek uluslar üstü organı olan Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi’nin tüm üyelerinin... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T20:01+0300
2023-12-25T20:01+0300
2023-12-25T20:29+0300
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avrupa işletmeler birliği (aeb)
aeb yüksek konseyi
avrasya ekonomik birliği
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St. Petersburg şehrinde düzenlenen AEB Zirvesi’nde konuşan Putin, “Yüksek Konseyi’nin tüm üyeleri deklarasyona onay vermeyi kabul etti. Toplantının sonunda ilgili kararımızı resmiyete dökeceğiz” ifadesini kullandı.Rus lider, “Deklarasyon aslında, kilit sektörlerde ortak çabaları artırmaya yönelik adımları öngören ve aynı zamanda ek işbirliği alanlarını belirleyen yeni program belgesidir” diye anlattı.‘AEB içindeki ticaretin yüzde 90’ı ulusal para üzerinden yapılıyor’Putin, “Birlik içindeki karşılıklı ödemelerde ulusal paraların payının yüzde 90’a ulaşması önemli. Ülkelerimizin finans sektöründe aldığı ortak tedbirler bağlamında bu rakam hiç şüphesiz büyümeye devam edecek” diye kaydetti.‘AEB ülkelerinin tümünde ekonomik büyüme var’Rusya Devlet Başkanı, “Bu yıl, birlik üyesi tüm ülkelerde ekonomik büyüme tespit edildiğini memnuniyetle kaydediyoruz. Rusya’da, ilk üç çeyrekte ekonomi yüzde 3 oranında büyüdü. Yıl sonunda yüzde 3.5 olması bekleniyor. AEB üyesi diğer ülkelerde de oldukça büyük ekonomik büyüme var” diye bildirdi.Ermenistan’da ekonomik büyümenin bu yılın ilk 9 ayında yüzde 9 olduğuna dikkat çeken Putin, bu oranların Kazakistan’da yaklaşık yüzde 5, Kırgızistan’da en az yüzde 4 ve Belarus’ta yüzde 3.5 olduğunu dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231224/putin-aliyevin-dogum-gununu-kutladi-1078861521.html
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rusya, avrasya ekonomik birliği (aeb), aeb, avrupa işletmeler birliği (aeb), aeb yüksek konseyi, avrasya ekonomik birliği
rusya, avrasya ekonomik birliği (aeb), aeb, avrupa işletmeler birliği (aeb), aeb yüksek konseyi, avrasya ekonomik birliği
Putin: Avrasya Ekonomik Birliği Konseyi’nin tüm üyeleri deklarasyona onay vermeyi kabul etti
20:01 25.12.2023 (güncellendi: 20:29 25.12.2023)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) en yüksek uluslar üstü organı olan Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi’nin tüm üyelerinin, 2030 ve 2045 işbirliği deklarasyonuna onay vermeyi kabul ettiğini belirtti.
St. Petersburg şehrinde düzenlenen AEB Zirvesi’nde konuşan Putin, “Yüksek Konseyi’nin tüm üyeleri deklarasyona onay vermeyi kabul etti. Toplantının sonunda ilgili kararımızı resmiyete dökeceğiz” ifadesini kullandı.
Rus lider, “Deklarasyon aslında, kilit sektörlerde ortak çabaları artırmaya yönelik adımları öngören ve aynı zamanda ek işbirliği alanlarını belirleyen yeni program belgesidir” diye anlattı.
‘AEB içindeki ticaretin yüzde 90’ı ulusal para üzerinden yapılıyor’
Putin, “Birlik içindeki karşılıklı ödemelerde ulusal paraların payının yüzde 90’a ulaşması önemli. Ülkelerimizin finans sektöründe aldığı ortak tedbirler bağlamında bu rakam hiç şüphesiz büyümeye devam edecek” diye kaydetti.
‘AEB ülkelerinin tümünde ekonomik büyüme var’
Rusya Devlet Başkanı, “Bu yıl, birlik üyesi tüm ülkelerde ekonomik büyüme tespit edildiğini memnuniyetle kaydediyoruz. Rusya’da, ilk üç çeyrekte ekonomi yüzde 3 oranında büyüdü. Yıl sonunda yüzde 3.5 olması bekleniyor. AEB üyesi diğer ülkelerde de oldukça büyük ekonomik büyüme var” diye bildirdi.
Ermenistan’da ekonomik büyümenin bu yılın ilk 9 ayında yüzde 9 olduğuna dikkat çeken Putin, bu oranların Kazakistan’da yaklaşık yüzde 5, Kırgızistan’da en az yüzde 4 ve Belarus’ta yüzde 3.5 olduğunu dile getirdi.