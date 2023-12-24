https://sputniknews.com.tr/20231224/putin-aliyevin-dogum-gununu-kutladi-1078861521.html

Putin Aliyev'in doğum gününü kutladı

Putin Aliyev'in doğum gününü kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i doğum günü dolayısıyla kutladı. 24.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-24T09:50+0300

2023-12-24T09:50+0300

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dünya

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azerbaycan

ilham aliyev

vladimir putin

doğum günü

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Kremlin resmi internet sayfasında paylaşılan tebrik mesajında, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i doğum gününü kutlayan Putin, Aliyev’in Rusya ile Azerbaycan arasındaki müttefik ilişkilerin güçlendirilmesi adına verdiği büyük kişisel katkılara dikkat çektiği mesajında şu ifadelere yer verdi:Aliyev’in Rusya ile Azerbaycan arasındaki müttefik ilişkilerinin güçlendirilmesine kişisel katkısının inkar edilemez olduğunun altını çizen Rus lider, Rusya'nın Azerbaycan ile yapıcı diyaloğu ve yakın ortak çalışmayı sürdürmekten mutluluk duyduğunu da vurguladı.Putin, tebrik mesajının Aliyev'e sağlık, mutluluk ve refah dilerken, ailesine de en içten selamlarını iletti.

https://sputniknews.com.tr/20231209/ilham-aliyev-azerbaycan-ulusal-cikarlari-temelinde-bagimsiz-bir-politika-izliyor-1078245229.html

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