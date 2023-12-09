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https://sputniknews.com.tr/20231209/ilham-aliyev-azerbaycan-ulusal-cikarlari-temelinde-bagimsiz-bir-politika-izliyor-1078245229.html
İlham Aliyev: Azerbaycan ulusal çıkarları temelinde bağımsız bir politika izliyor
İlham Aliyev: Azerbaycan ulusal çıkarları temelinde bağımsız bir politika izliyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev verdiği bir mülakatta Azerbaycan'ın ulusal çıkarları temelinde bağımsız bir politika izlediğini dile getirdi. 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T13:01+0300
2023-12-09T13:01+0300
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ilham aliyev
ermenistan
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkenin birçok büyük uluslararası oyuncu için güvenilir bir ortak olarak görüldüğünü ve bu işbirliğinin gerçek sonucunun geniş bir uluslararası varlık olduğunu belirtti.Azerbaycan'ın ekonomik kalkınmasının uygulanan reformlara bağlı olduğunu vurgulayan Aliyev, Azerbaycan ekonomisini çeşitlendirmeyi başardıklarını ve ekonomimizin ana parçası olmaya devam etmesine rağmen petrol ve gaz sektörüne olan bağımlılığı azalttıklarını dile getirdi.Bu yıl petrol üretimindeki hafif düşüş nedeniyle ülke ekonomisindeki büyümenin biraz daha mütevazı olduğunu kaydeden Aliyev, son yirmi yılda Azerbaycan'ın gayri safi yurtiçi hasılasının dört kattan fazla büyüdüğünü ve bunun çok önemli bir başarı olduğunu vurguladı.Aliyev açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Aliyev ülkenin dış borcunın GSYİH'nin yüzde 10'undan daha az olduğunu ifade ederek gelecek yıl için hedeflerinin ise bu oranı GSYH'nin yüzde 7'sine düşürmek olduğunu vurguladı.Aliyev, "Ülkenin devlet yatırım programı esas olarak kurtarılmış bölgeler olan Karabağ ve Doğu Zengezur'a yönlendirilecek. Eski mültecileri mümkün olan en kısa sürede yeniden yerleştirmemiz gerekiyor. 2026 yılı sonuna kadar 140 binden fazla kişiyi yeniden yerleştirmeyi planlıyoruz" dedi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Azerbaycan'ın birçok büyük uluslararası oyuncu için güvenilir bir ortak olarak görüldüğünü ve bu işbirliğinin gerçek sonucunun geniş bir uluslararası varlık olduğunu söyledi. Aliyev açıklamasında, Kuzey-Güney ve Doğu-Batı olmak üzere iki kıtalararası ulaşım koridorunun Azerbaycan'dan geçtiğini ve bunun da komşuları ile farklı bölgelerdeki birçok ülkeye fayda sağladığını vurguladı.Aliyev, siyasi gelişim açısından Azerbaycan'ın ulusal çıkarlara dayalı bağımsız bir dış politika izleyen bir ülke olduğunu dile getirerek açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:Aliyev: Ermenistan ile barış anlaşması imzalamak için ciddi bir engel yokAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev verdiği mülakatta Ermenistan ile barış anlaşması imzalanması önünde ciddi bir engel görmediğini söyledi.Aliyev açıklamasında yaklaşık üç yıl süren müzakere sürecinde Ermenistan sürekli olarak Karabağ'daki Ermeni azınlıkla ilgili bir maddenin barış anlaşmasına dahil edilmesini istediğini belirterek Azerbaycan'ın tutumunun ise bunun kendi iç meselesi olduğu yönünde olduğunu belirtti.Konuşmasını sürdüren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Eğer Azerbaycan'daki Ermeni azınlık meselesinin dahil edilmesini istiyorlarsa, otuz yıl önce Ermenistan'dan kovulan o ülkedeki Azeri azınlık meselesini de dahil edelim. Ve Ermenistan'da Azerbaycan'daki Ermenilerden çok daha fazla Azeri vardı, neredeyse 300 bin kişi" sözlerini kaydetti.Azerbaycan'ın tutumunun bunun karşılıklı olması gerektiği yönünde olduğunu ifade eden Aliyev, "Sadece Ermenilerin Azerbaycan'a değil, Azerbaycanlıların da Ermenistan'a geri dönme hakkı da dahil olmak üzere ulusal azınlıklar, hakları ve güvenlikleri ile ilgili iki konu dahil edilmelidir" dedi.Aliyev açıklamasında şu hususa dikkat çekti:Ermenistan'ın bu konuda henüz net bir açıklama yapmadığını belirten Azerbaycan lideri, her iki ulusal azınlık için de aynı ifadeleri kullanmayı ya da bu konuya hiç yer vermemeyi kabul etmesi halinde barışın sağlanabileceğinden emin olduğunu zikretti. Aliyev açıklasmında, "İşgal ve etnik temizliğe maruz kalan Azerbaycan idi. Bir milyon Azeri Ermenistan hükümeti tarafından sınır dışı edildi ve yaklaşık 15 bin kilometrekarelik bir alan harap edildi" dedi."Buna rağmen, bir barış anlaşması imzalanması ve sınırlandırma çalışmalarına başlanması için teklifte bulunan Azerbaycan olmuştur" Aliyev, Azerbaycan'ın egemenliğinin yeniden tesis edilmesi ve Karabağ'daki yasadışı ayrılıkçı rejimin ortadan kaldırılmasının ardından Ermenistan'ın müzakere sürecinde daha cesur olmasını engelleyen ana faktörün artık mevcut değil olmadığını vurguladı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıklamarını şu sözlerle sonlandırdı:
https://sputniknews.com.tr/20231207/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ermenistan-iyi-bir-komsu-olursa-egemenligini-koruyabilir-1078170414.html
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İlham Aliyev: Azerbaycan ulusal çıkarları temelinde bağımsız bir politika izliyor

13:01 09.12.2023
© AFP 2023 / OLIVER BUNICAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2023
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev verdiği bir mülakatta Azerbaycan'ın ulusal çıkarları temelinde bağımsız bir politika izlediğini dile getirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkenin birçok büyük uluslararası oyuncu için güvenilir bir ortak olarak görüldüğünü ve bu işbirliğinin gerçek sonucunun geniş bir uluslararası varlık olduğunu belirtti.
Azerbaycan'ın ekonomik kalkınmasının uygulanan reformlara bağlı olduğunu vurgulayan Aliyev, Azerbaycan ekonomisini çeşitlendirmeyi başardıklarını ve ekonomimizin ana parçası olmaya devam etmesine rağmen petrol ve gaz sektörüne olan bağımlılığı azalttıklarını dile getirdi.
Bu yıl petrol üretimindeki hafif düşüş nedeniyle ülke ekonomisindeki büyümenin biraz daha mütevazı olduğunu kaydeden Aliyev, son yirmi yılda Azerbaycan'ın gayri safi yurtiçi hasılasının dört kattan fazla büyüdüğünü ve bunun çok önemli bir başarı olduğunu vurguladı.
Aliyev açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Son yirmi yılda yoksulluk oranını yüzde 50'den yüzde 5.5'e düşürmeyi başardık. Bu da enerji projelerinin uygulanması sonucunda elde edilen maddi faydaların ülke nüfusunun tüm kesimleri arasında adil bir şekilde dağıtıldığını göstermektedir.
Aliyev ülkenin dış borcunın GSYİH'nin yüzde 10'undan daha az olduğunu ifade ederek gelecek yıl için hedeflerinin ise bu oranı GSYH'nin yüzde 7'sine düşürmek olduğunu vurguladı.
Aliyev, "Ülkenin devlet yatırım programı esas olarak kurtarılmış bölgeler olan Karabağ ve Doğu Zengezur'a yönlendirilecek. Eski mültecileri mümkün olan en kısa sürede yeniden yerleştirmemiz gerekiyor. 2026 yılı sonuna kadar 140 binden fazla kişiyi yeniden yerleştirmeyi planlıyoruz" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Azerbaycan'ın birçok büyük uluslararası oyuncu için güvenilir bir ortak olarak görüldüğünü ve bu işbirliğinin gerçek sonucunun geniş bir uluslararası varlık olduğunu söyledi. Aliyev açıklamasında, Kuzey-Güney ve Doğu-Batı olmak üzere iki kıtalararası ulaşım koridorunun Azerbaycan'dan geçtiğini ve bunun da komşuları ile farklı bölgelerdeki birçok ülkeye fayda sağladığını vurguladı.
Aliyev, siyasi gelişim açısından Azerbaycan'ın ulusal çıkarlara dayalı bağımsız bir dış politika izleyen bir ülke olduğunu dile getirerek açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
Önemli bir faktör de ülkesini bir çatışma ya da rekabet alanına dönüştürmemek için kendisini uluslararası etkilerden koruyabilmesidir. Olumsuz etkiler ve içişlerine karışma girişimlerini kastediyorum. Biz bu riskleri azaltmayı başardık. İşte bu nedenle Azerbaycan bugün büyük bir uluslararası potansiyele, iyi bir uluslararası itibara sahip ve son yirmi yılda 300 milyar dolardan fazla yatırım çekmeyi başarmış bir ülkedir.

Aliyev: Ermenistan ile barış anlaşması imzalamak için ciddi bir engel yok

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev verdiği mülakatta Ermenistan ile barış anlaşması imzalanması önünde ciddi bir engel görmediğini söyledi.
Aliyev açıklamasında yaklaşık üç yıl süren müzakere sürecinde Ermenistan sürekli olarak Karabağ'daki Ermeni azınlıkla ilgili bir maddenin barış anlaşmasına dahil edilmesini istediğini belirterek Azerbaycan'ın tutumunun ise bunun kendi iç meselesi olduğu yönünde olduğunu belirtti.
Konuşmasını sürdüren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Eğer Azerbaycan'daki Ermeni azınlık meselesinin dahil edilmesini istiyorlarsa, otuz yıl önce Ermenistan'dan kovulan o ülkedeki Azeri azınlık meselesini de dahil edelim. Ve Ermenistan'da Azerbaycan'daki Ermenilerden çok daha fazla Azeri vardı, neredeyse 300 bin kişi" sözlerini kaydetti.
Azerbaycan'ın tutumunun bunun karşılıklı olması gerektiği yönünde olduğunu ifade eden Aliyev, "Sadece Ermenilerin Azerbaycan'a değil, Azerbaycanlıların da Ermenistan'a geri dönme hakkı da dahil olmak üzere ulusal azınlıklar, hakları ve güvenlikleri ile ilgili iki konu dahil edilmelidir" dedi.
Aliyev açıklamasında şu hususa dikkat çekti:
Azerbaycanlıların otuz yıl önce kovulmuş olması ve Ermenilerin iki ay önce ayrılmaya karar vermesi önemli değil. Önemli olan her şeyin karşılıklı olması, aksi takdirde barış anlaşmamızda bu konu hakkında yorum yapmayız.
Ermenistan'ın bu konuda henüz net bir açıklama yapmadığını belirten Azerbaycan lideri, her iki ulusal azınlık için de aynı ifadeleri kullanmayı ya da bu konuya hiç yer vermemeyi kabul etmesi halinde barışın sağlanabileceğinden emin olduğunu zikretti. Aliyev açıklasmında, "İşgal ve etnik temizliğe maruz kalan Azerbaycan idi. Bir milyon Azeri Ermenistan hükümeti tarafından sınır dışı edildi ve yaklaşık 15 bin kilometrekarelik bir alan harap edildi" dedi.
"Buna rağmen, bir barış anlaşması imzalanması ve sınırlandırma çalışmalarına başlanması için teklifte bulunan Azerbaycan olmuştur" Aliyev, Azerbaycan'ın egemenliğinin yeniden tesis edilmesi ve Karabağ'daki yasadışı ayrılıkçı rejimin ortadan kaldırılmasının ardından Ermenistan'ın müzakere sürecinde daha cesur olmasını engelleyen ana faktörün artık mevcut değil olmadığını vurguladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıklamarını şu sözlerle sonlandırdı:
Bence barıştan başka bir alternatif yok. Eğer bir barış anlaşması imzalanmazsa bu tüm bölge için çok kötü olur. Biz Güney Kafkasya bölgesinin her türlü riskten korunmasını istiyoruz. Ve tabii ki Ermenistan'ın hem bugün hem de gelecekte toprak bütünlüğümüzü asla sorgulamamasını ve Azerbaycan'a karşı toprak iddialarından tamamen vazgeçmesini istiyoruz.
İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan iyi bir komşu olursa egemenliğini koruyabilir
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