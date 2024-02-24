https://sputniknews.com.tr/20240224/arjantinde-superclasico-heyecani-hangi-kanalda-yayinlanacak--1081064545.html
Arjantin'de Süperclasico heyecanı: Hangi kanalda yayınlanacak?
Arjantin'de Süperclasico heyecanı: Hangi kanalda yayınlanacak?
Sputnik Türkiye
Dünyanın en ateşli futbol rekabeti olan River Plate - Boca Juniors derbisi yarın oynanacak. 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T19:43+0300
2024-02-24T19:43+0300
2024-02-24T19:43+0300
spor
boca juniors
river plate ile boca juniors arasında oynanacak libertadores kupası finali
arjantin
arjantin süper lig
arjantin futbol milli takımı
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Arjantin Premier Lig'in 1. Aşaması 7. haftasında pazar saat 23.00’te ezeli rakipler River Plate ile Boca Juniors kozlarını paylaşacak. River Plate geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlikle 12 puan toplarken, Boca Juniors ise 6 haftada 9 puan aldı. Monumental Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı yaklaşık 85 bin seyirci takip edecek.İki ekibin Monumental’de oynadığı son müsabakayı 90. dakikada penaltıdan bulduğu golle River Plate kazandı.Tansiyonun çok yüksek olması beklenen Süperclasico heyecanı yarın saat 23.00’ten itibaren D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO’dan yaşanacak.
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boca juniors, river plate ile boca juniors arasında oynanacak libertadores kupası finali, arjantin, arjantin süper lig, arjantin futbol milli takımı
boca juniors, river plate ile boca juniors arasında oynanacak libertadores kupası finali, arjantin, arjantin süper lig, arjantin futbol milli takımı
Arjantin'de Süperclasico heyecanı: Hangi kanalda yayınlanacak?
Dünyanın en ateşli futbol rekabeti olan River Plate - Boca Juniors derbisi yarın oynanacak.
Arjantin Premier Lig'in 1. Aşaması 7. haftasında pazar saat 23.00’te ezeli rakipler River Plate ile Boca Juniors kozlarını paylaşacak. River Plate geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlikle 12 puan toplarken, Boca Juniors ise 6 haftada 9 puan aldı. Monumental Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı yaklaşık 85 bin seyirci takip edecek.
İki ekibin Monumental’de oynadığı son müsabakayı 90. dakikada penaltıdan bulduğu golle River Plate kazandı.
Tansiyonun çok yüksek olması beklenen Süperclasico heyecanı yarın saat 23.00’ten itibaren D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO’dan yaşanacak.