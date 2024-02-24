https://sputniknews.com.tr/20240224/arjantinde-superclasico-heyecani-hangi-kanalda-yayinlanacak--1081064545.html

Arjantin'de Süperclasico heyecanı: Hangi kanalda yayınlanacak?

Arjantin'de Süperclasico heyecanı: Hangi kanalda yayınlanacak?

Sputnik Türkiye

Dünyanın en ateşli futbol rekabeti olan River Plate - Boca Juniors derbisi yarın oynanacak. 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T19:43+0300

2024-02-24T19:43+0300

2024-02-24T19:43+0300

spor

boca juniors

river plate ile boca juniors arasında oynanacak libertadores kupası finali

arjantin

arjantin süper lig

arjantin futbol milli takımı

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Arjantin Premier Lig'in 1. Aşaması 7. haftasında pazar saat 23.00’te ezeli rakipler River Plate ile Boca Juniors kozlarını paylaşacak. River Plate geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlikle 12 puan toplarken, Boca Juniors ise 6 haftada 9 puan aldı. Monumental Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı yaklaşık 85 bin seyirci takip edecek.İki ekibin Monumental’de oynadığı son müsabakayı 90. dakikada penaltıdan bulduğu golle River Plate kazandı.Tansiyonun çok yüksek olması beklenen Süperclasico heyecanı yarın saat 23.00’ten itibaren D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO’dan yaşanacak.

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Sputnik Türkiye

boca juniors, river plate ile boca juniors arasında oynanacak libertadores kupası finali, arjantin, arjantin süper lig, arjantin futbol milli takımı