Ali Koç'tan Galatasaray'a gönderme: Şampiyon yapılmaya alıştırılmış bir takımla yarışıyoruz

3 Temmuz'dan bu zamana kadar yaşadıklarımızı sportif sebeplerle açıklayamazsınız. 10 senedir yaşadıklarımızı kimse sportif sebeplerle açıklayamaz. 3 Temmuz'dan bu zamana kadar yaşadıklarımızı sportif sebeplerle açıklayamazsınız. 10 senedir yaşadıklarımızı kimse sportif sebeplerle açıklayamaz.

Bu sene bir rakibimizle yarışıyoruz. Şampiyon yapılmaya alıştırılmış bir takımla yarışıyoruz. Bir hakem geçen gün televizyonda anlatıyor. 1997 yılında Beşiktaş lider. Son dakikada gülünç bir penaltı çalınıyor." Bu sene bir rakibimizle yarışıyoruz. Şampiyon yapılmaya alıştırılmış bir takımla yarışıyoruz. Bir hakem geçen gün televizyonda anlatıyor. 1997 yılında Beşiktaş lider. Son dakikada gülünç bir penaltı çalınıyor."

Hangi kulüp eski futbolcularını başka kulübe verdiği zaman bu kadar spekülasyon oluyor. Bizim eski sporcularımız daha canla başla oynuyor bize karşı. Bir başkan benim yaptıklarımı söyleyip böyle biri bize başkan olamaz dedi. Bizde de kulübü icraya vermiş bir başkan, bir daha başkan olamaz. Hamurumuz farklı. Hangi kulüp eski futbolcularını başka kulübe verdiği zaman bu kadar spekülasyon oluyor. Bizim eski sporcularımız daha canla başla oynuyor bize karşı. Bir başkan benim yaptıklarımı söyleyip böyle biri bize başkan olamaz dedi. Bizde de kulübü icraya vermiş bir başkan, bir daha başkan olamaz. Hamurumuz farklı.