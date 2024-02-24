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Akşener: 1 Nisan'dan sonra artık İYİ Parti iktidarının ayak sesleri konuşulacak
Akşener: 1 Nisan'dan sonra artık İYİ Parti iktidarının ayak sesleri konuşulacak
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin ATO Congresium'da "Türkiye için en iyisi" temasıyla düzenlenen yerel seçim beyannamesi ve belediye başkan adayları... 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T15:54+0300
2024-02-24T15:54+0300
türkiye
meral akşener
iyi parti
seçim beyannamesi
31 mart yerel seçimleri
muhalefet
kadın
yaşlı
öğrenci
sığınmacı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1081009666_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_feca681ff11da1d4af877f28d271c403.jpg
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bütüncül bir kentsel planlama ve imar politikasıyla şehirlerimizi fiziksel, toplumsal, ekonomik ve ekolojik yapısıyla birlikte depreme karşı dirençli hale getireceğiz" dedi.İYİ Parti'nin milletin sinesinden çıkardığı bir tavır, duruş ve şuur olduğunu söyleyen Akşener, oy uğruna milleti birbirine düşürenlere, değerleri istismar edenlere benzemediklerini ve cumhuriyet düşmanlarıyla uzlaşı peşinde koşmadıklarını belirtti.Her zaman eğriye eğri, doğruya doğru demeyi düstur edindiklerini vurgulayan Akşener, konuşmasında şu sözleri kaydetti:Partili Cumhurbaşkanlığı Sisteminin ülke ve millete dair bir çok değer, gelenek ve kurumun içini boşalttığını savunan Akşener açıklamasını şu sözler ile sürdürdü:Millete milli, demokratik, hür bir siyaset vaat ettiklerini ifade eden Akşener, "Memleketimizin sorunlarını çözmek Türkiye'nin önünü açmak yerine işi kamplar arası nüfus sayımına çevirerek koltuklarını müdafaa edenleri, sorumsuzluklarının dayanılmaz hafifliği ilelebet sürsün diye suni gündemlerle milletimizi oyalayanları ziyadesiyle rahatsız ediyoruz. Hamdolsun verdiğimiz rahatsızlıktan çok ama çok memnunuz ve rahatsız etmeye de aynen devam edeceğiz. Türk siyasetinin saray yapımı bir pembe dizi olmasına da ana muhalefet yapımı bir korku filmi olmasına da iktidarla ana muhalefetin ortak yapımı uzadıkça uzayan bir ortaoyunu olmasına da müsaade etmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Siyasetin yeniden gerçek gündemi olan milletin dertleriyle buluşturacaklarını dile getiren Akşener, siyasetin vizyon, kadro ve projeyle yapıldığını söyledi.Kadın, yaşlı ve öğrenci vurgusuYerel seçim beyannamesinde ülkede yaşanan 4 temel soruna değindiklerini bildiren Akşener, "İYİ Parti olarak, şehirlerimizdeki yoksullukla mücadelemizin odağına gençleri, çocukları, kadınları ve emeklileri alıyoruz. Bu çerçevede hiçbir gencin barınma sorunu yaşamaması için yönettiğimiz belediyelerde erişilebilir, güvenli ve sağlıklı, yurt imkanları sunacağız. Hiçbir gencin KYK borcu derdine düşmemesi için yönettiğimiz belediyelerde sosyal sorumluluk projelerine katılan gençlerimizin KYK borçlarını, belediye olarak biz ödeyeceğiz" diye konuştu.Yönettikleri belediyelerle okullarda sabah ve öğlen olmak üzere öğrencilere iki öğün ücretsiz yemek imkanı sağlayacaklarını anlatan Akşener, "Bu yemekleri şehirlerimizdeki kadın girişimcilerimiz ve kooperatifler aracılığıyla temin edecek kadınların şehir ekonomisine süratle dahil olmasını sağlayacağız. Hiçbir kadını, şiddetle bir başına bırakmayacağız. Yönettiğimiz belediyelerde kuracağımız, 'Kadın Destek Merkezleri' ile gece veya gündüz fark etmeksizin her konuda yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.Yoksullukla mücadelede emeklileri yalnız bırakmayacaklarını dile getiren Akşener, "İktidar belli ki emeklilerimizi yoksulluğa mahkum etmekte kararlı. Ancak biz hiç değilse bir nebze nefes alabilmeleri için yönettiğimiz belediyelerde her emeklimizin gelirine destekler sunacağız" dedi.'Türkiye artık bir sığınmacı cennetine dönüştü'Ülkenin artık bir sığınmacı cennetine dönüştüğüne dikkati çeken Akşener, "Kaçak ve sığınmacı sorununa karşı ortaya koyduğumuz Milli Göç Doktrinimizi hayata geçirmek için ilk adımı yetkiyi aldığımız, belediyelerimizde atacağız. Yönettiğimiz belediyelerde öncelikli olarak, tabela standartları getireceğiz. Böylece hem kent estetiğini koruyacağız hem de yabancı alfabelerle tabela asılmasının önüne geçeceğiz" şeklinde konuştu.Göreve gelir gelmez tüm kaçak ve sığınmacı gettolarında kentsel dönüşüm çalışmaları başlatacaklarını vurgulayan Akşener, "İYİ Parti olarak yönettiğimiz belediyelerimizde her şeyden önce yaşayan, yaşatan, güvenli şehirler inşa edeceğiz. Bütüncül bir kentsel planlama ve imar politikasıyla şehirlerimizi fiziksel, toplumsal, ekonomik ve ekolojik yapısıyla birlikte depreme karşı, dirençli hale getireceğiz. Şehirlerimizdeki fiziksel yapıyı dirençli hale getirmek için bina dayanıklılığını arttıracağımız teknik uygulamaları yetkiyi alır almaz hayata geçirmeye başlayacağız" dedi.Devraldıkları belediyelerde doğal afet riskinin yüksek olduğu şehirlerde kentsel dönüşümleri şeffaf ve katılımcı bir anlayışla gerçekleştireceklerini belirten Akşener, şehircilik ve ulaşımda örnek bir belediyecilik sergileyeceklerini açıkladı.Milletin sonuna kadar hak ettiği mutlu, huzurlu ve yaşanabilir şehirlerin konuşulacağının altını çizen Akşener, "Hazır olun 1 Nisan'dan sonra artık İYİ Parti iktidarının ayak sesleri konuşulacak" ifadesini kullandı.Akşener'in konuşmasının ardından İYİ Parti'nin büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240222/aksener-iyi-partinin-misyonu-sen-aday-cikarirsan-o-kazanir-cumlesine-uymamaktir-1081009688.html
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meral akşener, iyi parti, seçim beyannamesi, 31 mart yerel seçimleri, muhalefet, kadın, yaşlı, öğrenci, sığınmacı
meral akşener, iyi parti, seçim beyannamesi, 31 mart yerel seçimleri, muhalefet, kadın, yaşlı, öğrenci, sığınmacı

Akşener: 1 Nisan'dan sonra artık İYİ Parti iktidarının ayak sesleri konuşulacak

15:54 24.02.2024
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2024
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin ATO Congresium'da "Türkiye için en iyisi" temasıyla düzenlenen yerel seçim beyannamesi ve belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bütüncül bir kentsel planlama ve imar politikasıyla şehirlerimizi fiziksel, toplumsal, ekonomik ve ekolojik yapısıyla birlikte depreme karşı dirençli hale getireceğiz" dedi.
İYİ Parti'nin milletin sinesinden çıkardığı bir tavır, duruş ve şuur olduğunu söyleyen Akşener, oy uğruna milleti birbirine düşürenlere, değerleri istismar edenlere benzemediklerini ve cumhuriyet düşmanlarıyla uzlaşı peşinde koşmadıklarını belirtti.
Her zaman eğriye eğri, doğruya doğru demeyi düstur edindiklerini vurgulayan Akşener, konuşmasında şu sözleri kaydetti:
Türk siyaseti, bugün birbirinin zıttı gözükenlerin aslında birbirlerini aynadaki sureti olduğu büyük bir riyakarlığın girdabında savrulup gidiyor. Türk siyaseti, bugün birbirlerine sürekli laf yetiştirenlerin aslında birbirleri sayesinde ayakta kaldığı bir kayıkçı kavgasına mahkum ediliyor. Türk siyaseti, bugün sözde birbirine düşman olanların aslında varlıklarını birbirlerine borçlu olduğu bir tahterevalli düzenine sıkıştırılıyor.
Partili Cumhurbaşkanlığı Sisteminin ülke ve millete dair bir çok değer, gelenek ve kurumun içini boşalttığını savunan Akşener açıklamasını şu sözler ile sürdürdü:
Adına 'ittifak sistemi dedikleri milletsiz bir siyaset düzlemi ülkemizi adeta esir aldı. Çünkü partili Cumhurbaşkanlığı Sisteminin ortaya çıkardığı bu milletsiz siyaset düzleminde iktidarla ana muhalefet aynı sofrada oturmuş, milletin hakkını, memleketin istikbalini Türkiye'nin yıllarını afiyetle yemenin peşindeler. İşte o nedenle biz İYİ Parti olarak nasıl kurulduğumuz günden beri bu ucube sisteme 'hayır' diyorsak bugün de hayır diyoruz. Üstelik başkalarının aksine duruşumuzla samimi olduğumuz için menüde milletimizin olduğu şer sofralarına da hayır diyoruz. O sofraların haram lokmalarına da hayır diyoruz: İttifak sistemine de dayatma düzenine de mecburiyet siyasetine de hayır diyoruz.
Millete milli, demokratik, hür bir siyaset vaat ettiklerini ifade eden Akşener, "Memleketimizin sorunlarını çözmek Türkiye'nin önünü açmak yerine işi kamplar arası nüfus sayımına çevirerek koltuklarını müdafaa edenleri, sorumsuzluklarının dayanılmaz hafifliği ilelebet sürsün diye suni gündemlerle milletimizi oyalayanları ziyadesiyle rahatsız ediyoruz. Hamdolsun verdiğimiz rahatsızlıktan çok ama çok memnunuz ve rahatsız etmeye de aynen devam edeceğiz. Türk siyasetinin saray yapımı bir pembe dizi olmasına da ana muhalefet yapımı bir korku filmi olmasına da iktidarla ana muhalefetin ortak yapımı uzadıkça uzayan bir ortaoyunu olmasına da müsaade etmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Siyasetin yeniden gerçek gündemi olan milletin dertleriyle buluşturacaklarını dile getiren Akşener, siyasetin vizyon, kadro ve projeyle yapıldığını söyledi.

Kadın, yaşlı ve öğrenci vurgusu

Yerel seçim beyannamesinde ülkede yaşanan 4 temel soruna değindiklerini bildiren Akşener, "İYİ Parti olarak, şehirlerimizdeki yoksullukla mücadelemizin odağına gençleri, çocukları, kadınları ve emeklileri alıyoruz. Bu çerçevede hiçbir gencin barınma sorunu yaşamaması için yönettiğimiz belediyelerde erişilebilir, güvenli ve sağlıklı, yurt imkanları sunacağız. Hiçbir gencin KYK borcu derdine düşmemesi için yönettiğimiz belediyelerde sosyal sorumluluk projelerine katılan gençlerimizin KYK borçlarını, belediye olarak biz ödeyeceğiz" diye konuştu.
Yönettikleri belediyelerle okullarda sabah ve öğlen olmak üzere öğrencilere iki öğün ücretsiz yemek imkanı sağlayacaklarını anlatan Akşener, "Bu yemekleri şehirlerimizdeki kadın girişimcilerimiz ve kooperatifler aracılığıyla temin edecek kadınların şehir ekonomisine süratle dahil olmasını sağlayacağız. Hiçbir kadını, şiddetle bir başına bırakmayacağız. Yönettiğimiz belediyelerde kuracağımız, 'Kadın Destek Merkezleri' ile gece veya gündüz fark etmeksizin her konuda yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.
Yoksullukla mücadelede emeklileri yalnız bırakmayacaklarını dile getiren Akşener, "İktidar belli ki emeklilerimizi yoksulluğa mahkum etmekte kararlı. Ancak biz hiç değilse bir nebze nefes alabilmeleri için yönettiğimiz belediyelerde her emeklimizin gelirine destekler sunacağız" dedi.

'Türkiye artık bir sığınmacı cennetine dönüştü'

Ülkenin artık bir sığınmacı cennetine dönüştüğüne dikkati çeken Akşener, "Kaçak ve sığınmacı sorununa karşı ortaya koyduğumuz Milli Göç Doktrinimizi hayata geçirmek için ilk adımı yetkiyi aldığımız, belediyelerimizde atacağız. Yönettiğimiz belediyelerde öncelikli olarak, tabela standartları getireceğiz. Böylece hem kent estetiğini koruyacağız hem de yabancı alfabelerle tabela asılmasının önüne geçeceğiz" şeklinde konuştu.
Göreve gelir gelmez tüm kaçak ve sığınmacı gettolarında kentsel dönüşüm çalışmaları başlatacaklarını vurgulayan Akşener, "İYİ Parti olarak yönettiğimiz belediyelerimizde her şeyden önce yaşayan, yaşatan, güvenli şehirler inşa edeceğiz. Bütüncül bir kentsel planlama ve imar politikasıyla şehirlerimizi fiziksel, toplumsal, ekonomik ve ekolojik yapısıyla birlikte depreme karşı, dirençli hale getireceğiz. Şehirlerimizdeki fiziksel yapıyı dirençli hale getirmek için bina dayanıklılığını arttıracağımız teknik uygulamaları yetkiyi alır almaz hayata geçirmeye başlayacağız" dedi.
Devraldıkları belediyelerde doğal afet riskinin yüksek olduğu şehirlerde kentsel dönüşümleri şeffaf ve katılımcı bir anlayışla gerçekleştireceklerini belirten Akşener, şehircilik ve ulaşımda örnek bir belediyecilik sergileyeceklerini açıkladı.
Milletin sonuna kadar hak ettiği mutlu, huzurlu ve yaşanabilir şehirlerin konuşulacağının altını çizen Akşener, "Hazır olun 1 Nisan'dan sonra artık İYİ Parti iktidarının ayak sesleri konuşulacak" ifadesini kullandı.
Akşener'in konuşmasının ardından İYİ Parti'nin büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Akşener: İYİ Parti’nin misyonu ‘Sen aday çıkarırsan o kazanır’ cümlesine uymamaktır
22 Şubat, 19:43
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