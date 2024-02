https://sputniknews.com.tr/20240224/aksener-1-nisandan-sonra-artik-iyi-parti-iktidarinin-ayak-sesleri-konusulacak-1081058022.html

Akşener: 1 Nisan'dan sonra artık İYİ Parti iktidarının ayak sesleri konuşulacak

Akşener: 1 Nisan'dan sonra artık İYİ Parti iktidarının ayak sesleri konuşulacak

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin ATO Congresium'da "Türkiye için en iyisi" temasıyla düzenlenen yerel seçim beyannamesi ve belediye başkan adayları... 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T15:54+0300

2024-02-24T15:54+0300

2024-02-24T15:54+0300

türkiye

meral akşener

iyi parti

seçim beyannamesi

31 mart yerel seçimleri

muhalefet

kadın

yaşlı

öğrenci

sığınmacı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1081009666_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_feca681ff11da1d4af877f28d271c403.jpg

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bütüncül bir kentsel planlama ve imar politikasıyla şehirlerimizi fiziksel, toplumsal, ekonomik ve ekolojik yapısıyla birlikte depreme karşı dirençli hale getireceğiz" dedi.İYİ Parti'nin milletin sinesinden çıkardığı bir tavır, duruş ve şuur olduğunu söyleyen Akşener, oy uğruna milleti birbirine düşürenlere, değerleri istismar edenlere benzemediklerini ve cumhuriyet düşmanlarıyla uzlaşı peşinde koşmadıklarını belirtti.Her zaman eğriye eğri, doğruya doğru demeyi düstur edindiklerini vurgulayan Akşener, konuşmasında şu sözleri kaydetti:Partili Cumhurbaşkanlığı Sisteminin ülke ve millete dair bir çok değer, gelenek ve kurumun içini boşalttığını savunan Akşener açıklamasını şu sözler ile sürdürdü:Millete milli, demokratik, hür bir siyaset vaat ettiklerini ifade eden Akşener, "Memleketimizin sorunlarını çözmek Türkiye'nin önünü açmak yerine işi kamplar arası nüfus sayımına çevirerek koltuklarını müdafaa edenleri, sorumsuzluklarının dayanılmaz hafifliği ilelebet sürsün diye suni gündemlerle milletimizi oyalayanları ziyadesiyle rahatsız ediyoruz. Hamdolsun verdiğimiz rahatsızlıktan çok ama çok memnunuz ve rahatsız etmeye de aynen devam edeceğiz. Türk siyasetinin saray yapımı bir pembe dizi olmasına da ana muhalefet yapımı bir korku filmi olmasına da iktidarla ana muhalefetin ortak yapımı uzadıkça uzayan bir ortaoyunu olmasına da müsaade etmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Siyasetin yeniden gerçek gündemi olan milletin dertleriyle buluşturacaklarını dile getiren Akşener, siyasetin vizyon, kadro ve projeyle yapıldığını söyledi.Kadın, yaşlı ve öğrenci vurgusuYerel seçim beyannamesinde ülkede yaşanan 4 temel soruna değindiklerini bildiren Akşener, "İYİ Parti olarak, şehirlerimizdeki yoksullukla mücadelemizin odağına gençleri, çocukları, kadınları ve emeklileri alıyoruz. Bu çerçevede hiçbir gencin barınma sorunu yaşamaması için yönettiğimiz belediyelerde erişilebilir, güvenli ve sağlıklı, yurt imkanları sunacağız. Hiçbir gencin KYK borcu derdine düşmemesi için yönettiğimiz belediyelerde sosyal sorumluluk projelerine katılan gençlerimizin KYK borçlarını, belediye olarak biz ödeyeceğiz" diye konuştu.Yönettikleri belediyelerle okullarda sabah ve öğlen olmak üzere öğrencilere iki öğün ücretsiz yemek imkanı sağlayacaklarını anlatan Akşener, "Bu yemekleri şehirlerimizdeki kadın girişimcilerimiz ve kooperatifler aracılığıyla temin edecek kadınların şehir ekonomisine süratle dahil olmasını sağlayacağız. Hiçbir kadını, şiddetle bir başına bırakmayacağız. Yönettiğimiz belediyelerde kuracağımız, 'Kadın Destek Merkezleri' ile gece veya gündüz fark etmeksizin her konuda yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.Yoksullukla mücadelede emeklileri yalnız bırakmayacaklarını dile getiren Akşener, "İktidar belli ki emeklilerimizi yoksulluğa mahkum etmekte kararlı. Ancak biz hiç değilse bir nebze nefes alabilmeleri için yönettiğimiz belediyelerde her emeklimizin gelirine destekler sunacağız" dedi.'Türkiye artık bir sığınmacı cennetine dönüştü'Ülkenin artık bir sığınmacı cennetine dönüştüğüne dikkati çeken Akşener, "Kaçak ve sığınmacı sorununa karşı ortaya koyduğumuz Milli Göç Doktrinimizi hayata geçirmek için ilk adımı yetkiyi aldığımız, belediyelerimizde atacağız. Yönettiğimiz belediyelerde öncelikli olarak, tabela standartları getireceğiz. Böylece hem kent estetiğini koruyacağız hem de yabancı alfabelerle tabela asılmasının önüne geçeceğiz" şeklinde konuştu.Göreve gelir gelmez tüm kaçak ve sığınmacı gettolarında kentsel dönüşüm çalışmaları başlatacaklarını vurgulayan Akşener, "İYİ Parti olarak yönettiğimiz belediyelerimizde her şeyden önce yaşayan, yaşatan, güvenli şehirler inşa edeceğiz. Bütüncül bir kentsel planlama ve imar politikasıyla şehirlerimizi fiziksel, toplumsal, ekonomik ve ekolojik yapısıyla birlikte depreme karşı, dirençli hale getireceğiz. Şehirlerimizdeki fiziksel yapıyı dirençli hale getirmek için bina dayanıklılığını arttıracağımız teknik uygulamaları yetkiyi alır almaz hayata geçirmeye başlayacağız" dedi.Devraldıkları belediyelerde doğal afet riskinin yüksek olduğu şehirlerde kentsel dönüşümleri şeffaf ve katılımcı bir anlayışla gerçekleştireceklerini belirten Akşener, şehircilik ve ulaşımda örnek bir belediyecilik sergileyeceklerini açıkladı.Milletin sonuna kadar hak ettiği mutlu, huzurlu ve yaşanabilir şehirlerin konuşulacağının altını çizen Akşener, "Hazır olun 1 Nisan'dan sonra artık İYİ Parti iktidarının ayak sesleri konuşulacak" ifadesini kullandı.Akşener'in konuşmasının ardından İYİ Parti'nin büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240222/aksener-iyi-partinin-misyonu-sen-aday-cikarirsan-o-kazanir-cumlesine-uymamaktir-1081009688.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meral akşener, iyi parti, seçim beyannamesi, 31 mart yerel seçimleri, muhalefet, kadın, yaşlı, öğrenci, sığınmacı