https://sputniknews.com.tr/20240224/ailesinden-3-kisiyi-olduren-zanlinin-ifadesi-ortaya-cikti-ben-oldurmedim-uzaylilar-oldurdu-1081057861.html

Ailesinden 3 kişiyi öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı: 'Ben öldürmedim, uzaylılar öldürdü'

Ailesinden 3 kişiyi öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı: 'Ben öldürmedim, uzaylılar öldürdü'

Sputnik Türkiye

İstanbul Ümraniye'de eşini ve 2 kızını silahla öldüren zanlı gözaltına alındı. 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T15:43+0300

2024-02-24T15:43+0300

2024-02-24T15:43+0300

türkiye

katil

katil zanlısı

zanlı

silah

döviz

pasaport

ümraniye

istanbul

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Ümraniye’de eşini ve iki kızını öldüren zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişiyi öldürmek suçuyla gözaltına alınan zanlı, “Ben öldürmedim, uzaylılar öldürdü” dedi.Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bir sitede dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda Suat G. (57) isimli iş insanı, eşi Yasemin ile kızları Zeliha (31) ve Mine'yi (30) silahla vurarak binadan kaçmış, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti.İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarıyla zanlı Suat G. aynı gün içinde Kartal’da bulunan bir spor salonunda yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlının üzerinde 3 adet tabanca, 6 adet şarjör, yüklü miktarda döviz ve pasaport ele geçirildi.Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde, şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra otomobiliyle kaçtığı, bir süre sonra aracını terk ederek bir başka araca bindiği tespit edildi. Suat G.’yi aracına alan kişinin F.D. isimli bir spor salonu sahibi olduğu belirlenirken, olayla ilgisi olabilmesi ihtimali üzerine gözaltına alınan F.D.’nin ifadesinde, “Beni telefonla arayarak yanına çağırdı. Ben de aracımla onu alıp birlikte spor salonuna gittik. Yoldayken moralinin bozuk olduğunu gördüm ve nedeni sordum. O da 3 saat sonra anlatacağını söyledi. Olaydan haberim yoktu” dediği öğrenildi.'Bana küfretti, kendimi kaybettim'Eşi ile kızları Zeliha ve Mine'yi silahla vurarak öldüren Salih G.’nin emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Zanlının, “Eşim bana küfretti. Kendimi kaybettim. Kızlarım sözümü dinlemiyordu” dediği belirtilirken yine ifadesinde, "Ben öldürmedim. Ben kimseyi öldürmedim. Uzaylılar öldürdü” dediği ortaya çıktı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Suat G. ile olayla ilgisi olduğu şüphesiyle gözaltına alınan F.D. adliyeye sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240224/577-gundur-araniyordu-hurdacinin-buldugu-kemikler-ezginin-katil-zanlisina-ait-cikti-1081057487.html

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