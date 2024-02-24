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577 gündür aranıyordu: Hurdacının bulduğu kemikler Ezgi'nin katil zanlısına ait çıktı
577 gündür aranıyordu: Hurdacının bulduğu kemikler Ezgi'nin katil zanlısına ait çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir'de Ezgi Özarslan'ı öldürdüğü suçlamasıyla aranan eşinin cesedi boş arazide bulundu. İzmir Adli Tıp Kurumu ön raporunda cesedin Deniz Özarslan'a ait... 24.02.2024, Sputnik Türkiye
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ceset
adli tıp kurumu
tabanca
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İzmir'in Konak ilçesinde boş arazide bulunan cesedin, 29 Temmuz 2022'de Ezgi Özarslan'ın tabancayla öldürülmesi sonrası firar eden boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan'a ait olduğu tespit edildi.Konak Turgut Reis Mahallesi 305 Sokak'ta 23 Ocak 2024'te boş bir arazide hurda toplayan kişi tarafından bulunan ceset ve üzerindeki şortun içerisinde bulunan tabanca, incelemeye alındı.İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde incelenen tabancanın, Ezgi Özarslan'ın öldürülmesi olayında kullanılan tabanca olduğu tespit edildi.Cesetten alınan DNA örneği ise İzmir Adli Tıp Kurumunda analiz edildi. Ön raporda cesedin, Deniz Özarslan'a ait olduğu, kemiklerde düşmeye bağlı kırıklar bulunduğu belirlendi.Kesin ölüm nedenine ilişkin bilgilerin bulunacağı adli tıp raporunun henüz tamamlanmadığı, cesedin bulunduğu yerin ise Deniz Özarslan'ın anne ve babasının yaşadığı evin yakınında olduğu da öğrenildi.Ne olmuştu?Ezgi Özarslan, İzmir'in Konak ilçesinde 29 Temmuz 2022'de iş yerine gelen boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan tarafından tabancayla başından vurulmuş, 11 Ağustos'ta tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde hayatını kaybetmişti.Ailesi, kızlarının evlilik yıl dönümüne rastlayan cenaze töreninde zanlı eşine tepki göstererek çocuklarının kızlık soyadı ile Ezgi Zerkin olarak anılmasını istemişti.Annesi her yere afişler asıp kızının katilini aramıştı Cinayetten sonra Ezgi Özarslan’ın annesi Ziynet Zerkin, aylarca kızının katilini aramış, sokak sokak gezerek kentin önemli noktalarına afişler asarak kızının katilinin yakalanmasını istemişti.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra firar eden cinayet zanlısı Deniz Özarslan'ı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı.23 Ocak 2024'te Konak Turgut Reis Mahallesi 305 Sokak'ta boş bir arazide hurda toplayan kişi, insana ait olabilecek iskeleti fark ederek durumu polise bildirmiş, cesedin şortunun içinde tabanca bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240224/unlu-fransiz-aktris-14-yasindayken-iki-yonetmen-bana-cinsel-saldirida-bulundu-1081057131.html
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izmir, konak, dna, ceset, adli tıp kurumu, tabanca
izmir, konak, dna, ceset, adli tıp kurumu, tabanca

577 gündür aranıyordu: Hurdacının bulduğu kemikler Ezgi'nin katil zanlısına ait çıktı

15:27 24.02.2024
© AA / Emrah YaşarOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2024
© AA / Emrah Yaşar
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İzmir'de Ezgi Özarslan'ı öldürdüğü suçlamasıyla aranan eşinin cesedi boş arazide bulundu. İzmir Adli Tıp Kurumu ön raporunda cesedin Deniz Özarslan'a ait olduğu, kemiklerde düşmeye bağlı kırıklar bulunduğu, kesin ölüm nedeniyle ilgili incelemenin sürdüğü bilgileri yer aldı.
İzmir'in Konak ilçesinde boş arazide bulunan cesedin, 29 Temmuz 2022'de Ezgi Özarslan'ın tabancayla öldürülmesi sonrası firar eden boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan'a ait olduğu tespit edildi.
Konak Turgut Reis Mahallesi 305 Sokak'ta 23 Ocak 2024'te boş bir arazide hurda toplayan kişi tarafından bulunan ceset ve üzerindeki şortun içerisinde bulunan tabanca, incelemeye alındı.
İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde incelenen tabancanın, Ezgi Özarslan'ın öldürülmesi olayında kullanılan tabanca olduğu tespit edildi.
Cesetten alınan DNA örneği ise İzmir Adli Tıp Kurumunda analiz edildi. Ön raporda cesedin, Deniz Özarslan'a ait olduğu, kemiklerde düşmeye bağlı kırıklar bulunduğu belirlendi.
Kesin ölüm nedenine ilişkin bilgilerin bulunacağı adli tıp raporunun henüz tamamlanmadığı, cesedin bulunduğu yerin ise Deniz Özarslan'ın anne ve babasının yaşadığı evin yakınında olduğu da öğrenildi.

Ne olmuştu?

Ezgi Özarslan, İzmir'in Konak ilçesinde 29 Temmuz 2022'de iş yerine gelen boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan tarafından tabancayla başından vurulmuş, 11 Ağustos'ta tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde hayatını kaybetmişti.
Ailesi, kızlarının evlilik yıl dönümüne rastlayan cenaze töreninde zanlı eşine tepki göstererek çocuklarının kızlık soyadı ile Ezgi Zerkin olarak anılmasını istemişti.
Annesi her yere afişler asıp kızının katilini aramıştı Cinayetten sonra Ezgi Özarslan’ın annesi Ziynet Zerkin, aylarca kızının katilini aramış, sokak sokak gezerek kentin önemli noktalarına afişler asarak kızının katilinin yakalanmasını istemişti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra firar eden cinayet zanlısı Deniz Özarslan'ı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı.
23 Ocak 2024'te Konak Turgut Reis Mahallesi 305 Sokak'ta boş bir arazide hurda toplayan kişi, insana ait olabilecek iskeleti fark ederek durumu polise bildirmiş, cesedin şortunun içinde tabanca bulunmuştu.
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