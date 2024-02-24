https://sputniknews.com.tr/20240224/unlu-fransiz-aktris-14-yasindayken-iki-yonetmen-bana-cinsel-saldirida-bulundu-1081057131.html
Ünlü Fransız Aktris: 14 yaşındayken iki yönetmen bana cinsel saldırıda bulundu
Ünlü Fransız Aktris: 14 yaşındayken iki yönetmen bana cinsel saldırıda bulundu
Sputnik Türkiye
Ünlü Fransız Aktris Godreche, kendisine 14 yaşındayken cinsel saldırıda bulunan iki Fransız yönetmenle ilgili iddiaları hakkında dün Cesar Ödülleri töreninde... 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T15:11+0300
2024-02-24T15:11+0300
2024-02-24T15:11+0300
yaşam
judith godreche
fransa
taciz
cinsel taciz
kadına yönelik taciz
tecavüz
çocuk istismarı
benoit jacquot
jacques doillon
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Ünlü Fransız Aktris Judith Godreche Fransa'nın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Cesar Ödülleri'nde yaptığı konuşmada Fransız film endüstrisini cinsel istismar konusundaki suskunluğunu bozmaya çağırdı.Godreche, kariyer riski ne olursa olsun güçlü ve istismarcı erkeklere meydan okumaları gerektiğini söyledi.Gençliğinde ünlü bir yönetmen tarafından taciz ve tecavüze uğradığını söyleyen Godreche, Oscar'ın Fransa'daki muadili olan Cesar Ödülleri töreninde sahneye çıktığında ayakta alkışlandı.Konuşmasında dinleyicilere kariyerlerini riske atma pahasına da olsa film dünyasındaki tacizci, güçlü erkekler hakkında konuşmaya çağıran Godreche konuşmasında şu cümlelere yer verdi:Özgürlüğün var olduğu bir ülkede yaşadığımız için şanslı olduklarının altını çizen Aktris, "Yaratmak için kullandığımız aynı ahlaki güçle, sessizlik içinde bildiklerimizi yüksek sesle söyleme cesaretine sahip olalım" dedi.Fransız aktris Judith Godreche, yönetmenler Benoit Jacquot ve Jacques Doillon hakkında henüz 14 yaşındayken başlayan kendisine yönelik cinsel saldırı ve taciz iddialarını dile getirmiş, yönetmenleri suçlamıştı. Godreche, daha sonra iddialarını yargıya taşımış Fransız savcı iddiaların Paris'teki Çocuk Koruma Tugayı'na iletildiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240207/istanbulda-takside-taciz-iddiasi-beni-elledin-dedi-ucreti-odemedi-1080497521.html
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judith godreche, fransa, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, tecavüz, çocuk istismarı, benoit jacquot, jacques doillon
judith godreche, fransa, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, tecavüz, çocuk istismarı, benoit jacquot, jacques doillon
Ünlü Fransız Aktris: 14 yaşındayken iki yönetmen bana cinsel saldırıda bulundu
Ünlü Fransız Aktris Godreche, kendisine 14 yaşındayken cinsel saldırıda bulunan iki Fransız yönetmenle ilgili iddiaları hakkında dün Cesar Ödülleri töreninde konuştu.
Ünlü Fransız Aktris Judith Godreche Fransa'nın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Cesar Ödülleri'nde yaptığı konuşmada Fransız film endüstrisini cinsel istismar konusundaki suskunluğunu bozmaya çağırdı.
Godreche, kariyer riski ne olursa olsun güçlü ve istismarcı erkeklere meydan okumaları gerektiğini söyledi.
Gençliğinde ünlü bir yönetmen tarafından taciz ve tecavüze uğradığını söyleyen Godreche, Oscar'ın Fransa'daki muadili olan Cesar Ödülleri töreninde sahneye çıktığında ayakta alkışlandı.
Konuşmasında dinleyicilere kariyerlerini riske atma pahasına da olsa film dünyasındaki tacizci, güçlü erkekler hakkında konuşmaya çağıran Godreche konuşmasında şu cümlelere yer verdi:
Bir süredir söz ağızdan çıktı; idealize ettiğimiz babalarımızın imajı yerle bir oldu, güç sallanıyor gibi görünüyor. Gerçeğin gözünün içine bakabilmemiz, sorumluluk alabilmemiz, sorgulanan bir dünyanın aktörleri olabilmemiz mümkün mü? Bunun korkutucu olduğunu biliyorum: hibeleri kaybetmek, rolleri kaybetmek, işini kaybetmek. Ben de korkuyorum. Okulu 15 yaşında bıraktım, lise diplomam yok, hiçbir şeyim yok. Her şeyden kara listeye alınmak karmaşık olurdu. Hiç eğlenceli olmazdı.
Özgürlüğün var olduğu bir ülkede yaşadığımız için şanslı olduklarının altını çizen Aktris, "Yaratmak için kullandığımız aynı ahlaki güçle, sessizlik içinde bildiklerimizi yüksek sesle söyleme cesaretine sahip olalım" dedi.
Fransız aktris Judith Godreche, yönetmenler Benoit Jacquot ve Jacques Doillon hakkında henüz 14 yaşındayken başlayan kendisine yönelik cinsel saldırı ve taciz iddialarını dile getirmiş, yönetmenleri suçlamıştı. Godreche, daha sonra iddialarını yargıya taşımış Fransız savcı iddiaların Paris'teki Çocuk Koruma Tugayı'na iletildiğini duyurmuştu.