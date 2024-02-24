https://sputniknews.com.tr/20240224/unlu-fransiz-aktris-14-yasindayken-iki-yonetmen-bana-cinsel-saldirida-bulundu-1081057131.html

Ünlü Fransız Aktris: 14 yaşındayken iki yönetmen bana cinsel saldırıda bulundu

Ünlü Fransız Aktris: 14 yaşındayken iki yönetmen bana cinsel saldırıda bulundu

Sputnik Türkiye

Ünlü Fransız Aktris Godreche, kendisine 14 yaşındayken cinsel saldırıda bulunan iki Fransız yönetmenle ilgili iddiaları hakkında dün Cesar Ödülleri töreninde... 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T15:11+0300

2024-02-24T15:11+0300

2024-02-24T15:11+0300

yaşam

judith godreche

fransa

taciz

cinsel taciz

kadına yönelik taciz

tecavüz

çocuk istismarı

benoit jacquot

jacques doillon

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Ünlü Fransız Aktris Judith Godreche Fransa'nın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Cesar Ödülleri'nde yaptığı konuşmada Fransız film endüstrisini cinsel istismar konusundaki suskunluğunu bozmaya çağırdı.Godreche, kariyer riski ne olursa olsun güçlü ve istismarcı erkeklere meydan okumaları gerektiğini söyledi.Gençliğinde ünlü bir yönetmen tarafından taciz ve tecavüze uğradığını söyleyen Godreche, Oscar'ın Fransa'daki muadili olan Cesar Ödülleri töreninde sahneye çıktığında ayakta alkışlandı.Konuşmasında dinleyicilere kariyerlerini riske atma pahasına da olsa film dünyasındaki tacizci, güçlü erkekler hakkında konuşmaya çağıran Godreche konuşmasında şu cümlelere yer verdi:Özgürlüğün var olduğu bir ülkede yaşadığımız için şanslı olduklarının altını çizen Aktris, "Yaratmak için kullandığımız aynı ahlaki güçle, sessizlik içinde bildiklerimizi yüksek sesle söyleme cesaretine sahip olalım" dedi.Fransız aktris Judith Godreche, yönetmenler Benoit Jacquot ve Jacques Doillon hakkında henüz 14 yaşındayken başlayan kendisine yönelik cinsel saldırı ve taciz iddialarını dile getirmiş, yönetmenleri suçlamıştı. Godreche, daha sonra iddialarını yargıya taşımış Fransız savcı iddiaların Paris'teki Çocuk Koruma Tugayı'na iletildiğini duyurmuştu.

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judith godreche, fransa, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, tecavüz, çocuk istismarı, benoit jacquot, jacques doillon