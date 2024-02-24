https://sputniknews.com.tr/20240224/acilista-dagitilan-pamuk-seker-11-ogrenciyi-hastanelik-etti-1081048671.html

Açılışta dağıtılan pamuk şeker 11 öğrenciyi hastanelik etti

Açılışta dağıtılan pamuk şeker 11 öğrenciyi hastanelik etti

Sputnik Türkiye

Amasya’da pamuk şeker yedikten sonra rahatsızlanan 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T00:13+0300

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türkiye

amasya

pamuk

şeker

şeker

şeker

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Amasya’da yeni hizmete giren bir marketin açılışında pamuk şeker dağıtıldı. İHA'nın haberine göre Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri pamuk şekerlerden yemeleri sonrası döndükleri okullarında vücutlarında kızarıklık, kaşıntı ve bulantı problemi yaşayınca okula ambulans çağrıldı. 11 öğrenci acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehit Kadir Çakı Semt Polikliniği’ne kaldırılarak gözlem altına alındı. Öğrencilere nöbetçi öğretmenler refakat etti. Okul idaresi de ailelerine bilgi verdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirten Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

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