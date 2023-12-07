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Ezine peyniri AB'den coğrafi işaret tescili aldı
Ezine peyniri AB'den coğrafi işaret tescili aldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ezine peynirinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T15:27+0300
2023-12-07T15:27+0300
türkiye
ezine
peynir
tescil
ab
rifat hisarcıklıoğlu
mehmet fatih kacır
ibrahim yumaklı
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Hisarcıklıoğlu, X sosyal medya hesabından, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünlerine ilişkin paylaşımda bulundu.Ezine peynirinin Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 18'inci ürünü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "AB'den tescilli ilk Türk peynirimiz. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Çok yakında başka ürünlerimizin müjdesini vereceğiz" ifadelerini kullandı. AB'de 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar tescil alan ürünleri de şöyle sıraladı:Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ezine peynirinin AB coğrafi işaret tescili almasını değerlendirerek, "Bu tescil, Ezine peynirimizin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret alan ilk peynir çeşidimiz olması açısından ayrı bir önem taşıyor" ifadesini kullandı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, AB'nin tescillediği Türkiye'nin 18'inci, Çanakkale'nin ise Bayramiç Beyazı'ndan sonra ikinci coğrafi işaretli ürünü olan Ezine peyniri, yüksek besin değerine sahip bir gıda olarak biliniyor.Türkiye'de 10 Nisan 2007'de coğrafi işaret olarak tescil edilen Ezine peyniri, Çanakkale'nin Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçeleri, Çan ilçesine bağlı Şerbetli, Etili, Ahlatlıburun, Küçüklü, Alibeyköy ve Söğütalan köyleri ile Merkez ilçesine bağlı Karacaören, Kurşunlu, Şerbetli ve Kirazlı köylerinin doğal bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla beslenen koyun, keçi ve ineklerden elde edilen sütlerden üretiliyor.Ezine peyniri, mevsime göre keçi sütünün en az yüzde 40, koyun sütünün yüzde 35-45, inek sütünün ise en fazla yüzde 25 oranlarında karıştırılmasıyla tam yağlı, muhtelif büyüklükte ve teneke tipi olarak üretiliyor.Beyaza dönük açık sarı renkte ve orta sertlikte kırılgan olmayan bir yapıya sahip peynirde, az sayıda ve küçük çaplı gözenekler bulunuyor.Ezine peyniri, süt yağından kaynaklı kremamsı ve uygulanan ısıl işlemden de kaynaklı pişmiş süt aromalarına sahip.'Türkiye peynirde zengin potansiyele sahip'Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yumaklı, son dönemde Ayaş domatesi, Kahramanmaraş tarhanası ve Edremit Körfezi yeşil çizik zeytininin ardından Ezine peynirinin de AB coğrafi işaret tescili almasından büyük mutluluk duyduğunu bildirdi.Türkiye'nin, peynir konusundaki zengin potansiyeliyle dünyada seçkin bir yere sahip olduğuna işaret eden Yumaklı, ülkenin bu zenginliğinin korunması ve daha da geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.Yumaklı, Bakanlık olarak sektöre büyük destekler verdiklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:AB tescili için başvurulan ürünlerAB coğrafi işaret tescili için Safranbolu safranı, Araban sarımsağı ve Aydın Memecik zeytinyağı da AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı ve 3 aylık itiraz süresi sonunda tescil almaları bekleniyor.AB coğrafi işaret tescili için başvuruda bekleyen 42 ürün ise şu şekilde sıralandı:Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, Ezine peynirinin Avrupa Birliği'nden (AB) tescil alan 18. ürün olduğunu bildirerek, "Bu tescil, sadece bir lezzetin değil, aynı zamanda sürdürülebilir üretim ve ekonomik kalkınma vizyonumuzun da bir yansımasıdır" ifadesini kullandı.Kacır, X sosyal medya platformundan Ezine peynirinin AB'den coğrafi işaret tescili almasına ilişkin paylaşım yaptı.Çanakkale'nin seçkin lezzetlerinden Ezine peynirinin AB'de tescillenen 18. coğrafi işaretli ürün olduğunu aktaran Kacır, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20220524/turk-donerinin-isim-tescili-icin-ab-komisyonuna-basvuru-1056629179.html
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ezine , peynir, tescil, ab, rifat hisarcıklıoğlu, mehmet fatih kacır, ibrahim yumaklı
ezine , peynir, tescil, ab, rifat hisarcıklıoğlu, mehmet fatih kacır, ibrahim yumaklı

Ezine peyniri AB'den coğrafi işaret tescili aldı

15:27 07.12.2023
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-AW093493Ezine peyniri
Ezine peyniri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-AW093493
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ezine peynirinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, X sosyal medya hesabından, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Ezine peynirinin Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 18'inci ürünü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "AB'den tescilli ilk Türk peynirimiz. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Çok yakında başka ürünlerimizin müjdesini vereceğiz" ifadelerini kullandı. AB'de 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar tescil alan ürünleri de şöyle sıraladı:
1.
Gaziantep baklavası
2.
Aydın inciri
3.
Malatya kayısısı
4.
Aydın kestanesi
5.
Milas zeytinyağı
6.
Bayramiç beyazı
7.
Taşköprü sarımsağı
8.
Giresun tombul fındığı
9.
Antakya künefesi
10.
Suruç narı
11.
Çağlayancerit cevizi
12.
Gemlik zeytini
13.
Edremit zeytinyağı
14.
Milas yağlı zeytini
15.
Ayaş domatesi
16.
Maraş tarhanası
17.
Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini​​
18.
Ezine peyniri
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ezine peynirinin AB coğrafi işaret tescili almasını değerlendirerek, "Bu tescil, Ezine peynirimizin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret alan ilk peynir çeşidimiz olması açısından ayrı bir önem taşıyor" ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, AB'nin tescillediği Türkiye'nin 18'inci, Çanakkale'nin ise Bayramiç Beyazı'ndan sonra ikinci coğrafi işaretli ürünü olan Ezine peyniri, yüksek besin değerine sahip bir gıda olarak biliniyor.
Türkiye'de 10 Nisan 2007'de coğrafi işaret olarak tescil edilen Ezine peyniri, Çanakkale'nin Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçeleri, Çan ilçesine bağlı Şerbetli, Etili, Ahlatlıburun, Küçüklü, Alibeyköy ve Söğütalan köyleri ile Merkez ilçesine bağlı Karacaören, Kurşunlu, Şerbetli ve Kirazlı köylerinin doğal bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla beslenen koyun, keçi ve ineklerden elde edilen sütlerden üretiliyor.
Ezine peyniri, mevsime göre keçi sütünün en az yüzde 40, koyun sütünün yüzde 35-45, inek sütünün ise en fazla yüzde 25 oranlarında karıştırılmasıyla tam yağlı, muhtelif büyüklükte ve teneke tipi olarak üretiliyor.
Beyaza dönük açık sarı renkte ve orta sertlikte kırılgan olmayan bir yapıya sahip peynirde, az sayıda ve küçük çaplı gözenekler bulunuyor.
Ezine peyniri, süt yağından kaynaklı kremamsı ve uygulanan ısıl işlemden de kaynaklı pişmiş süt aromalarına sahip.

'Türkiye peynirde zengin potansiyele sahip'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yumaklı, son dönemde Ayaş domatesi, Kahramanmaraş tarhanası ve Edremit Körfezi yeşil çizik zeytininin ardından Ezine peynirinin de AB coğrafi işaret tescili almasından büyük mutluluk duyduğunu bildirdi.
Türkiye'nin, peynir konusundaki zengin potansiyeliyle dünyada seçkin bir yere sahip olduğuna işaret eden Yumaklı, ülkenin bu zenginliğinin korunması ve daha da geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Yumaklı, Bakanlık olarak sektöre büyük destekler verdiklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:
Dünyanın en kaliteli peynirlerinden birçoğu coğrafyamızda üretiliyor. Bu eşsiz tatları dünyaya tanıtıyoruz. Ezine peynirimizin, gerek Bakanlığımızın gerekse paydaş kurumlarımızın çalışmaları sonucu AB coğrafi işaret tescili almasının değerine değer katacağına ve uluslararası alanda markalaşma süreçlerine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu tescil, Ezine peynirimizin AB'den coğrafi işaret alan ilk peynir çeşidimiz olması açısından ayrı bir önem taşıyor. Üreticilerimize, yöre halkına ve milletimize hayırlı olsun.

AB tescili için başvurulan ürünler

AB coğrafi işaret tescili için Safranbolu safranı, Araban sarımsağı ve Aydın Memecik zeytinyağı da AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı ve 3 aylık itiraz süresi sonunda tescil almaları bekleniyor.
AB coğrafi işaret tescili için başvuruda bekleyen 42 ürün ise şu şekilde sıralandı:
Afyonkarahisar pastırması ve sucuğu, Gaziantep fıstığı, lahmacunu ve fıstık ezmesi, Kayseri mantısı, pastırması ve sucuğu, İnegöl köfte, Tonya tereyağı, Bursa kestane şekeri, Amasya çiçek bamyası, Bursa siyah inciri, Manisa sultani çekirdeksiz üzümü, Kilis zeytinyağı, İpsala pirinci, Aydın Memecik zeytini, Manisa mesir macunu, Hüyük çileği, Isparta gülyağı, Silifke yoğurdu, Osmaniye yer fıstığı, Adana şalgamı, Urla sakız enginarı, Demirci hünnabı, Bingöl balı, Rize çayı, Sinop kestane balı, Bursa şeftalisi, Tarsus Sarıulak zeytini, Erzurum su böreği, Melli inciri, Kahramanmaraş çöreği, Hopa hamsili ekmeği, Gaziantep menengiç kahvesi, Kırkağaç kavunu, Milas Çekişke zeytini, Hatay kaytaz böreği, Aydın çam fıstığı, Söke pamuğu, Şanlıurfa keten köyneği fıstığı ve Fethiye kaya inciri.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, Ezine peynirinin Avrupa Birliği'nden (AB) tescil alan 18. ürün olduğunu bildirerek, "Bu tescil, sadece bir lezzetin değil, aynı zamanda sürdürülebilir üretim ve ekonomik kalkınma vizyonumuzun da bir yansımasıdır" ifadesini kullandı.
Kacır, X sosyal medya platformundan Ezine peynirinin AB'den coğrafi işaret tescili almasına ilişkin paylaşım yaptı.
Çanakkale'nin seçkin lezzetlerinden Ezine peynirinin AB'de tescillenen 18. coğrafi işaretli ürün olduğunu aktaran Kacır, şunları kaydetti:
Bu tescil, sadece bir lezzetin değil, aynı zamanda sürdürülebilir üretim ve ekonomik kalkınma vizyonumuzun da bir yansımasıdır. Coğrafi işaretlerimizin artan sayısı, Türkiye'nin dünya üzerindeki gastronomik ve kültürel etkisini pekiştiriyor. 45 coğrafi işaretimizin de AB tescil süreci devam etmektedir. AB'den tescilli ilk Türk peynirimiz, ülkemize hayırlı olsun.
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