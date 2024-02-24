https://sputniknews.com.tr/20240224/abdden-rusyaya-karsi-yeni-yaptirimlar-listede-turkiyeden-16-sirket-bulunuyor-1081056533.html

ABD'den Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar: Listede Türkiye'den 16 şirket bulunuyor

ABD'den Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar: Listede Türkiye'den 16 şirket bulunuyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Biden yönetimi, Rusya, Çin, Kırgızistan, Hindistan, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’den 93 kuruluşa yeni ihracat kısıtlamaları... 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T14:46+0300

2024-02-24T14:46+0300

2024-02-24T14:46+0300

ukrayna krizi

abd

joe biden

rusya

yaptırım

abd'den türkiye'ye yaptırım

türkiye

aleksey navalnıy

rusya karşıtı yaptırımlar

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ABD'de Joe Biden hükümeti Rusya'nın Ukrayna'ya krizi sebebiyle çok sayıda kişi ve kuruluş hakkında yaptırım kararı aldı. Yapım kararları ABD Ticaret Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.Hazine Bakanlığı yaklaşık 300 ve Dışişleri Bakanlığı da 250'den fazla kişi ve kuruluş hakkında yaptırım kararının alındığını duyurulan açıklamada yaptırımların hem Ukrayna krizi hem de Aleksey Navalniy'in ölmesiyle bağlantılı olduğu ifade edildi.Bu şirketlerden 63'ünün Rusya, 16'sının Türkiye, 8'inin Çin ve 4'ünün Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğu duyuruldu.ABD’nin açıkladığı son paket ile birlikte yaptırım uygulanan kuruluşların sayısı 4 binin üzerine çıkmış oldu.

https://sputniknews.com.tr/20240223/bidenden-ukrayna-ve-navalniy-nedeniyle-rusyaya-yonelik-500ten-fazla-yaptirim-1081036054.html

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abd, joe biden, rusya, yaptırım, abd'den türkiye'ye yaptırım, türkiye, aleksey navalnıy, rusya karşıtı yaptırımlar