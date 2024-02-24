https://sputniknews.com.tr/20240224/3-ilde-isid-operasyonu-4-tutuklama-1081051594.html

3 ilde IŞİD operasyonu: 4 tutuklama

3 ilde IŞİD operasyonu: 4 tutuklama

Sputnik Türkiye

Kilis merkezli 3 ilde IŞİD'e yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı. 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T10:48+0300

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik çalışmaları sürüyor.Bu kapsamda, IŞİD'e yönelik Kilis, Mersin ve Kayseri'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Y.A, S.A, A.M. ve İ.M. gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240213/manisada-isid-operasyonu-2-tutuklama-1080705177.html

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