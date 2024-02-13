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https://sputniknews.com.tr/20240213/manisada-isid-operasyonu-2-tutuklama-1080705177.html
Manisa’da IŞİD operasyonu: 2 tutuklama
Manisa’da IŞİD operasyonu: 2 tutuklama
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Akhisar ilçesinde IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T23:41+0300
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince IŞİD'e yönelik Akhisar ilçesinde 2 adrese operasyon düzenlendi.Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tablet, 3 cep telefonu ve örgütsel doküman ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20240210/kiliste-isid-operasyonunda-1-tutuklama-1080593431.html
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manisa, işid, operasyon
manisa, işid, operasyon

Manisa’da IŞİD operasyonu: 2 tutuklama

23:41 13.02.2024
gözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince IŞİD'e yönelik Akhisar ilçesinde 2 adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tablet, 3 cep telefonu ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı.
Kilis'te IŞİD yönelik düzenlenen operasyonda 1 şahıs tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2024
TÜRKİYE
Kilis’te IŞİD operasyonunda 1 tutuklama
10 Şubat, 11:23
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