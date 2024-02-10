https://sputniknews.com.tr/20240210/kiliste-isid-operasyonunda-1-tutuklama-1080593431.html
Kilis’te IŞİD operasyonunda 1 tutuklama
Kilis’te IŞİD operasyonunda 1 tutuklama
Kilis'te IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T11:23+0300
2024-02-10T11:23+0300
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda, IŞİD içerisinde örgütsel faaliyetlerde bulunan A.İ. yakalandı.Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20240208/yerlikaya-duyurdu-33-ilde-yapilan-en-zamanli-operasyonda-isid-uyesi-147-supheli-yakalandi-1080526074.html
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jandarma, kilis, işid
Kilis’te IŞİD operasyonunda 1 tutuklama
Kilis'te IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda, IŞİD içerisinde örgütsel faaliyetlerde bulunan A.İ. yakalandı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.