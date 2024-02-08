https://sputniknews.com.tr/20240208/yerlikaya-duyurdu-33-ilde-yapilan-en-zamanli-operasyonda-isid-uyesi-147-supheli-yakalandi-1080526074.html
Yerlikaya duyurdu: 33 ilde yapılan en zamanlı operasyonda IŞİD üyesi 147 şüpheli yakalandı
Yerlikaya duyurdu: 33 ilde yapılan en zamanlı operasyonda IŞİD üyesi 147 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 33 ilde yapılan en zamanlı operasyonda IŞİD üyesi 147 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T08:08+0300
2024-02-08T08:08+0300
2024-02-08T08:36+0300
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işid
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daeş
şüpheli
yakalama
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operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'KAHRAMANLAR-49' operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20240208/zonguldaktaki-maden-ocaginda-meydana-gelen-gocukte-1-isci-hayatini-kaybetti-1080523638.html
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işid, deaş, daeş, şüpheli, yakalama, polis, operasyon
işid, deaş, daeş, şüpheli, yakalama, polis, operasyon
Yerlikaya duyurdu: 33 ilde yapılan en zamanlı operasyonda IŞİD üyesi 147 şüpheli yakalandı
08:08 08.02.2024 (güncellendi: 08:36 08.02.2024)
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 33 ilde yapılan en zamanlı operasyonda IŞİD üyesi 147 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'KAHRAMANLAR-49' operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını açıkladı.