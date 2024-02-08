Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, saat 21.00 sıralarında Akkurt Madencilik'e ait kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan Murat Çetinkaya'nın (45) 5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Mesai arkadaşları ve TTK Tahlisiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Çetinkaya’nın cansız bedeni, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Zonguldak''ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden 1'i sağ olarak kurtarılırken... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti

© AA / Gökhan Yılmaz Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı © AA / Gökhan Yılmaz

Zonguldak''ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden 1'i sağ olarak kurtarılırken Murat Çetinkaya ise hayatını kaybetti.