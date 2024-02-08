https://sputniknews.com.tr/20240208/zonguldaktaki-maden-ocaginda-meydana-gelen-gocukte-1-isci-hayatini-kaybetti-1080523638.html
Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak''ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden 1'i sağ olarak kurtarılırken... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T07:03+0300
2024-02-08T07:03+0300
2024-02-08T07:03+0300
maden
maden ocağı
zonguldak
göçük
türkiye
morg
ölü
ölü bulundu
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, saat 21.00 sıralarında Akkurt Madencilik'e ait kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan Murat Çetinkaya'nın (45) 5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Mesai arkadaşları ve TTK Tahlisiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Çetinkaya’nın cansız bedeni, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240208/once-kavga-edip-ifade-verdiler-ardindan-kavgaya-devam-ettiler-1i-agir-2-yarali-1080523158.html
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maden, maden ocağı, zonguldak, göçük, morg, ölü, ölü bulundu
maden, maden ocağı, zonguldak, göçük, morg, ölü, ölü bulundu
Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak''ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden 1'i sağ olarak kurtarılırken Murat Çetinkaya ise hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, saat 21.00 sıralarında Akkurt Madencilik'e ait kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan Murat Çetinkaya'nın (45) 5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Mesai arkadaşları ve TTK Tahlisiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Çetinkaya’nın cansız bedeni, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.