https://sputniknews.com.tr/20240208/once-kavga-edip-ifade-verdiler-ardindan-kavgaya-devam-ettiler-1i-agir-2-yarali-1080523158.html

Önce kavga edip ifade verdiler, ardından kavgaya devam ettiler: 1'i ağır 2 yaralı

Önce kavga edip ifade verdiler, ardından kavgaya devam ettiler: 1'i ağır 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga edip karakolda ifade veren 2 şahıs arasında çıkan ikinci kavgada 1'i ağır 2 kişi bıçakla yaralandı. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T01:05+0300

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türkiye

bursa

kavga

ifade

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Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde Oktay A., iddiaya göre Fırat T.'nin evine hırsızlık için girdi. O sırada eve gelen Fırat T., eve giren Oktay A.'yı yakaladı. İki şahıs arasında çıkan kavga polis ekiplerince sonlandırıldı. Şahıslar karakola götürülerek ifade verdi. İfadenin ardından şahıslar serbest bırakıldı. Olaydan 5 saat sonra Fırat T. , arkadaşı Musa C. ile Murat Caddesi'nde yürürken Oktay A.'yı gördü. Fırat T. ile Oktay A. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Oktay A. alindeki bıçakla Fırat T.'yi göğsünden, Musa C.'yi ise bacağından yaraladı. Bıçak darbeleriyle 2 kişi yere yığıldı. Saldırgan ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralılardan Fırat T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240208/zonguldakta-maden-ocaginda-gocuk-bir-isci-mahsur-kaldi-1080522326.html

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