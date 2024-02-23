https://sputniknews.com.tr/20240223/zaharova-rigada-rus-yazarlarin-adlarinin-sokaklardan-silinmesi-sadece-yerel-sakinlere-zarar-verir-1081020118.html
Zaharova: Riga'da Rus yazarların adlarının sokaklardan silinmesi sadece yerel sakinlere zarar verir
Zaharova: Riga'da Rus yazarların adlarının sokaklardan silinmesi sadece yerel sakinlere zarar verir
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Riga Kent Meclisi üyelerinin Rus yazarların adını taşıyan sokakların isimlerinin değiştirilmesi kararının yazarlara... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T02:21+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Letonya'nın başkenti Riga Kent Meclisi’nin Rus yazarların adını taşıyan sokakların isimlerinin değiştirilmesi kararına Telegram kanalından tepki gösterdi.Zaharova, “Riga kendisini dünya kültür alanından siliyor. Ne Gogol ne de Lermontov ‘Riga Meclisinden’ zarar görmeyecek. Sadece Letonya rejiminin çılgınlığına katlanmak zorunda kalan yerel vatandaşlar acı çekecek” ifadelerini kullandı.Aynı zamanda, Gogol'ün Ukrayna tarafından ‘büyük bir Ukraynalı yazar’ olarak ilan edildiğini anımsatan Zaharova, “Acaba Riga Meclisi bu konuda ne düşünüyor?” diye ekledi.Riga Kent Meclisi’nden perşembe günü yapılan açıklamada, Moskova Caddesi'nin yanı sıra Lomonosov, Puşkin, Gogol, Lermontov ve Turgenev caddelerinin isimlerinin değiştirilmesine karar verildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240222/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharovadan-23-subat-vatan-savunuculari-gunu-paylasimi-1081013194.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, nathanail rigas, letonya
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, nathanail rigas, letonya
Zaharova: Riga'da Rus yazarların adlarının sokaklardan silinmesi sadece yerel sakinlere zarar verir
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Riga Kent Meclisi üyelerinin Rus yazarların adını taşıyan sokakların isimlerinin değiştirilmesi kararının yazarlara değil, yerel sakinlere zarar vereceğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Letonya'nın başkenti Riga Kent Meclisi’nin Rus yazarların adını taşıyan sokakların isimlerinin değiştirilmesi kararına Telegram kanalından tepki gösterdi.
Zaharova, “Riga kendisini dünya kültür alanından siliyor. Ne Gogol ne de Lermontov ‘Riga Meclisinden’ zarar görmeyecek. Sadece Letonya rejiminin çılgınlığına katlanmak zorunda kalan yerel vatandaşlar acı çekecek” ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda, Gogol'ün Ukrayna tarafından ‘büyük bir Ukraynalı yazar’ olarak ilan edildiğini anımsatan Zaharova, “Acaba Riga Meclisi bu konuda ne düşünüyor?” diye ekledi.
Riga Kent Meclisi’nden perşembe günü yapılan açıklamada, Moskova Caddesi'nin yanı sıra Lomonosov, Puşkin, Gogol, Lermontov ve Turgenev caddelerinin isimlerinin değiştirilmesine karar verildiği belirtildi.