Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’dan 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü paylaşımı

“Potapov, özel askeri operasyona askeri deneyim kazanmış bir asker olarak katıldı. 2011’den bu yana Kuzey Kafkasya’ya, ardından Suriye’ye gönderilen Potapov, ‘Suvorov Madalyası’ ve operasyonun başlangıcından 3 ay sonra ‘Askeri Kahramanlık Madalyası’ ile ödüllendirildi. 2022 yazında grubu, Harkov bölgesindeki İzyum kentinde görevdeydi. 30 Ağustos’ta Vityaz savaşçıları görevden dönerken Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kente ateş açtı. Sokakta bulunan vatandaşlar paniğe kapıldı. Rus Muhafızlar konvoyu derhal durdurarak sivilleri tahliye etmek için koştu, Aleksandr Potapov yetişen ilklerden biriydi. Sıradaki mermi infilak ettiğinde iki yerel sakini bedeni ile korudu. O kişiler hayatta kaldı, o ise hayatını kaybetti. 33 yaşındaydı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın kararnamesi ile Üsteğmen Potapov’a ‘Rusya Kahramanı’ unvanı verildi.