https://sputniknews.com.tr/20240222/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharovadan-23-subat-vatan-savunuculari-gunu-paylasimi-1081013194.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’dan 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü paylaşımı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’dan 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü paylaşımı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü arifesinde Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyonun ve Büyük... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T21:06+0300
2024-02-22T21:06+0300
2024-02-22T21:06+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
vatan savunucuları günü
rusya
mariya zaharova
aleksandr potapov
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Radyo Sputnik platformundan konuşan Zaharova, Rusya Ulusal Muhafızları’nın Vityaz özel kuvvet birliğinden Üsteğmen Aleksandr Potapov’un kahramanca davranışını andı:
https://sputniknews.com.tr/20230223/moskovada-vatan-savunuculari-gunu-vesilesiyle-havai-fisek-gosterisi-1067480459.html
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rusya dışişleri bakanlığı, vatan savunucuları günü, rusya, mariya zaharova, aleksandr potapov
rusya dışişleri bakanlığı, vatan savunucuları günü, rusya, mariya zaharova, aleksandr potapov
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’dan 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü paylaşımı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü arifesinde Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyonun ve Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın kahramanları anısına düzenlenen ‘Radyo Sputnik’te Kahramanlar Günü’ projesine katıldı.
Radyo Sputnik platformundan konuşan Zaharova, Rusya Ulusal Muhafızları’nın Vityaz özel kuvvet birliğinden Üsteğmen Aleksandr Potapov’un kahramanca davranışını andı:
“Potapov, özel askeri operasyona askeri deneyim kazanmış bir asker olarak katıldı. 2011’den bu yana Kuzey Kafkasya’ya, ardından Suriye’ye gönderilen Potapov, ‘Suvorov Madalyası’ ve operasyonun başlangıcından 3 ay sonra ‘Askeri Kahramanlık Madalyası’ ile ödüllendirildi. 2022 yazında grubu, Harkov bölgesindeki İzyum kentinde görevdeydi. 30 Ağustos’ta Vityaz savaşçıları görevden dönerken Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kente ateş açtı. Sokakta bulunan vatandaşlar paniğe kapıldı. Rus Muhafızlar konvoyu derhal durdurarak sivilleri tahliye etmek için koştu, Aleksandr Potapov yetişen ilklerden biriydi. Sıradaki mermi infilak ettiğinde iki yerel sakini bedeni ile korudu. O kişiler hayatta kaldı, o ise hayatını kaybetti. 33 yaşındaydı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın kararnamesi ile Üsteğmen Potapov’a ‘Rusya Kahramanı’ unvanı verildi.