https://sputniknews.com.tr/20230223/moskovada-vatan-savunuculari-gunu-vesilesiyle-havai-fisek-gosterisi-1067480459.html
Moskova’da Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle havai fişek gösterisi
Moskova’da Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle havai fişek gösterisi
Rusya’nın başkenti Moskova’da, 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle düzenlenen kutlama etkinlikleri havai fişek gösterisiyle taçlandı. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T23:38+0300
2023-02-23T23:38+0300
2023-02-24T23:44+0300
dünya
rusya
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Moskova’da, akşam saatlerinde, şehrin farklı bölgelerinde birden havai fişek gösterileri düzenlendi.
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Moskova’da Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle havai fişek gösterisi
23:38 23.02.2023 (güncellendi: 23:44 24.02.2023) Abone ol
Rusya’nın başkenti Moskova’da, 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle düzenlenen kutlama etkinlikleri havai fişek gösterisiyle taçlandı.
Moskova’da, akşam saatlerinde, şehrin farklı bölgelerinde birden havai fişek gösterileri düzenlendi.