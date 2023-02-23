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Moskova’da Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle havai fişek gösterisi
Moskova’da Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle havai fişek gösterisi
Rusya’nın başkenti Moskova’da, 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle düzenlenen kutlama etkinlikleri havai fişek gösterisiyle taçlandı. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
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Moskova’da, akşam saatlerinde, şehrin farklı bölgelerinde birden havai fişek gösterileri düzenlendi.
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Moskova’da Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle havai fişek gösterisi

23:38 23.02.2023 (güncellendi: 23:44 24.02.2023)
© SputnikMoskova’da Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle havai fişek gösterisi
Moskova’da Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle havai fişek gösterisi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
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Rusya’nın başkenti Moskova’da, 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle düzenlenen kutlama etkinlikleri havai fişek gösterisiyle taçlandı.
Moskova’da, akşam saatlerinde, şehrin farklı bölgelerinde birden havai fişek gösterileri düzenlendi.
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