https://sputniknews.com.tr/20240223/yok-bogazici-universitesi-rektoru-prof-dr-naci-inci-ve-yonetim-hakkinda-inceleme-baslatti-1081031691.html
YÖK, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve yönetim hakkında inceleme başlattı
YÖK, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve yönetim hakkında inceleme başlattı
Sputnik Türkiye
Boğaziçi Üniversitesi’nde yeni yönetim için bir ilk gerçekleşti, üniversite yönetimi için inceleme başlatıldı. 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T12:23+0300
2024-02-23T12:23+0300
2024-02-23T12:29+0300
türkiye
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
naci inci
rektör
inceleme
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YÖK, öğrencilerin itirazıyla birlikte savcılıktaki dosya üzerine Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve yönetim hakkında inceleme kararı aldı.Üç yıldır süren Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolar sonucu, rektörlüğün yaptırımları ilk kez öğrencilerin itirazı üzerine YÖK tarafından incelenecek.
https://sputniknews.com.tr/20240223/2024te-en-cok-kazandiracak-meslekler-belli-oldu-1081022747.html
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yök, yükseköğretim kurulu (yök), naci inci, rektör, inceleme
yök, yükseköğretim kurulu (yök), naci inci, rektör, inceleme
YÖK, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve yönetim hakkında inceleme başlattı
12:23 23.02.2024 (güncellendi: 12:29 23.02.2024)
Boğaziçi Üniversitesi’nde yeni yönetim için bir ilk gerçekleşti, üniversite yönetimi için inceleme başlatıldı.
YÖK, öğrencilerin itirazıyla birlikte savcılıktaki dosya üzerine Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve yönetim hakkında inceleme kararı aldı.
Üç yıldır süren Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolar sonucu, rektörlüğün yaptırımları ilk kez öğrencilerin itirazı üzerine YÖK tarafından incelenecek.