https://sputniknews.com.tr/20240223/yok-bogazici-universitesi-rektoru-prof-dr-naci-inci-ve-yonetim-hakkinda-inceleme-baslatti-1081031691.html

YÖK, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve yönetim hakkında inceleme başlattı

YÖK, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve yönetim hakkında inceleme başlattı

Sputnik Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi’nde yeni yönetim için bir ilk gerçekleşti, üniversite yönetimi için inceleme başlatıldı. 23.02.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

naci inci

rektör

inceleme

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YÖK, öğrencilerin itirazıyla birlikte savcılıktaki dosya üzerine Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve yönetim hakkında inceleme kararı aldı.Üç yıldır süren Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolar sonucu, rektörlüğün yaptırımları ilk kez öğrencilerin itirazı üzerine YÖK tarafından incelenecek.

https://sputniknews.com.tr/20240223/2024te-en-cok-kazandiracak-meslekler-belli-oldu-1081022747.html

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yök, yükseköğretim kurulu (yök), naci inci, rektör, inceleme