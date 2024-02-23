https://sputniknews.com.tr/20240223/uefa-avrupa-liginde-son-16-turu-eslesmeleri-belli-oldu-1081034413.html
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi yapıldı. 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T14:45+0300
2024-02-23T14:45+0300
2024-02-23T14:45+0300
spor
galatasaray
uefa
kura
sparta prag
eşleşme
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.Milli futbolculardan Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ile Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers rakip oldu.Play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag, Liverpool ile eşleşti.Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak.Eşleşmeler şu şekilde:Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere)Olimpik Marsilya (Fransa)-Villarreal (İspanya)Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere)Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya)Freiburg (Almanya)-West Ham United (İngiltere)Sporting Lizbon (Portekiz)-Atalanta (İtalya)Milan (İtalya)-Slavia Prag (Çekya)Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya)
https://sputniknews.com.tr/20240223/galatasaray-prag-maci-sonunda-saha-karisti-okan-buruka-kirmizi-kart-cikti-1081020780.html
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galatasaray, uefa, kura, sparta prag, eşleşme
galatasaray, uefa, kura, sparta prag, eşleşme
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.
Milli futbolculardan Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ile Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers rakip oldu.
Play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag, Liverpool ile eşleşti.
Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak.
Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere)
Olimpik Marsilya (Fransa)-Villarreal (İspanya)
Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere)
Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya)
Freiburg (Almanya)-West Ham United (İngiltere)
Sporting Lizbon (Portekiz)-Atalanta (İtalya)
Milan (İtalya)-Slavia Prag (Çekya)
Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya)