https://sputniknews.com.tr/20240223/turklerin-yurtdisindan-ev-almak-icin-harcadigi-tutar-10-yilda-22-kat-artti-1081037217.html

Türklerin yurtdışından ev almak için harcadığı tutar 10 yılda 22 kat arttı

Türklerin yurtdışından ev almak için harcadığı tutar 10 yılda 22 kat arttı

Sputnik Türkiye

Türklerin yurtdışında emlak almak için harcadığı tutar 10 yıl önce 130 milyon dolardı. Mars International’ın CEO’su Hakan Bucak, “Son 10 yılda 22 kat artış... 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T16:24+0300

2024-02-23T16:24+0300

2024-02-23T16:24+0300

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Türkiye’ye gayrimenkul odaklı yabancı döviz girişi 2023’te yüzde 45 azalışla 6,2 milyar dolardan 3,5 milyar dolara geriledi. Yine Merkez Bankası’nın yeni verilerine göre Türklerin yurt dışında yaptığı gayrimenkul yatırımları da aynı dönemde 163,7'lik artışla 2 milyar 86 milyon dolara yükseldi. Türklerin yurtdışında emlak almak için harcadığı tutar 10 yıl önce 130 milyon dolardı. Mars International’ın CEO’su Hakan Bucak, “Ülkemizde konut politikası yatırımcıyı rezerv para ile yurtdışında bir şey alma motivasyonuna itiyor. Son 10 yılda 22 kat artış olmuş. Ancak yurtdışında yatırım yaparken dikkatli olmakta fayda var.” açıklamasında bulundu. 2023’te yatırım ve ikamet amacıyla E2 vizesinden faydalanıp Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşenlerde de yüzde 115 artış olduğuna dikkat çeken Mars International’ın CEO’su Hakan Bucak, “Yurtdışında emlak yatırımları katlanarak artıyor. Türklerin ülkesi dışında yaptığı emlak yatırımı son bir yılda yüzde 163, 10 yılda 22 kat arttı. Özellikle rezerv para ile yatırım iştahı artıyor. Bunda bazı nedenlerin etkisi var. Nitekim konut politikaları fiyatların düşeceği algısını devam ettirirken ve yüzde 25 kira artış tavan kuralı, beklenen enflasyon Türklerin konut yatırım davranışlarını yurtdışına çekiyor. Yurtdışında özellikle mortgage oranlarının artması ile birlikte satışa talep azalınca kiraya talep artınca kira getiri oranları döviz bazında yüzde 6-15 arasına geldi. Buda aslında Türk yatırımcılar için önemli bir motivasyon oldu. Miami, Dubai, Montenegro, Londra gibi şehirlerde Türklerin gayrimenkul alımı skorboardlarda önemli sıralara yükseldi.” dedi.'Ücra köşelerde çıkabilir dikkatli olun'Amerika Birleşik Devletleri’nde gayrimenkul yatırımları ile öne çıkan ve Türkiye’nin önde gelen markalarına danışmanlık da veren Mars International’ın CEO’su Hakan Bucak, insanların genelde gelişmiş ülkelerde yatırım yaptığını ancak yine de dikkatli olmaları gerektiğini kaydederek, “Çok düşük bütçeli 50-100 bin dolara alınan gayrimenkullerin pazarlandığı piyasalarda mağduriyetler oluştu. Ne yazık ki bu bütçede satılan gayrimenkuller çok ama çok ücra köşelerde ama kimse fark etmedi. Yurt dışında yatırım yapmak çok sistematik ve profesyonel bir hizmet alınmasını gerektiriyor. Yatırım yaparken vergi mevzuatları çok göz ardı ediliyor ve özellikle görmeden ve hukuki belgeler incelenmeden alınan gayrimenkuller mağduriyetler doğurabiliyor. Özellikle biz Miami’deki 70 adet rezidans projelerinden yatırımcı dostu olan 15 projeyi seçtik çünkü diğer projeler yatırım analizlerimizden geçmedi.” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231202/emlakta-spekulasyonlarin-onune-gecmek-icin-yeni-duzenleme-ceza-kesilecek-1078018195.html

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