Türklerin yurtdışından ev almak için harcadığı tutar 10 yılda 22 kat arttı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Erkekler için tasarlanan ama kadınların kullandığı 8 şey
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
KAAN, Türkiye'yi nereye taşıdı?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Zorunlu trafik sigortasında yeni uygulama
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Yapay zekada en çok kullanılan tekniklerden birisi de yüz verinizin alınıp merkezde işlenmesi'
14:05
51 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Başaran: Seçim İstanbul’da düğümleniyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Kaan’ın ilk uçuşu önemli bir başarı, Rusya Türkiye’ye yardımcı olabilir
17:43
3 dk
SESLİ HABER
Washington Post: Ukrayna askerleri Avdeyevka’dan kaos içinde kaçtı
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Karadeniz gazıyla dışa bağımlılığı azaltmayı planlıyor
18:20
8 dk
SESLİ HABER
Kiev, Polonyalıları kızdıracak: Çiftçilerin amacı Ukraynalıları aşağılamak
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli bakan: ABD, İsrail’e soykırımı sürdürmesi için yeşil ışık yaktı
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, ABD gazetesini Rus propagandası yapmakla suçladı
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD halkının yüzde 70’i Biden’ı yaşlı buluyor
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’ın yapay zeka için 2023’te gizlice Beyaz Saray’a geldiği iddia edildi
19:22
1 dk
SESLİ HABER
Trump: Rusya bir savaş makinesi, Hitler’i ve Napolyon’u yendi
19:38
1 dk
SESLİ HABER
Suudi uzman: Rusya’yı stratejik ortak olarak görüyoruz
20:15
1 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD istihbaratı beni takip etti, Putin röportajına engel olmak istedi
20:29
2 dk
SESLİ HABER
Rusya karşıtı Amerikalı siyasetçi terörist listesine dahil edildi
20:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Pasaportumuzun itibarı zedelenmiştir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye nasıl Avrupa'nın çöp merkezi oldu?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: Batı başaramayacak, Ukrayna toprakları kaybetti
11:41
2 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Başbakanı’ndan itiraf: Cephede üstünlük Rusya’da
13:34
1 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçi: Amerika, fantezilerini tüketti
13:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240223/turklerin-yurtdisindan-ev-almak-icin-harcadigi-tutar-10-yilda-22-kat-artti-1081037217.html
Türklerin yurtdışından ev almak için harcadığı tutar 10 yılda 22 kat arttı
Türklerin yurtdışından ev almak için harcadığı tutar 10 yılda 22 kat arttı
Sputnik Türkiye
Türklerin yurtdışında emlak almak için harcadığı tutar 10 yıl önce 130 milyon dolardı. Mars International’ın CEO’su Hakan Bucak, “Son 10 yılda 22 kat artış... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T16:24+0300
2024-02-23T16:24+0300
yaşam
türkiye
abd
döviz
konut
amerika birleşik devletleri
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104071/52/1040715266_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a4d8f066cad31da9ec75be1c562a43a8.jpg
Türkiye’ye gayrimenkul odaklı yabancı döviz girişi 2023’te yüzde 45 azalışla 6,2 milyar dolardan 3,5 milyar dolara geriledi. Yine Merkez Bankası’nın yeni verilerine göre Türklerin yurt dışında yaptığı gayrimenkul yatırımları da aynı dönemde 163,7'lik artışla 2 milyar 86 milyon dolara yükseldi. Türklerin yurtdışında emlak almak için harcadığı tutar 10 yıl önce 130 milyon dolardı. Mars International’ın CEO’su Hakan Bucak, “Ülkemizde konut politikası yatırımcıyı rezerv para ile yurtdışında bir şey alma motivasyonuna itiyor. Son 10 yılda 22 kat artış olmuş. Ancak yurtdışında yatırım yaparken dikkatli olmakta fayda var.” açıklamasında bulundu. 2023’te yatırım ve ikamet amacıyla E2 vizesinden faydalanıp Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşenlerde de yüzde 115 artış olduğuna dikkat çeken Mars International’ın CEO’su Hakan Bucak, “Yurtdışında emlak yatırımları katlanarak artıyor. Türklerin ülkesi dışında yaptığı emlak yatırımı son bir yılda yüzde 163, 10 yılda 22 kat arttı. Özellikle rezerv para ile yatırım iştahı artıyor. Bunda bazı nedenlerin etkisi var. Nitekim konut politikaları fiyatların düşeceği algısını devam ettirirken ve yüzde 25 kira artış tavan kuralı, beklenen enflasyon Türklerin konut yatırım davranışlarını yurtdışına çekiyor. Yurtdışında özellikle mortgage oranlarının artması ile birlikte satışa talep azalınca kiraya talep artınca kira getiri oranları döviz bazında yüzde 6-15 arasına geldi. Buda aslında Türk yatırımcılar için önemli bir motivasyon oldu. Miami, Dubai, Montenegro, Londra gibi şehirlerde Türklerin gayrimenkul alımı skorboardlarda önemli sıralara yükseldi.” dedi.'Ücra köşelerde çıkabilir dikkatli olun'Amerika Birleşik Devletleri’nde gayrimenkul yatırımları ile öne çıkan ve Türkiye’nin önde gelen markalarına danışmanlık da veren Mars International’ın CEO’su Hakan Bucak, insanların genelde gelişmiş ülkelerde yatırım yaptığını ancak yine de dikkatli olmaları gerektiğini kaydederek, “Çok düşük bütçeli 50-100 bin dolara alınan gayrimenkullerin pazarlandığı piyasalarda mağduriyetler oluştu. Ne yazık ki bu bütçede satılan gayrimenkuller çok ama çok ücra köşelerde ama kimse fark etmedi. Yurt dışında yatırım yapmak çok sistematik ve profesyonel bir hizmet alınmasını gerektiriyor. Yatırım yaparken vergi mevzuatları çok göz ardı ediliyor ve özellikle görmeden ve hukuki belgeler incelenmeden alınan gayrimenkuller mağduriyetler doğurabiliyor. Özellikle biz Miami’deki 70 adet rezidans projelerinden yatırımcı dostu olan 15 projeyi seçtik çünkü diğer projeler yatırım analizlerimizden geçmedi.” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231202/emlakta-spekulasyonlarin-onune-gecmek-icin-yeni-duzenleme-ceza-kesilecek-1078018195.html
amerika birleşik devletleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104071/52/1040715266_450:0:1950:1125_1920x0_80_0_0_2b3dc294f75ddb670d6df8dde8e8a9da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, abd, döviz, konut, amerika birleşik devletleri
türkiye, abd, döviz, konut, amerika birleşik devletleri

Türklerin yurtdışından ev almak için harcadığı tutar 10 yılda 22 kat arttı

16:24 23.02.2024
© AAEmlak - lojman
Emlak - lojman - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© AA
Abone ol
Türklerin yurtdışında emlak almak için harcadığı tutar 10 yıl önce 130 milyon dolardı. Mars International’ın CEO’su Hakan Bucak, “Son 10 yılda 22 kat artış olmuş. Ancak yurtdışında yatırım yaparken dikkatli olmakta fayda var.” açıklamasında bulundu.
Türkiye’ye gayrimenkul odaklı yabancı döviz girişi 2023’te yüzde 45 azalışla 6,2 milyar dolardan 3,5 milyar dolara geriledi.
Yine Merkez Bankası’nın yeni verilerine göre Türklerin yurt dışında yaptığı gayrimenkul yatırımları da aynı dönemde 163,7'lik artışla 2 milyar 86 milyon dolara yükseldi.
Türklerin yurtdışında emlak almak için harcadığı tutar 10 yıl önce 130 milyon dolardı. Mars International’ın CEO’su Hakan Bucak, “Ülkemizde konut politikası yatırımcıyı rezerv para ile yurtdışında bir şey alma motivasyonuna itiyor. Son 10 yılda 22 kat artış olmuş. Ancak yurtdışında yatırım yaparken dikkatli olmakta fayda var.” açıklamasında bulundu.
2023’te yatırım ve ikamet amacıyla E2 vizesinden faydalanıp Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşenlerde de yüzde 115 artış olduğuna dikkat çeken Mars International’ın CEO’su Hakan Bucak, “Yurtdışında emlak yatırımları katlanarak artıyor. Türklerin ülkesi dışında yaptığı emlak yatırımı son bir yılda yüzde 163, 10 yılda 22 kat arttı. Özellikle rezerv para ile yatırım iştahı artıyor. Bunda bazı nedenlerin etkisi var. Nitekim konut politikaları fiyatların düşeceği algısını devam ettirirken ve yüzde 25 kira artış tavan kuralı, beklenen enflasyon Türklerin konut yatırım davranışlarını yurtdışına çekiyor. Yurtdışında özellikle mortgage oranlarının artması ile birlikte satışa talep azalınca kiraya talep artınca kira getiri oranları döviz bazında yüzde 6-15 arasına geldi. Buda aslında Türk yatırımcılar için önemli bir motivasyon oldu. Miami, Dubai, Montenegro, Londra gibi şehirlerde Türklerin gayrimenkul alımı skorboardlarda önemli sıralara yükseldi.” dedi.

'Ücra köşelerde çıkabilir dikkatli olun'

Amerika Birleşik Devletleri’nde gayrimenkul yatırımları ile öne çıkan ve Türkiye’nin önde gelen markalarına danışmanlık da veren Mars International’ın CEO’su Hakan Bucak, insanların genelde gelişmiş ülkelerde yatırım yaptığını ancak yine de dikkatli olmaları gerektiğini kaydederek, “Çok düşük bütçeli 50-100 bin dolara alınan gayrimenkullerin pazarlandığı piyasalarda mağduriyetler oluştu. Ne yazık ki bu bütçede satılan gayrimenkuller çok ama çok ücra köşelerde ama kimse fark etmedi. Yurt dışında yatırım yapmak çok sistematik ve profesyonel bir hizmet alınmasını gerektiriyor. Yatırım yaparken vergi mevzuatları çok göz ardı ediliyor ve özellikle görmeden ve hukuki belgeler incelenmeden alınan gayrimenkuller mağduriyetler doğurabiliyor. Özellikle biz Miami’deki 70 adet rezidans projelerinden yatırımcı dostu olan 15 projeyi seçtik çünkü diğer projeler yatırım analizlerimizden geçmedi.” dedi.
Kocaeli - ev, kiralık ev, satılık ev, konut - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2023
TÜRKİYE
Emlakta spekülasyonların önüne geçmek için yeni düzenleme: Ceza kesilecek
2 Aralık 2023, 20:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала