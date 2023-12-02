https://sputniknews.com.tr/20231202/emlakta-spekulasyonlarin-onune-gecmek-icin-yeni-duzenleme-ceza-kesilecek-1078018195.html

Emlakta spekülasyonların önüne geçmek için yeni düzenleme: Ceza kesilecek

Emlakta spekülasyonların önüne geçmek için yeni düzenleme: Ceza kesilecek

Emlakta spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve internetteki emlak platformlarında yer alan ilanlardaki bilgi kirliliğinin engellenmesi için yeni bir adım... 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T20:20+0300

2023-12-02T20:20+0300

2023-12-02T20:20+0300

türkiye

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ilan

emlakçı

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Enflasyonla mücadelenin en önemli başlıklardan birini oluşturan emlak fiyatlarında, spekülasyonların önüne geçmek için yeni düzenleme devreye giriyor. Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un aktardığına göre, emlak siteleri üzerinden yapılan konut satışlarında, aynı konut için farklı fiyatlarla birden fazla ilan girişi yapılamayacak. Yetkisiz emlakçıların faaliyetini engellemek amacıyla da yetki belgelerinde aranan şartlar hafifletilecek, tüm şartları taşıyan emlak danışmanlarından, mesleki deneyim istenmeyecek.Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişiklik öngören taslağa göre, başkalarına ait taşınmazların satışına yönelik ilanlara internet üzerinden ortam sağlayan kişi ve şirketler, aynı taşınmaza ilişkin farklı fiyatlarla birden fazla ilan girişine izin vermeyecek. Emlakta spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve internetteki emlak platformlarında yer alan ilanlardaki bilgi kirliliğinin engellenmesini hedefleyen düzenlemeye uymayan platformlara para cezası kesilecek.Bir diğer önlem de yetkisiz faaliyet gösteren emlakçılar konusunda olacak. Konut ticareti yapan emlak işletmelerinin, yetki belgesi için gerekli olan diğer tüm şartları taşımalarına rağmen, mesleki deneyim şartını sağlayamamaları nedeniyle belgesiz faaliyet göstermeleri ve sektörde yetki belgesi alımında yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla, başvurularda mesleki deneyim şartı kaldırılacak.Bu maddenin yürürlüğe girmesiyle, emlak danışmanlarının; yetki belgesi başvurusunun yapılmasından önceki 5 yıl içinde, ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunları için en az 6 ay; diğerlerinin ise en az bir yıl emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması şartı ortadan kalkacak.Emlak işletmecilerine yetki belgesi verilmesinde aranan, “kasten işlenen bir suçtan beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış olmak” şartı ise “toplam beş yıl hapis cezası alınmamış olması” olarak değiştirilecek.

https://sputniknews.com.tr/20231009/ticaret-bakanligindan-emlak-ilanlarina-denetim-54-milyon-tl-ceza-1076155133.html

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