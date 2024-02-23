https://sputniknews.com.tr/20240223/turkiyeye-yilin-ilk-ayinda-gelen-yabanci-ziyaretci-sayisi-2-milyonu-asti-1081028810.html
Türkiye'ye yılın ilk ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2 milyonu aştı
Türkiye'ye yılın ilk ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2 milyonu aştı
Sputnik Türkiye
Türkiye, ocak ayında 2 milyon 47 bin 27 yabancı ziyaretçi ağırladı. 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T11:26+0300
2024-02-23T11:26+0300
2024-02-23T11:26+0300
türkiye
turist
2024
rusya
almanya
arap
kültür ve turizm bakanlığı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, turizmde 2023 yılını rekorla kapatan Türkiye'de, ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,05 artış yaşandı.Ocak ayında 2 milyon 47 bin 27 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye geldi.Türkiye, 2023 yılında toplam 56,7 milyon ziyaretçi ve 54,3 milyar dolar da gelir rakamına ulaşmıştı.Kişi başı gecelik harcama ise 99 dolar olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240208/rakamlarla-turkiyenin-turizm-sektoru-1080546025.html
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turist, 2024, rusya, almanya, arap, kültür ve turizm bakanlığı
turist, 2024, rusya, almanya, arap, kültür ve turizm bakanlığı
Türkiye'ye yılın ilk ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2 milyonu aştı
Türkiye, ocak ayında 2 milyon 47 bin 27 yabancı ziyaretçi ağırladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, turizmde 2023 yılını rekorla kapatan Türkiye'de, ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,05 artış yaşandı.
Ocak ayında 2 milyon 47 bin 27 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye geldi.
Türkiye, 2023 yılında toplam 56,7 milyon ziyaretçi ve 54,3 milyar dolar da gelir rakamına ulaşmıştı.
Kişi başı gecelik harcama ise 99 dolar olmuştu.