https://sputniknews.com.tr/20240223/turkiyeye-yilin-ilk-ayinda-gelen-yabanci-ziyaretci-sayisi-2-milyonu-asti-1081028810.html

Türkiye'ye yılın ilk ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2 milyonu aştı

Türkiye'ye yılın ilk ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2 milyonu aştı

Sputnik Türkiye

Türkiye, ocak ayında 2 milyon 47 bin 27 yabancı ziyaretçi ağırladı. 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T11:26+0300

2024-02-23T11:26+0300

2024-02-23T11:26+0300

türkiye

turist

2024

rusya

almanya

arap

kültür ve turizm bakanlığı

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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, turizmde 2023 yılını rekorla kapatan Türkiye'de, ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,05 artış yaşandı.Ocak ayında 2 milyon 47 bin 27 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye geldi.Türkiye, 2023 yılında toplam 56,7 milyon ziyaretçi ve 54,3 milyar dolar da gelir rakamına ulaşmıştı.Kişi başı gecelik harcama ise 99 dolar olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240208/rakamlarla-turkiyenin-turizm-sektoru-1080546025.html

türkiye

rusya

almanya

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turist, 2024, rusya, almanya, arap, kültür ve turizm bakanlığı