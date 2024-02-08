https://sputniknews.com.tr/20240208/rakamlarla-turkiyenin-turizm-sektoru-1080546025.html
Rakamlarla Türkiye'nin turizm sektörü: En çok turist Rusya'dan
Rakamlarla Türkiye'nin turizm sektörü: En çok turist Rusya'dan
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2022'de 51.4 milyon olan ziyaretçi sayısının yüzde 10 artışla 2023'te 56.7 milyona yükseldiğine işaret ederek, turizm... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T19:04+0300
2024-02-08T19:04+0300
2024-02-08T19:16+0300
multimedya
infografik
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kültür ve turizm bakanlığı
turizm
turizm sektörü
mehmet nuri ersoy
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Türkiye'nin turizm sektörünün 2023 yılı sonuçları ve 2024 yılı için hedefleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, türkiye, kültür ve turizm bakanlığı, turizm, turizm sektörü, mehmet nuri ersoy, инфографика
infografik, türkiye, kültür ve turizm bakanlığı, turizm, turizm sektörü, mehmet nuri ersoy, инфографика
Rakamlarla Türkiye'nin turizm sektörü: En çok turist Rusya'dan
19:04 08.02.2024 (güncellendi: 19:16 08.02.2024)
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2022'de 51.4 milyon olan ziyaretçi sayısının yüzde 10 artışla 2023'te 56.7 milyona yükseldiğine işaret ederek, turizm gelirlerinin 2023'te artarak 54.3 milyar dolara yükseldiği bilgisini verdi.
Türkiye'nin turizm sektörünün 2023 yılı sonuçları ve 2024 yılı için hedefleri, Sputnik'in infografiğinde.