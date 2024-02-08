Türkiye'nin turizm sektörünün 2023 yılı sonuçları ve 2024 yılı için hedefleri, Sputnik'in infografiğinde.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2022'de 51.4 milyon olan ziyaretçi sayısının yüzde 10 artışla 2023'te 56.7 milyona yükseldiğine işaret ederek, turizm... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

Rakamlarla Türkiye'nin turizm sektörü: En çok turist Rusya'dan

Rakamlarla Türkiye'nin turizm sektörü: En çok turist Rusya'dan

Rakamlarla Türkiye'nin turizm sektörü: En çok turist Rusya'dan

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2022'de 51.4 milyon olan ziyaretçi sayısının yüzde 10 artışla 2023'te 56.7 milyona yükseldiğine işaret ederek, turizm gelirlerinin 2023'te artarak 54.3 milyar dolara yükseldiği bilgisini verdi.