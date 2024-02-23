https://sputniknews.com.tr/20240223/sirp-yildiz-jokic-nbade-tarihe-gecti-1081027693.html

NBA'in Sırp yıldızı Jokic tarihe geçti

NBA'in Sırp yıldızı Jokic tarihe geçti

Sputnik Türkiye

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Washington Wizards'ı 130-110 mağlup etti. 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T11:09+0300

2024-02-23T11:09+0300

2024-02-23T11:09+0300

spor

nba

basketbol

denver

denver nuggets

alperen şengün

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/1e/1049377217_0:36:2800:1611_1920x0_80_0_0_ea7f54265eb0ef314d58f649a5ff1243.jpg

NBA'de normal sezona 12 maçla devam edildi. Nuggets, Nikola Jokic'in 21 sayı, 19 ribaunt ve 15 asistle 'triple-double' yaptığı maçta Wizards'ı yendi. Jokic, Russell Westbrook ve LeBron James'in ardından NBA tarihinde oynadığı tüm takımlara karşı 'triple-double' yapan üçüncü oyuncu oldu.Bu sezonki 37. galibiyetini alan Nuggets'ta Michael Porter Jr. 22, Jamal Murray 18 sayılık skor katkısı verdi. Üst üste 9. kez kaybeden Wizards'ta Kyle Kuzma 31 sayı, 12 ribaunt ve 3 asistle oynarken, Jordan Poole 18, Tyus Jones 13 sayıyla mücadele etti.Alperen Şengün'ün 20 sayısı yetmediMilli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, deplasmanda New Orleans Pelicans'a 127-105 yenildi. Pelicans'ta C. J. McCollum 28 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Zion Williamson 27 sayı, 3 ribaunt ve 9 asistle galibiyetin mimarları oldu.Rockets'ta Amen Thompson'ın 22 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Alperen'in de 20 sayı, 9 ribaunt ve 2 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 5 sayıyla oynadığı maçta ise San Antonio Spurs, deplasmanda Sacramento Kings'e 127-122 mağlup oldu.Gecenin sonuçlarıCleveland Cavaliers-Orlando Magic: 109-116Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 121-93Philadelphia 76ers-New York Knicks: 96-110Indiana Pacers-Detroit Pistons: 129-115Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 123-113Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 129-107New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 127-105Chicago Bulls-Boston Celtics: 112-129Denver Nuggets-Washington Wizards: 130-110Utah Jazz-Charlotte Hornets: 107-115Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 128-110Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 127-122

https://sputniknews.com.tr/20240121/alperen-sengun-37-sayi-ile-kariyer-rekorunu-kirdi-1079869129.html

denver

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nba, basketbol, denver, denver nuggets, alperen şengün