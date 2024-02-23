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NBA'in Sırp yıldızı Jokic tarihe geçti
NBA'in Sırp yıldızı Jokic tarihe geçti
Sputnik Türkiye
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Washington Wizards'ı 130-110 mağlup etti. 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T11:09+0300
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NBA'de normal sezona 12 maçla devam edildi. Nuggets, Nikola Jokic'in 21 sayı, 19 ribaunt ve 15 asistle 'triple-double' yaptığı maçta Wizards'ı yendi. Jokic, Russell Westbrook ve LeBron James'in ardından NBA tarihinde oynadığı tüm takımlara karşı 'triple-double' yapan üçüncü oyuncu oldu.Bu sezonki 37. galibiyetini alan Nuggets'ta Michael Porter Jr. 22, Jamal Murray 18 sayılık skor katkısı verdi. Üst üste 9. kez kaybeden Wizards'ta Kyle Kuzma 31 sayı, 12 ribaunt ve 3 asistle oynarken, Jordan Poole 18, Tyus Jones 13 sayıyla mücadele etti.Alperen Şengün'ün 20 sayısı yetmediMilli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, deplasmanda New Orleans Pelicans'a 127-105 yenildi. Pelicans'ta C. J. McCollum 28 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Zion Williamson 27 sayı, 3 ribaunt ve 9 asistle galibiyetin mimarları oldu.Rockets'ta Amen Thompson'ın 22 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Alperen'in de 20 sayı, 9 ribaunt ve 2 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 5 sayıyla oynadığı maçta ise San Antonio Spurs, deplasmanda Sacramento Kings'e 127-122 mağlup oldu.Gecenin sonuçlarıCleveland Cavaliers-Orlando Magic: 109-116Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 121-93Philadelphia 76ers-New York Knicks: 96-110Indiana Pacers-Detroit Pistons: 129-115Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 123-113Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 129-107New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 127-105Chicago Bulls-Boston Celtics: 112-129Denver Nuggets-Washington Wizards: 130-110Utah Jazz-Charlotte Hornets: 107-115Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 128-110Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 127-122
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nba, basketbol, denver, denver nuggets, alperen şengün
nba, basketbol, denver, denver nuggets, alperen şengün

NBA'in Sırp yıldızı Jokic tarihe geçti

11:09 23.02.2024
© REUTERS / Brendan McDermidAmerikan Basketbol Ligi - NBA
Amerikan Basketbol Ligi - NBA - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© REUTERS / Brendan McDermid
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Washington Wizards'ı 130-110 mağlup etti.
NBA'de normal sezona 12 maçla devam edildi. Nuggets, Nikola Jokic'in 21 sayı, 19 ribaunt ve 15 asistle 'triple-double' yaptığı maçta Wizards'ı yendi. Jokic, Russell Westbrook ve LeBron James'in ardından NBA tarihinde oynadığı tüm takımlara karşı 'triple-double' yapan üçüncü oyuncu oldu.
Bu sezonki 37. galibiyetini alan Nuggets'ta Michael Porter Jr. 22, Jamal Murray 18 sayılık skor katkısı verdi. Üst üste 9. kez kaybeden Wizards'ta Kyle Kuzma 31 sayı, 12 ribaunt ve 3 asistle oynarken, Jordan Poole 18, Tyus Jones 13 sayıyla mücadele etti.

Alperen Şengün'ün 20 sayısı yetmedi

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, deplasmanda New Orleans Pelicans'a 127-105 yenildi. Pelicans'ta C. J. McCollum 28 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Zion Williamson 27 sayı, 3 ribaunt ve 9 asistle galibiyetin mimarları oldu.
Rockets'ta Amen Thompson'ın 22 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Alperen'in de 20 sayı, 9 ribaunt ve 2 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 5 sayıyla oynadığı maçta ise San Antonio Spurs, deplasmanda Sacramento Kings'e 127-122 mağlup oldu.

Gecenin sonuçları

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 109-116
Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 121-93
Philadelphia 76ers-New York Knicks: 96-110
Indiana Pacers-Detroit Pistons: 129-115
Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 123-113
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 129-107
New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 127-105
Chicago Bulls-Boston Celtics: 112-129
Denver Nuggets-Washington Wizards: 130-110
Utah Jazz-Charlotte Hornets: 107-115
Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 128-110
Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 127-122
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