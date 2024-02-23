https://sputniknews.com.tr/20240223/saglik-bakanligina-8-bin-personel-alinacak-kadro-ve-basvuru-tarihleri-belli-oldu-1081020571.html
Sağlık Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak: Kadro ve başvuru tarihleri belli oldu
Sağlık Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak: Kadro ve başvuru tarihleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, 8 bin personel alımı için ilana çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda hangi kadrolara kaç personel alınacağı ve başvuruların nasıl... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T02:52+0300
2024-02-23T02:52+0300
2024-02-23T02:52+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
personel
resmi gazete
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Sağlık Bakanlığı'na 8 bin personel alınması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, adaylar başvurularını 23-27 Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden yapacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.NTV'nin haberine göre Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;
https://sputniknews.com.tr/20240221/kocadan-saglik-alaninda-duzenlemeler-iceren-kanun-teklifinin-kabulune-iliskin-tesekkur-paylasimi-1080976278.html
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sağlık bakanlığı, personel, resmi gazete
sağlık bakanlığı, personel, resmi gazete
Sağlık Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak: Kadro ve başvuru tarihleri belli oldu
Sağlık Bakanlığı, 8 bin personel alımı için ilana çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda hangi kadrolara kaç personel alınacağı ve başvuruların nasıl yapılacağına ayrıntılarıyla yer verildi.
Sağlık Bakanlığı'na 8 bin personel alınması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, adaylar başvurularını 23-27 Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden yapacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.
NTV'nin haberine
göre Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;
Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84
Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127
Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143
İnşaat boyacısı/boyacı: 64
Klinik destek elemanı: 600
Güvenlik görevlisi: 3.250
Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2
Temizlik görevlisi: 3.550