https://sputniknews.com.tr/20240223/saglik-bakanligina-8-bin-personel-alinacak-kadro-ve-basvuru-tarihleri-belli-oldu-1081020571.html

Sağlık Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak: Kadro ve başvuru tarihleri belli oldu

Sağlık Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak: Kadro ve başvuru tarihleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, 8 bin personel alımı için ilana çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda hangi kadrolara kaç personel alınacağı ve başvuruların nasıl... 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T02:52+0300

2024-02-23T02:52+0300

2024-02-23T02:52+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

personel

resmi gazete

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Sağlık Bakanlığı'na 8 bin personel alınması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, adaylar başvurularını 23-27 Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden yapacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.NTV'nin haberine göre Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;

https://sputniknews.com.tr/20240221/kocadan-saglik-alaninda-duzenlemeler-iceren-kanun-teklifinin-kabulune-iliskin-tesekkur-paylasimi-1080976278.html

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sağlık bakanlığı, personel, resmi gazete