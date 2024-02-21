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Koca'dan sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin kabulüne ilişkin 'teşekkür' paylaşımı
Koca'dan sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin kabulüne ilişkin 'teşekkür' paylaşımı
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Koca, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesine ilişkin teşekkür paylaşımında bulundu. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin kabulüne ilişkin paylaşımda bulundu.Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240221/saglik-alaninda-duzenlemeler-iceren-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1080974316.html
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fahrettin koca, tbmm, tbmm genel kurulu, teşekkür
fahrettin koca, tbmm, tbmm genel kurulu, teşekkür

Koca'dan sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin kabulüne ilişkin 'teşekkür' paylaşımı

23:43 21.02.2024
© AA / Sağlık BakanlığıSağlık Bakanı Fahrettin Koca,
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© AA / Sağlık Bakanlığı
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Sağlık Bakanı Koca, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesine ilişkin teşekkür paylaşımında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin kabulüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Sağlıkla ilgili kanunlarda yapılması öngörülen düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ayrıca, Yüce Meclisimizin iradesiyle, malpraktis konusunda devlet üniversitelerinde çalışan sağlık meslek mensupları hakkında Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası oluşan belirsizlik giderildi. Katkı veren sayın milletvekillerimize teşekkür ederim."

TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
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