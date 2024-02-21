Koca'dan sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin kabulüne ilişkin 'teşekkür' paylaşımı

"Sağlıkla ilgili kanunlarda yapılması öngörülen düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ayrıca, Yüce Meclisimizin iradesiyle, malpraktis konusunda devlet üniversitelerinde çalışan sağlık meslek mensupları hakkında Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası oluşan belirsizlik giderildi. Katkı veren sayın milletvekillerimize teşekkür ederim."