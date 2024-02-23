https://sputniknews.com.tr/20240223/rusyanin-washington-buyukelcisi-bidenin-putin-hakkindaki-soylemi-abdnin-acizligini-gosteriyor-1081018666.html

Rusya'nın Washington Büyükelçisi: Biden'ın Putin hakkındaki söylemi ABD'nin acizliğini gösteriyor

Rusya'nın Washington Büyükelçisi: Biden'ın Putin hakkındaki söylemi ABD'nin acizliğini gösteriyor

Sputnik Türkiye

Rus Büyükelçi Anatoliy Antonov, Biden'ın Putin hakkındaki söyleminin ABD’nin acizliğini ve sağduyu eksikliğini gösterdiğini ifade etti. 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T00:03+0300

2024-02-23T00:03+0300

2024-02-23T00:03+0300

dünya

washington

rusya

abd

abd

anatoliy antonov

joe biden

vladimir putin

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080645776_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_3b424ae6dcb37fc8f4da867c2c76634f.jpg

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e karşı kabul edilemez söyleminin yalnızca Rusya'ya yönelik mevcut politikadaki acizliğe ve sağduyu eksikliğine işaret ettiğini söyledi.Antonov, “ABD yetkililerinin kabul edilemez söylemlerinin yalnızca Rusya'ya yönelik mevcut politikadaki acizliği ve sağduyu eksikliğini gösterdiğinden eminiz” dedi.Beyaz Saray yönetiminin eylemleriyle Rus-Amerikan ilişkilerinin son kalıntılarını yok etmeye devam ettiğine vurgu yapan Rus diplomat, “Tüm bunlar bizi duygusal misilleme adımları atmaya kışkırtmak için yapılıyor. Açıkçası, kabalık, küfür ve müstehcen açıklamalar, günümüz tarihi koşullarında dünya için çok gerekli olan stratejik güvenliği güçlendirmeye hizmet etmiyor" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden, San-Francisco’daki seçmenleriyle görüşmede, bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında kaba sözler sarfetmişti. Biden, “Putin ve diğerleri gibi çılgın o.ç.’ları oldukça her zaman nükleer çatışma konusunda endişelenmek zorunda kalıyoruz” ifadesini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240222/kremlin-bidenin-putinle-ilgili-sozleri-abd-icin-buyuk-utanc-1080994739.html

washington

rusya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

washington, rusya, abd, abd, anatoliy antonov, joe biden, vladimir putin