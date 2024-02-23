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Rusya'nın Washington Büyükelçisi: Biden'ın Putin hakkındaki söylemi ABD'nin acizliğini gösteriyor
Rusya'nın Washington Büyükelçisi: Biden'ın Putin hakkındaki söylemi ABD'nin acizliğini gösteriyor
Sputnik Türkiye
Rus Büyükelçi Anatoliy Antonov, Biden'ın Putin hakkındaki söyleminin ABD’nin acizliğini ve sağduyu eksikliğini gösterdiğini ifade etti. 23.02.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e karşı kabul edilemez söyleminin yalnızca Rusya'ya yönelik mevcut politikadaki acizliğe ve sağduyu eksikliğine işaret ettiğini söyledi.Antonov, “ABD yetkililerinin kabul edilemez söylemlerinin yalnızca Rusya'ya yönelik mevcut politikadaki acizliği ve sağduyu eksikliğini gösterdiğinden eminiz” dedi.Beyaz Saray yönetiminin eylemleriyle Rus-Amerikan ilişkilerinin son kalıntılarını yok etmeye devam ettiğine vurgu yapan Rus diplomat, “Tüm bunlar bizi duygusal misilleme adımları atmaya kışkırtmak için yapılıyor. Açıkçası, kabalık, küfür ve müstehcen açıklamalar, günümüz tarihi koşullarında dünya için çok gerekli olan stratejik güvenliği güçlendirmeye hizmet etmiyor" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden, San-Francisco’daki seçmenleriyle görüşmede, bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında kaba sözler sarfetmişti. Biden, “Putin ve diğerleri gibi çılgın o.ç.’ları oldukça her zaman nükleer çatışma konusunda endişelenmek zorunda kalıyoruz” ifadesini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240222/kremlin-bidenin-putinle-ilgili-sozleri-abd-icin-buyuk-utanc-1080994739.html
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washington, rusya, abd, abd, anatoliy antonov, joe biden, vladimir putin

Rusya'nın Washington Büyükelçisi: Biden'ın Putin hakkındaki söylemi ABD'nin acizliğini gösteriyor

00:03 23.02.2024
© AP Photo / Andrew HarnikABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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Rus Büyükelçi Anatoliy Antonov, Biden'ın Putin hakkındaki söyleminin ABD’nin acizliğini ve sağduyu eksikliğini gösterdiğini ifade etti.
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e karşı kabul edilemez söyleminin yalnızca Rusya'ya yönelik mevcut politikadaki acizliğe ve sağduyu eksikliğine işaret ettiğini söyledi.
Antonov, “ABD yetkililerinin kabul edilemez söylemlerinin yalnızca Rusya'ya yönelik mevcut politikadaki acizliği ve sağduyu eksikliğini gösterdiğinden eminiz” dedi.
Beyaz Saray yönetiminin eylemleriyle Rus-Amerikan ilişkilerinin son kalıntılarını yok etmeye devam ettiğine vurgu yapan Rus diplomat, “Tüm bunlar bizi duygusal misilleme adımları atmaya kışkırtmak için yapılıyor. Açıkçası, kabalık, küfür ve müstehcen açıklamalar, günümüz tarihi koşullarında dünya için çok gerekli olan stratejik güvenliği güçlendirmeye hizmet etmiyor" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, San-Francisco’daki seçmenleriyle görüşmede, bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında kaba sözler sarfetmişti. Biden, “Putin ve diğerleri gibi çılgın o.ç.’ları oldukça her zaman nükleer çatışma konusunda endişelenmek zorunda kalıyoruz” ifadesini kullanmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
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Kremlin: Biden’in Putin’le ilgili sözleri ABD için büyük utanç
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