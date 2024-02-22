https://sputniknews.com.tr/20240222/kremlin-bidenin-putinle-ilgili-sozleri-abd-icin-buyuk-utanc-1080994739.html

Kremlin: Biden’in Putin’le ilgili sözleri ABD için büyük utanç

Kremlin: Biden’in Putin’le ilgili sözleri ABD için büyük utanç

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD lideri Joe Biden’ın kaba açıklamalarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i incitecek güçte olmadığını belirterek, “Biden... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T14:19+0300

2024-02-22T14:19+0300

2024-02-22T14:19+0300

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abd başkanlık seçimleri

vladimir putin

hakaret

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Biden’in, San-Francisco’daki seçmenleriyle görüşmesinde Rus mevkidaşı Putin hakkında hakaret dolu sözlerini değerlendirdi.Peskov, “Rusya Devlet Başkanının Sözcüsü olarak ABD liderinin ağzından çıkan bu tür kaba açıklamalarının başka bir ülkenin liderini inciterek güçte olduğunu sanmıyorum, üstelik söz konusu Putin olunca” ifadesini kullandı.Biden’in iç politikadaki durum bağlamında kendisini Hollywood kovboyu gibi göstermeye çalıştığını söyleyen Kremlin Sözcüsü, ama ABD liderinin ne kadar istese de bu konuda başarısız olduğunu kaydederek şunu dedi:ABD Başkanı Joe Biden, bir gün önce San-Francisco’daki seçmenleriyle görüşmede, bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında kaba sözler kullanmıştı. Biden, “Putin ve diğerleri gibi çılgın o.ç.’ları oldukça her zaman nükleer çatışma konusunda endişelenmek zorunda kalıyoruz” ifadesini kullanmıştı.

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kremlin, dmitriy peskov, joe biden, washington, san francisco, abd başkanlık seçimleri, vladimir putin, hakaret