https://sputniknews.com.tr/20240223/rusyanin-kursk-bolgesinde-2-ukrayna-ihasi-engellendi-1081035078.html
Rusya’nın Kursk Bölgesi’nde 2 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın Kursk Bölgesi’nde 2 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın batısında Ukrayna sınırında yer alan Kursk Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait iki adet insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek vurulduğu... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T15:07+0300
2024-02-23T15:07+0300
2024-02-23T15:07+0300
ukrayna krizi
iha
ukrayna
kursk
terör saldırısı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078321542_0:122:2000:1247_1920x0_80_0_0_66e027da5de201d17127540f1bef9beb.jpg
Rusya’nın batısında Ukrayna sınırında yer alan Kursk Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait iki adet insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek vurulduğu belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi” bilgisine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240223/putin-ordumuzun-her-zaman-savasa-hazir-olmasi-rusyanin-en-buyuk-guvenligidir-1081032512.html
ukrayna
kursk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078321542_87:0:1914:1370_1920x0_80_0_0_1092c5f8b811b62ca000c05afcf9dc6f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iha, ukrayna, kursk, terör saldırısı
iha, ukrayna, kursk, terör saldırısı
Rusya’nın Kursk Bölgesi’nde 2 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın batısında Ukrayna sınırında yer alan Kursk Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait iki adet insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek vurulduğu belirtildi.
Rusya’nın batısında Ukrayna sınırında yer alan Kursk Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait iki adet insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi” bilgisine yer verildi.