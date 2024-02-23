https://sputniknews.com.tr/20240223/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-zelenskiyin-baris-formulu-sahte-ve-rusyaya-karsi-bir-ultimatom-1081047067.html
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi: Zelenskiy'in ‘barış formülü’ sahte ve Rusya’ya karşı bir ültimatom
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi: Zelenskiy'in ‘barış formülü’ sahte ve Rusya’ya karşı bir ültimatom
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in sözde ‘barış formülünün’ sahte ve bir ültimatom... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in sözde ‘barış formülünün’ sahte ve Rusya’ya karşı bir ültimatom olduğunu, bunun üzerinde zaman kaybetmenin bir anlamı olmadığını söyledi.Nebenzya, “Kiev rejiminin Zelenskiy'in sözde ‘barış formülü’ temelinde müzakerelere başlama yönündeki boş planlarıyla zaman kaybedilmemeli; bu, Rusya'ya verilen bir ültimatomdan ve mümkün olduğunca fazla sayıda ülkeyi bu ütopik proje temelinde sonu gelmeyen toplantılara çekme girişiminden başka bir şey değil. Bu sahtekarlık, kendilerini ilk başta farkında olmadan Kiev'in bu aldatıcı girişiminin içinde bulan bir çok ülke için zaten açık” dedi.Nebenzya, sahadaki durumun reel bir değerlendirmesine dayanan gerçek müzakereler olmasa da, özel askeri harekatın hedeflerine ulaşacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240223/zelenskiy-minsk-anlasmasinin-tekrar-edilme-olasiligini-reddetti-1081030942.html
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rusya, vasiliy nebenzya, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy
rusya, vasiliy nebenzya, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi: Zelenskiy'in ‘barış formülü’ sahte ve Rusya’ya karşı bir ültimatom
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in sözde ‘barış formülünün’ sahte ve bir ültimatom olduğunu belirtti.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in sözde ‘barış formülünün’ sahte ve Rusya’ya karşı bir ültimatom olduğunu, bunun üzerinde zaman kaybetmenin bir anlamı olmadığını söyledi.
Nebenzya, “Kiev rejiminin Zelenskiy'in sözde ‘barış formülü’ temelinde müzakerelere başlama yönündeki boş planlarıyla zaman kaybedilmemeli; bu, Rusya'ya verilen bir ültimatomdan ve mümkün olduğunca fazla sayıda ülkeyi bu ütopik proje temelinde sonu gelmeyen toplantılara çekme girişiminden başka bir şey değil. Bu sahtekarlık, kendilerini ilk başta farkında olmadan Kiev'in bu aldatıcı girişiminin içinde bulan bir çok ülke için zaten açık” dedi.
Nebenzya, sahadaki durumun reel bir değerlendirmesine dayanan gerçek müzakereler olmasa da, özel askeri harekatın hedeflerine ulaşacağını kaydetti.