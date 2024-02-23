https://sputniknews.com.tr/20240223/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-zelenskiyin-baris-formulu-sahte-ve-rusyaya-karsi-bir-ultimatom-1081047067.html

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi: Zelenskiy'in ‘barış formülü’ sahte ve Rusya’ya karşı bir ültimatom

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi: Zelenskiy'in ‘barış formülü’ sahte ve Rusya’ya karşı bir ültimatom

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in sözde ‘barış formülünün’ sahte ve bir ültimatom... 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T22:08+0300

2024-02-23T22:08+0300

2024-02-23T22:08+0300

rusya

ukrayna krizi

vasiliy nebenzya

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in sözde ‘barış formülünün’ sahte ve Rusya’ya karşı bir ültimatom olduğunu, bunun üzerinde zaman kaybetmenin bir anlamı olmadığını söyledi.Nebenzya, “Kiev rejiminin Zelenskiy'in sözde ‘barış formülü’ temelinde müzakerelere başlama yönündeki boş planlarıyla zaman kaybedilmemeli; bu, Rusya'ya verilen bir ültimatomdan ve mümkün olduğunca fazla sayıda ülkeyi bu ütopik proje temelinde sonu gelmeyen toplantılara çekme girişiminden başka bir şey değil. Bu sahtekarlık, kendilerini ilk başta farkında olmadan Kiev'in bu aldatıcı girişiminin içinde bulan bir çok ülke için zaten açık” dedi.Nebenzya, sahadaki durumun reel bir değerlendirmesine dayanan gerçek müzakereler olmasa da, özel askeri harekatın hedeflerine ulaşacağını kaydetti.

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