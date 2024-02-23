https://sputniknews.com.tr/20240223/rusyadan-abdye-protesto-notasi-1081018837.html

Rusya’dan ABD’ye protesto notası

Rusya’dan ABD’ye protesto notası

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, Biden'ın Putin'e yönelik açıklamaları nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı’na protesto notası gönderdi. 23.02.2024, Sputnik Türkiye

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abd

abd

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joe biden

anatoliy antonov

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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Moskova’nın ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yönelik hakaret dolu açıklamaları nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı'na ‘sert bir protesto notası’ gönderdiğini söyledi.Antonov, “Dışişleri Bakanlığı bu sabah çalışmaya başlar başlamaz, ABD liderinin Rusya Devlet Başkanına yönelik hakaretlerinin çirkin niteliği ve kabul edilemezliği hakkında sert bir protesto notası gönderdik” dedi.Mevcut durumun basit özürlerle geçiştirilemeyeceğini ve Amerikan yetkililerinin de bunu yapmaya niyeti olmadığını belirten Rus diplomat, ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri yaklaştıkça bu tür çıkışların rutin hale geldiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240223/rusyanin-washington-buyukelcisi-bidenin-putin-hakkindaki-soylemi-abdnin-acizligini-gosteriyor-1081018666.html

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