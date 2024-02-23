https://sputniknews.com.tr/20240223/rusyadan-abdye-protesto-notasi-1081018837.html
Rusya’dan ABD’ye protesto notası
Rusya’dan ABD’ye protesto notası
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, Biden'ın Putin'e yönelik açıklamaları nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı’na protesto notası gönderdi. 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T00:31+0300
2024-02-23T00:31+0300
2024-02-23T00:31+0300
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joe biden
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Moskova’nın ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yönelik hakaret dolu açıklamaları nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı'na ‘sert bir protesto notası’ gönderdiğini söyledi.Antonov, “Dışişleri Bakanlığı bu sabah çalışmaya başlar başlamaz, ABD liderinin Rusya Devlet Başkanına yönelik hakaretlerinin çirkin niteliği ve kabul edilemezliği hakkında sert bir protesto notası gönderdik” dedi.Mevcut durumun basit özürlerle geçiştirilemeyeceğini ve Amerikan yetkililerinin de bunu yapmaya niyeti olmadığını belirten Rus diplomat, ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri yaklaştıkça bu tür çıkışların rutin hale geldiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240223/rusyanin-washington-buyukelcisi-bidenin-putin-hakkindaki-soylemi-abdnin-acizligini-gosteriyor-1081018666.html
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abd, abd, joe biden, anatoliy antonov
abd, abd, joe biden, anatoliy antonov
Rusya’dan ABD’ye protesto notası
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, Biden'ın Putin'e yönelik açıklamaları nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı’na protesto notası gönderdi.
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Moskova’nın ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yönelik hakaret dolu açıklamaları nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı'na ‘sert bir protesto notası’ gönderdiğini söyledi.
Antonov, “Dışişleri Bakanlığı bu sabah çalışmaya başlar başlamaz, ABD liderinin Rusya Devlet Başkanına yönelik hakaretlerinin çirkin niteliği ve kabul edilemezliği hakkında sert bir protesto notası gönderdik” dedi.
Mevcut durumun basit özürlerle geçiştirilemeyeceğini ve Amerikan yetkililerinin de bunu yapmaya niyeti olmadığını belirten Rus diplomat, ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri yaklaştıkça bu tür çıkışların rutin hale geldiğini vurguladı.