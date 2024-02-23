Rusya’dan ABD’ye protesto notası

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Erkekler için tasarlanan ama kadınların kullandığı 8 şey
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
KAAN, Türkiye'yi nereye taşıdı?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Zorunlu trafik sigortasında yeni uygulama
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
AB'de yüz tanıma sistemli kimlik doğrulama yasaklanıyor
14:05
51 dk
ANKARA FARKI
DEM Parti İstanbul aday listesi krizinin perde arkası
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Kaan’ın ilk uçuşu önemli bir başarı, Rusya Türkiye’ye yardımcı olabilir
17:43
3 dk
SESLİ HABER
Washington Post: Ukrayna askerleri Avdeyevka’dan kaos içinde kaçtı
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Karadeniz gazıyla dışa bağımlılığı azaltmayı planlıyor
18:20
8 dk
SESLİ HABER
Kiev, Polonyalıları kızdıracak: Çiftçilerin amacı Ukraynalıları aşağılamak
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli bakan: ABD, İsrail’e soykırımı sürdürmesi için yeşil ışık yaktı
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, ABD gazetesini Rus propagandası yapmakla suçladı
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD halkının yüzde 70’i Biden’ı yaşlı buluyor
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’ın yapay zeka için 2023’te gizlice Beyaz Saray’a geldiği iddia edildi
19:22
1 dk
SESLİ HABER
Trump: Rusya bir savaş makinesi, Hitler’i ve Napolyon’u yendi
19:38
1 dk
SESLİ HABER
Suudi uzman: Rusya’yı stratejik ortak olarak görüyoruz
20:15
1 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD istihbaratı beni takip etti, Putin röportajına engel olmak istedi
20:29
2 dk
SESLİ HABER
Rusya karşıtı Amerikalı siyasetçi terörist listesine dahil edildi
20:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: Batı başaramayacak, Ukrayna toprakları kaybetti
11:43
2 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240223/rusyadan-abdye-protesto-notasi-1081018837.html
Rusya’dan ABD’ye protesto notası
Rusya’dan ABD’ye protesto notası
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, Biden'ın Putin'e yönelik açıklamaları nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı’na protesto notası gönderdi. 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T00:31+0300
2024-02-23T00:31+0300
abd
abd
dünya
joe biden
anatoliy antonov
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/11/1053958404_0:272:2557:1710_1920x0_80_0_0_e8d74708ce9d2c913bd3d96d2e20a13a.jpg
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Moskova’nın ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yönelik hakaret dolu açıklamaları nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı'na ‘sert bir protesto notası’ gönderdiğini söyledi.Antonov, “Dışişleri Bakanlığı bu sabah çalışmaya başlar başlamaz, ABD liderinin Rusya Devlet Başkanına yönelik hakaretlerinin çirkin niteliği ve kabul edilemezliği hakkında sert bir protesto notası gönderdik” dedi.Mevcut durumun basit özürlerle geçiştirilemeyeceğini ve Amerikan yetkililerinin de bunu yapmaya niyeti olmadığını belirten Rus diplomat, ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri yaklaştıkça bu tür çıkışların rutin hale geldiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240223/rusyanin-washington-buyukelcisi-bidenin-putin-hakkindaki-soylemi-abdnin-acizligini-gosteriyor-1081018666.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/11/1053958404_0:33:2557:1950_1920x0_80_0_0_aaa9e9d6845e3e4489e1c44ba1d3f1e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd, joe biden, anatoliy antonov
abd, abd, joe biden, anatoliy antonov

Rusya’dan ABD’ye protesto notası

00:31 23.02.2024
© AP Photo / Denis BalibouseABD- Rusya bayrakları
ABD- Rusya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Denis Balibouse
Abone ol
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, Biden'ın Putin'e yönelik açıklamaları nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı’na protesto notası gönderdi.
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Moskova’nın ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yönelik hakaret dolu açıklamaları nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı'na ‘sert bir protesto notası’ gönderdiğini söyledi.
Antonov, “Dışişleri Bakanlığı bu sabah çalışmaya başlar başlamaz, ABD liderinin Rusya Devlet Başkanına yönelik hakaretlerinin çirkin niteliği ve kabul edilemezliği hakkında sert bir protesto notası gönderdik” dedi.
Mevcut durumun basit özürlerle geçiştirilemeyeceğini ve Amerikan yetkililerinin de bunu yapmaya niyeti olmadığını belirten Rus diplomat, ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri yaklaştıkça bu tür çıkışların rutin hale geldiğini vurguladı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
DÜNYA
Rusya'nın Washington Büyükelçisi: Biden'ın Putin hakkındaki söylemi ABD'nin acizliğini gösteriyor
00:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала