https://sputniknews.com.tr/20240223/rusya-avdeyevka-sakinlerine-rus-pasaportu-vermeye-basladi-1081042407.html

Rusya, Avdeyevka sakinlerine Rus pasaportu vermeye başladı

Rusya, Avdeyevka sakinlerine Rus pasaportu vermeye başladı

Sputnik Türkiye

Cumartesi günü Rusya ordusunun kontrolüne geçen Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Avdeyevka kentindeki sakinlerin Rus pasaportu almaya başladığı açıklandı. 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T18:43+0300

2024-02-23T18:43+0300

2024-02-23T18:43+0300

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Yasinovataya Belediye Başkanı Dmitriy Şevçenko, Avdeyevka'daki ilk sakinlerin Rusya pasaportlarını aldığını belirtti.Telegram kanalından açıklama yapan Şevçenko, "Özgürleştirilen Avdeyevka'daki sakinler ilk Rusya Federasyonu vatandaşı pasaportlarını aldılar. Tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.Şevçenko, kent sakinlerinin Rusya pasaportu almak için evraklarını 21 Şubat'ta teslim ettiğini de kaydetti.Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 29 Avdeyevka sakininin Rus pasaportu almak için başvuru yaptığını belirtmişti.Cumartesi günü Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk yakınlarındaki Avdeyevka'nın tamamen kontrol altına alındığını bildirmişti.Bakanlığa göre 31.75 kilometrekarelik alan Ukrayna ordusundan temizlenirken, Ukrayna tarafının sadece son 24 saat içinde Avdeyevka’daki çatışmalarda bin 500 askerini yitirdiği açıklanmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Avdeyevka’nın alınmasıyla ilgili değerlendirmesinde, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy tarafından birliklerine ‘Avdeyevka’yı terk etme’ emrinin, bölgedeki Ukrayna birliklerinin kontrolsüz bir şekilde şehirden kaçmaya başlamasından sadece 24 saat sonra verildiğinin altını çizmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240218/ukrayna-ordusunun-kalesi-olarak-gorulen-avdeyevka-neden-bu-kadar-onemli-1080839504.html

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