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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240223/rusya-abnin-13-yatirim-paketi-yasadisi-ve-bmgknin-yetkilerine-zarar-veriyor-1081038217.html
Rusya: AB’nin 13. yatırım paketi yasadışı ve BMGK’nın yetkilerine zarar veriyor
Rusya: AB’nin 13. yatırım paketi yasadışı ve BMGK’nın yetkilerine zarar veriyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketini kabul etme yönünde attığı adımların yasadışı olduğunu ve Birleşmiş... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T17:01+0300
2024-02-23T17:01+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Avrupa Birliği, tek taraflı kısıtlayıcı tedbirlerle Rusya üzerinde baskı oluşturma yönündeki sonuçsuz girişimlerine devam ediyor. AB ülkeleri 23 Şubat’ta 13. yaptırım paketini kabul etti. Avrupa Birliği’nin bu tür eylemlerinin yasa dışı olduğunu ve BMGK’nın uluslararası hukuki yetkilerine zarar verdiğini düşünüyoruz” ifadesine yer verildi.‘Rusya’ya girişi yasak AB temsilcilerinin listesi genişletildi'Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu yeni yaptırımlara karşılık olarak Rusya’ya girişi yasak AB yetkilileri listesinin genişletildiği açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı, “Bu hasımca eylemlere karşılık olarak Rusya, ülkeye girişi yasak Avrupa kurumları ve AB üyesi ülkeleri temsilcilerinin listesini büyük ölçüde genişletti” diye duyurdu. Rusya’nın ‘kara listesine’ AB üyesi ülkelerin güvenlik güçleri ve ticari kurumlar temsilcilerinin yanı sıra Kiev’e askeri yardımın sağlanmasından sorumlu vatandaşların dahil edildiği belirtildi.Listeye ayrıca, Rus yetkililer hakkında yakalama kararının çıkarılmasında eli olan, ülke yönetimine karşı mahkeme kurulması üzerinde çalışan ve Rus varlıklarına el konulması veya bu varlıkların Ukrayna lehine kullanılması talebinde bulunan kurumların temsilcileri de dahil edildi. Rusya’ya yönelik yaptırımların uygulanmasına destek veren, Rusya’nın diğer ülkeleriyle ilişkilerine zarar veren ve Rusya hakkında yalan bilgi yayan kişiler de listeye dahil edildi.Rusya’nın yaptırım listesine, “sistematik olarak Rusya’ya karşı saldırgan açıklamada bulunan” Avrupa Konseyi temsilcileri, AB ülkelerinin meclis üyeleri, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyeleri,Rusya’nın, Batı’nın her türlü hasımca eylemlerine zamanında ve uygun şekilde karşılık vermeye devam edeceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240223/abden-rusyaya-13-yaptirim-paketi-bir-turk-sirketi-ile-kuzey-kore-savunma-bakani-da-listede-1081037679.html
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Rusya: AB’nin 13. yatırım paketi yasadışı ve BMGK’nın yetkilerine zarar veriyor

17:01 23.02.2024
© Rusya Dışişleri Bakanlığı / HandoutRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© Rusya Dışişleri Bakanlığı / Handout
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketini kabul etme yönünde attığı adımların yasadışı olduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) uluslararası hukuk yetkilerine zarar verdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Avrupa Birliği, tek taraflı kısıtlayıcı tedbirlerle Rusya üzerinde baskı oluşturma yönündeki sonuçsuz girişimlerine devam ediyor. AB ülkeleri 23 Şubat’ta 13. yaptırım paketini kabul etti. Avrupa Birliği’nin bu tür eylemlerinin yasa dışı olduğunu ve BMGK’nın uluslararası hukuki yetkilerine zarar verdiğini düşünüyoruz” ifadesine yer verildi.

‘Rusya’ya girişi yasak AB temsilcilerinin listesi genişletildi'

Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu yeni yaptırımlara karşılık olarak Rusya’ya girişi yasak AB yetkilileri listesinin genişletildiği açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı, “Bu hasımca eylemlere karşılık olarak Rusya, ülkeye girişi yasak Avrupa kurumları ve AB üyesi ülkeleri temsilcilerinin listesini büyük ölçüde genişletti” diye duyurdu. Rusya’nın ‘kara listesine’ AB üyesi ülkelerin güvenlik güçleri ve ticari kurumlar temsilcilerinin yanı sıra Kiev’e askeri yardımın sağlanmasından sorumlu vatandaşların dahil edildiği belirtildi.
Listeye ayrıca, Rus yetkililer hakkında yakalama kararının çıkarılmasında eli olan, ülke yönetimine karşı mahkeme kurulması üzerinde çalışan ve Rus varlıklarına el konulması veya bu varlıkların Ukrayna lehine kullanılması talebinde bulunan kurumların temsilcileri de dahil edildi.
Rusya’ya yönelik yaptırımların uygulanmasına destek veren, Rusya’nın diğer ülkeleriyle ilişkilerine zarar veren ve Rusya hakkında yalan bilgi yayan kişiler de listeye dahil edildi.
Rusya’nın yaptırım listesine, “sistematik olarak Rusya’ya karşı saldırgan açıklamada bulunan” Avrupa Konseyi temsilcileri, AB ülkelerinin meclis üyeleri, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyeleri,Rusya’nın, Batı’nın her türlü hasımca eylemlerine zamanında ve uygun şekilde karşılık vermeye devam edeceği kaydedildi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
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