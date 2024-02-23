AB'den Rusya'ya 13. yaptırım paketi: Bir Türk şirketi ile Kuzey Kore Savunma Bakanı da listede
© AFP 2023 / FREDERICK FLORINAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
© AFP 2023 / FREDERICK FLORIN
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AB Konseyi, Rusya karşıtı yaptırımların yer aldığı 13. paketin onaylandığını duyurdu. Listede, ticari kısıtlamalara uymayan Türk ve Çinli şirketlerin yanı sıra Kuzey Kore Savunma Bakanı'nın yer aldığı da görüldü.
AB ülkeleri, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya yönelik ambargolara devam ediyor. Yeni açıklanan listede 194 tüzel ve özel kişiye yer verilirken kara listedeki işletme ve şahısların toplam sayısının 2 binin üzerine çıktığı belirtildi.
Açıklamada "Konsey, 106 özel ve 88 tüzel kişiye karşı daha kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya karar verdi. Toplamda, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalayan veya tehdit eden eylemlere ilişkin AB'nin kısıtlayıcı tedbirleri şu anda 2 binden fazla özel ve tüzel kişiye uygulanıyor" dendi.
13. yaptırım paketinin Rusya'nın İHA bileşenlerine erişimini sınırlamayı amaçladığını kaydeden Konsey, listedeki şirketlerin bazılarının Türkiye, Çin, Hindistan, Sri Lanka, Sırbistan, Kazakistan ve Tayland gibi üçüncü ülkelerde bulunduğunu bildirdi. Çin'de 4, diğer ülkelerden birer şirketin yer aldığı dikkat çekti.
Konsey, yaptırımlara tabi tüm şirketlerin Rus savunma sanayisi için elektronik bileşenler sattığını öne sürdü.
Açıklamada "Konsey, 106 özel ve 88 tüzel kişiye karşı daha kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya karar verdi. Toplamda, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalayan veya tehdit eden eylemlere ilişkin AB'nin kısıtlayıcı tedbirleri şu anda 2 binden fazla özel ve tüzel kişiye uygulanıyor" dendi.
13. yaptırım paketinin Rusya'nın İHA bileşenlerine erişimini sınırlamayı amaçladığını kaydeden Konsey, listedeki şirketlerin bazılarının Türkiye, Çin, Hindistan, Sri Lanka, Sırbistan, Kazakistan ve Tayland gibi üçüncü ülkelerde bulunduğunu bildirdi. Çin'de 4, diğer ülkelerden birer şirketin yer aldığı dikkat çekti.
Konsey, yaptırımlara tabi tüm şirketlerin Rus savunma sanayisi için elektronik bileşenler sattığını öne sürdü.
Kuzey Kore Savunma Bakanı Kan da listede
Bu arada listede Kuzey Kore Savunma Bakanı Kan Sun Namu da yer aldı. Kuzey Kore silahının Rusya'ya sevkiyatı nedeniyle Bakan Kan ile 10 Rus özel ve tüzel kişinin listede olduğu kaydedildi. AB, şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 12 yaptırım paketi yürürlüğe koydu. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, ticaret, finans, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünleri de içeren geniş bir yelpazeye yayılıyor.
Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye ithalatına yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor.
Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye ithalatına yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor.