https://sputniknews.com.tr/20240223/rusya---islam-dunyasi-iliskilerini-ele-alan-kazanforum2024-mayis-ayinda-yapilacak--1081040942.html

Rusya - İslam Dünyası ilişkilerini ele alan KazanForum2024, Mayıs ayında yapılacak

Rusya - İslam Dünyası ilişkilerini ele alan KazanForum2024, Mayıs ayında yapılacak

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Kazan şehrinde "Rusya - İslam Dünyası: KazanForum 2024" 14-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecek. 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T17:44+0300

2024-02-23T17:44+0300

2024-02-23T17:56+0300

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kazan

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islam işbirliği teşkilatı üyesi ülkeleri parlamento birliği (isipab)

islam işbirliği teşkilatı (iit)

islam

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Her sene Rusya ile İslam Dünyası ülkeleri arasında yetkililerin buluştuğu ve birçok farklı konunun görüşüldüğü KazanForum'u için başvurular başladı.Dünyanın birçok İslam ülkesinden katılım sağlanacak Forum, Tataristan bölgesindeki Kazan şehrinde 'Geleneksel 15. Uluslararası Rusya – İslam Dünyası Kazan Ekonomi Forumu – KAZAN FORUM 2024' ismiyle düzenlenecek. 14-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek forumda katılımcılar, Rusya ile ortaklaşa ekonomi ve ticari işbirliği konuları yanında kültürel işbirliği için de görüşecek. 2023 yılında 80 ülkeden 16 bin kişi katılmıştı 2023 yılında etkinliğe 80'den fazla ülkeden 16 bin kişinin katıldığı aktarılırken, katılımcıların çoğunluğunun farklı sektörlerdeki kanaat önderleri, iş insanları, bürokratlar ve medya kuruluşları olduğu bildirilmişti. Ülkelerin yanı sıra birçok İslam ülkesini temsil eden İslam İşbirliği Örgütü gibi bölgesel ve uluslararası organizasyonlarından yetkililer de foruma katılmıştı. Bunun yanında foruma uluslararası diplomatik misyonlar, İslam din adamları, Rusya Federasyonu bünyesindeki devlet adamları, uluslararası ve Rus finans kurumları temsilcileri, çeşitli ülkelerin parlamentolarından vekiller, iş insanları, yatırımcılar, girişimciler, uluslararası çapta faaliyet yürüten şirketlerin temsilcileri gibi birçok farklı alandan katılımcılar bulunmuştu. Hangi konular istişare edilecek? Forumda İslami finans, helal endüstri, yatırımlar, lojistik, turizm, teknoloji, uluslararası işbirliği, diplomasi, KOBİ girişimleri, tıp ve sportif alanlarda konular istişare ediliyor. Forumun 2023 yılındaki etkinliğinde, İslam dünyası ülkeleri ile Rusya arasında tarım ve helal ürünlerin ticari için yeni fırsatlar konuşulmuştu. '200 etkinlikte 130 yeni anlaşma imzalandı' Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Marat Hüsnüllin, geçen sene gerçekleşen forumla ilgili, "2023 yılında Kazan Forum büyük ilgi gördü. 80 ülkeden 16 binden fazla katılımcı geldi. Temsil eden ülkeler arasında: Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu, Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya’dan ülkeler vardı. Forum salonlarında, rekor sayıda, yaklaşık 200 kadar etkinlik gerçekleştirildi. Bunların 130’dan fazlasında anlaşmalar imzalandı. Dolayısıyla forum neticesinde Rusya’nın konumu daha iyi anlaşıldı ve İslam ülkelerindeki meslektaşlarımızın yapıcı işbirliğine açık olduğuna bir kez daha ikna olduk" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230518/tataristanda-rusya-islam-alemi-kazanforum-2023-uluslararasi-ekonomik-forumu-basladi-1071274327.html

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