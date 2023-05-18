https://sputniknews.com.tr/20230518/tataristanda-rusya-islam-alemi-kazanforum-2023-uluslararasi-ekonomik-forumu-basladi-1071274327.html
Tataristan’da ‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum 2023’ Uluslararası Ekonomik Forumu başladı
Tataristan’da ‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum 2023’ Uluslararası Ekonomik Forumu başladı
Tataristan’ın başkenti Kazan’da, 14. ‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum 2023’ Uluslararası Ekonomik Forumu’nun çalışmalarına start verildi. Bu etkinlik kapsamında... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T20:59+0300
2023-05-18T20:59+0300
2023-05-18T20:59+0300
tataristan
forum
görüş
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Forumun iş programı bu yıl özellikle zengin. Programın içinde stratejik oturumlar, konferanslar, yuvarlak masa toplantıları gibi yaklaşık 200 farklı etkinlik yer alıyor. Bu programa 85 ülkeden temsilcilerin katılması bekleniyor. Forumda finans, helal sanayi, teknoloji, inovasyon, yatırım, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimi, sanayi, lojistik, sürdürülebilir kalkınma, tıp, spor, gençlik, eğitim alanlarında uluslararası işbirliği gibi farklı konular ele alınacak.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, forum katılımcılarına gönderdiği mesajında, Rusya’nın Müslüman ülkelerle geleneksel olarak yakın ve güvene dayalı ilişkilere sahip olduğunu kaydederek Müslüman ülkelerinin ticaret ve finans, inovasyon, bilimsel ve uygulamalı araştırma alanlarındaki gelişimine dikkat çekti.Rusya’nın Müslüman ülkelerle en geniş ticari ve insani işbirliğine açık olduğunu belirten ülke liderinin sözlerine göre, ‘Rusya–İslam Alemi’ Stratejik Vizyon Grubu ve KazanForum Uluslararası Ekonomik Forumu’nun faaliyeti Rusya ve Müslüman ülkelerinin iş toplulukları arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yardımcı olacak, bölgelerarası ve ülkelerarası düzeyde ortak projeler için yeni fırsatlar yaratacak.Azerbaycan, İran, Malezya, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan gibi ülkelerden, en az 100 kişilik heyetlerin gelmesi bekleniyor. Foruma toplam 45 diplomatik misyonun yanı sıra, 37 maslahatgüzar katılacak.Forumda, Rusya-Türkiye işbirliğiyle ilgili ayrı bir oturum düzenlenecek. Bu oturum, Rusya’nın Türkiye Ticaret Temsilciliği ile Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği tarafından organize ediliyor.
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Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
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tataristan, forum
Tataristan’da ‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum 2023’ Uluslararası Ekonomik Forumu başladı
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Tataristan’ın başkenti Kazan’da, 14. ‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum 2023’ Uluslararası Ekonomik Forumu’nun çalışmalarına start verildi. Bu etkinlik kapsamında, Russia Halal Expo fuarı, yatırım ve altyapı projeleri fuarı, Russia Halal Market panayırı ve Müslüman ülkelerden gelen aşçıların katılımıyla yemek şovu düzenlenecek.
Forumun iş programı bu yıl özellikle zengin. Programın içinde stratejik oturumlar, konferanslar, yuvarlak masa toplantıları gibi yaklaşık 200 farklı etkinlik yer alıyor. Bu programa 85 ülkeden temsilcilerin katılması bekleniyor. Forumda finans, helal sanayi, teknoloji, inovasyon, yatırım, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimi, sanayi, lojistik, sürdürülebilir kalkınma, tıp, spor, gençlik, eğitim alanlarında uluslararası işbirliği gibi farklı konular ele alınacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, forum katılımcılarına gönderdiği mesajında, Rusya’nın Müslüman ülkelerle geleneksel olarak yakın ve güvene dayalı ilişkilere sahip olduğunu kaydederek Müslüman ülkelerinin ticaret ve finans, inovasyon, bilimsel ve uygulamalı araştırma alanlarındaki gelişimine dikkat çekti.
Rusya’nın Müslüman ülkelerle en geniş ticari ve insani işbirliğine açık olduğunu belirten ülke liderinin sözlerine göre, ‘Rusya–İslam Alemi’ Stratejik Vizyon Grubu ve KazanForum Uluslararası Ekonomik Forumu’nun faaliyeti Rusya ve Müslüman ülkelerinin iş toplulukları arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yardımcı olacak, bölgelerarası ve ülkelerarası düzeyde ortak projeler için yeni fırsatlar yaratacak.
Azerbaycan, İran, Malezya, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan gibi ülkelerden, en az 100 kişilik heyetlerin gelmesi bekleniyor. Foruma toplam 45 diplomatik misyonun yanı sıra, 37 maslahatgüzar katılacak.
Forumda, Rusya-Türkiye işbirliğiyle ilgili ayrı bir oturum düzenlenecek. Bu oturum, Rusya’nın Türkiye Ticaret Temsilciliği ile Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği tarafından organize ediliyor.