https://sputniknews.com.tr/20240223/rus-ka-52-taarruz-helikopteri-grubu-ukrayna-ordusunun-iha-komuta-noktasini-imha-etti-1081029956.html

Rus Ka-52 taarruz helikopteri grubu, Ukrayna ordusunun İHA komuta noktasını imha etti

Rus Ka-52 taarruz helikopteri grubu, Ukrayna ordusunun İHA komuta noktasını imha etti

Sputnik Türkiye

Rus Ka-52 taarruz helikopterinin pilotu, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı helikopter hava grubunun Krasnıy Liman yönünde Ukrayna ordusunun İHA komuta... 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T11:52+0300

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Güvenlik nedeniyle adı açıklanmayan Rus pilot, "Bugün düşman İHA komuta noktasını imha etme görevi verildi. Uçuş sorunsuz geçti, hedefler imha edildi, helikopter görevinden üstesinden geldi" dedi.Saldırıdan çıkış sırasında uçağın savunma sisteminin mürettebata roketatarın devreye girdiğini bildirdiğini belirten Ka-52 pilotu, sistemin ısı tuzaklarını devreye alarak roketi ateşlediğini anlattı.Taarruzun Krasnıy Liman yönünde, zorlu hava şartlarında güdümsüz S-8 roketleriyle mümkün olan en yakın mesafeden gerçekleştirildiğini söyleyen pilot, "İleri hava nişancısının raporuna göre tüm hedefler başarıyla vuruldu, ardından mürettebat savunma sistemini kullanarak füzesavar manevrası yaptı ve geçici konuşlanma noktasına başarıyla döndü" ifadelerini kullandı.Taarruz grubunda Ka-52 'Alligator' keşif ve taarruz helikopteri, Mi-35M nakliye ve savaş helikopteri ile Mi-8 çok amaçlı helikopteri yer alıyor. Ayrıca gruba arama kurtarma grubu ve ateş destek grubu uzmanları da eşlik ediyor.

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