https://sputniknews.com.tr/20240223/rus-birlikleri-dnepropetrovsktaki-iha-montaj-fabrikasini-vurdu-1081045111.html

Rus birlikleri Dnepropetrovsk'taki İHA montaj fabrikasını vurdu

Rus birlikleri Dnepropetrovsk'taki İHA montaj fabrikasını vurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus birliklerinin Dnepropetrovsk'taki birçok askeri hedefi vurduğunu... 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T20:26+0300

2024-02-23T20:26+0300

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ukrayna krizi

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insansız hava aracı (iha)

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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, 23 Şubat gecesi Rus birliklerinin Dnepropetrovsk'taki bir petrol deposu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait silah ve mühimmat depoları ve insansız hava araçlarının montajının yapıldığı fabrikaya saldırı düzenlediğini belirtti.Sputnik'e video kaydı yoluyla demeç veren Lebedev, “Dnepropetrovsk sakinleri çok sayıda saldırı olduğunu bildirdi. Fotoğrafta ‘Stan 550’ adlı bölgedeki petrol deposuna saldırının sonuçlarını görüyorsunuz, burası özel anonim şirket ‘Dneprovskiy Metallurgical Plant’in 2 numaralı haddehanesi” ifadelerini kullandı.Lebedev ayrıca petrol deposuna saldırının ardından oluşan büyük siyah duman bulutunun fotoğraflarını da göstererek, “Yeni insansız hava araçlarının üretildiği Güney Makine İmalat Fabrikasının atölyelerinin vurulduğunu bildiriyorlar" diye ekledi.Rus birliklerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolündeki Karuna Caddesi'ndeki çok sayıda depoyu da vurduğunu belirterek, önleme yapan Ukrayna hava savunma sisteminin füzelerinden birinin bir apartmana isabet ettiğini, çevrede güvenlik önlemleri alan Ukrayna Güvenlik Servisi görevlilerinin bölge sakinlerine gördüklerini açıklamamak için vatandaşlardan imza aldığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240223/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-son-bir-haftada-ukraynadaki-hedeflere-37-saldiri-duzenledi-1081044494.html

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nikolayev, ukrayna, ukrayna krizi, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha)